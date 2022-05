Les meilleures chaînes YouTube consacrées aux jeux vidéo : qui suivre en 2022 ?

Depuis l’apparition de la plateforme, les vidéastes amateurs ou plus professionnels se sont petit à petit fait connaître en sortant leurs vidéos directement sur YouTube. Certains ont appris sur le tas à faire du contenu intéressant qui capte l’intérêt d’un public en particulier. La plateforme s’est révélée être un outil de création presque infini en permettant à quiconque de s’essayer en tant que vidéaste. Le youtubeur est le propriétaire d’une chaîne YouTube un minimum influent sur n’importe quel domaine : la high-tech, l’automobile, le cinéma, le théâtre, l’astronomie. Certains gagnent même leur vie grâce à la plateforme, à travers des partenariats rémunérés, ou grâce aux vues. La plateforme est devenue un média à part entière et même les grandes marques ont un compte officiel certifié pour diffuser leur contenu.

Quoi qu’il en soit, YouTube a permis à de nombreuses personnes de sortir de l’anonymat. Squeezie, Galax, ZeratoR, vous les connaissez à peu près tous surement si vous vous intéressez un tant soit peu à la tech et au gaming.

Après s’être intéressé aux youtubeurs techs, focus sur les youtubeurs spécialisés dans le jeu vidéo. Et ils sont nombreux à vous proposer du contenu divertissant ou même vous donner des soluces pour des jeux en particulier.

1. Squeezie La chaîne gaming par définition Les meilleures offres du jour Visiter le site (opens in new tab) Un contenu très varié ... Et historique Tous les genres vidéoludique sont représentés Beaucoup de rediffusions de streams Finalement, il n'y a quasiment plus que des best of de stream Twitch.

Inutile de le présenter de fond en comble, vous le connaissez surement tous. Il a été l’un des premiers youtubeurs gaming en 2011 et atteint déjà un million d’abonnés à peine majeur. Il a donc clairement marqué l’histoire de YouTube en France puisqu’il est aujourd’hui la première personne la plus suivie dans l’Hexagone. Squeezie se mettait en scène dès 2008 à travers le jeu Dofus qui connait à l’époque une très grosse popularité. En 2013, il atteint déjà le demi-million d’abonnés et monte avec Cyprien la chaîne YouTube CyprienGaming, complètement inactive aujourd’hui suite à un clash et à des projets de vie différents. Sa chaîne principale Squeezie est fréquemment accusée de plagier les vidéos du célèbre vidéaste suédois PewDiePie. Durant ces années, il se met en scène à travers de nombreux streams de divers jeux-vidéo tels que Call of Duty, Minecraft, ou encore GTA. Il fait aussi des vidéos humoristiques à la manière de Cyprien ou Norman.

Aujourd’hui, il s’est complètement diversifié au niveau du contenu et s’est même lancé dans la musique. Le côté gaming est séparée via sa seconde chaîne Squeezie Gaming et il poste des vidéos régulièrement. Squeezie est également aujourd’hui un homme d’affaires puisqu’il possède sa propre marque de vêtements streetwear YOKO et a sa propre boîte de création de contenus qui s’occupe de ses chaînes YouTube et Twitch.

2. Gotaga La meilleure chaîne gaming pour les inconditionnels de Battle Royale Les meilleures offres du jour Visiter le site (opens in new tab) Pour les férus de Call of Duty et Fortnite Idéal pour ceux qui apprécient les sessions courtes (mais efficaces) Pas mal de guest-stars Toutes ses anciennes compétitions sont disponibles en playlist Peu de valeur informative Chaîne limitée aux streams Quasiment que des Battle Royale

Gotaga est un joueur professionnel aux presque 4 millions d’abonnés sur YouTube. Il s’est spécialisé dans les années 2010 dans la franchise Call of Duty où il est devenu un joueur professionnel et participait à de nombreuses compétitions eSport. Il a gagné de nombreux tournois à savoir le EGL 2 de Black Ops 2 dans la Team Vitality qu’il a cofondé en 2013. Il décroche son surnom de « The French Monster » suite à ses performances incroyables à travers le FPS. Il va aussi s’intéresser à Fortnite et débuter de nouvelles compétitions Esport en 2019 où il va rapidement se hisser dans le top players mondial. Il est aussi le dirigeant de sa propre entreprise et s’entoure d’un groupe de personnes pour gérer son marketing et sa communication. Il possède également une marque de vêtements. Gotaga poste sur sa chaîne YouTube principalement des rediffusions de stream de sa chaîne Twitch et diverses activités. Les « commentaries » sont devenu rares mais il continue d’en sortir de temps en temps, notamment un où il donne son avis sur le dernier opus de CoD, Vanguard. Gotaga n’est plus un youtubeur gaming à proprement parler depuis qu’il a considérablement diversifié son contenu, avec des talk & play, et même des vlogs où il affronte Pierre Gasly aux côtés de Squeezie au karting. Il a même joué avec Charles Leclerc et Pierre Gasly sur CoD Warzone.

3. Galax La meilleure chaîne gaming pour enchaîner les Let's Play Les meilleures offres du jour Visiter le site (opens in new tab) Le jeu que vous convoitez a sûrement un Let's Play en cours Vidéos enjouées et riches en informations Bonne culture du jeu vidéo Extrêmement actif, quasiment une vidéo publiée par jour Il faut aimer les vidéos longues - nombre d'entre elles dépassent l'heure de visionnage

Si vous appréciez découvrir le gameplay et l’histoire de nouveaux jeux avant de les acheter et de les installer, vous devez impérativement suivre Galax. Ce Youtubeur stakhanoviste a produit un volume exceptionnel de Let’s play et découvre en même temps que vous les titres ou les DLC auxquels il joue. Il commente ses parties avec bonne humeur et expose une culture du jeu vidéo très riche. Surtout, il n’hésite pas à donner ses avis à chaud. Des simulations de course comme GRID Legends, à des FPS comme Call of Duty Vanguard en passant par des jeux d’horreur comme Evil Dead, c’est la chaîne YouTube idéale pour agrandir votre bibliothèque. Si vous hésitez à acquérir un jeu en particulier, vous n’aurez plus aucun doute après une visite chez Galax.

4. MisterMV La meilleure chaîne gaming pour découvrir des pépites indés Les meilleures offres du jour Visiter le site (opens in new tab) Contenu original Présente des jeux moins grand public mais tout aussi excellents Très actif, une vidéo quotidienne Vidéos parfois trop longues

Actif depuis 2011, MisterMV enregistre ses découvertes vidéoludiques depuis dix ans. Ses premier streams ont vu le jour sur la plateforme eLive puis sur ShowPrime. Sa chaîne YouTube recycle d’abord des replays avant de se diversifier et de proposer des émissions spéciales mêlant jeu de rôles, pastiches humoristiques ou défis adressés à divers grands noms du YouTube Game comme ZeratoR. Plus enclin à proposer l’analyse et la découverte de titres indés comme Rogue Legacy 2 ou The Binding of Isaac, il n’en oublie pas pour autant d’exposer son avis sur des hits AAA tels que Elden Ring. Il reste une référence immanquable pour les joueurs souhaitant sortir des sentiers battus et s’essayer à des productions originales.

5. Bob Lennon La meilleure chaîne gaming pour revisiter ses classiques Les meilleures offres du jour Visiter le site (opens in new tab) Très actif, environ 3 à 5 vidéos par semaine Découverte de petites productions comme Astral Ascent ou Hero's Hour Un travail d'écriture impressionnant Humour parfois répétitif

Bob Lennon s’est fait connaître sur YouTube grâce à ses drôles d’incursions sur Minecraft. Il fait la rencontre de TheFantasio974, un autre ambassadeur de la communauté francophone du jeu bac à sable. Leur ton complétement déjanté nous permet de redécouvrir des titres cultes, comme Skyrim, sous un autre angle. Bob comptabilise aujourd’hui deux millions d’abonnés sur sa chaîne YouTube. Il a considérablement diversifié son contenu pour toucher un public plus large, depuis le départ de son acolyte en 2018. Le secret de sa réussite ? Des vidéos qui alternent Let’s Play et narration loufoque. Récemment, il a décidé de pousser un peu plus son talent pour le récit en lançant un projet

participatif via la plateforme KissKissBankBank, afin de créer un roman interactif : Les Aventures du Pyro-Barbare.

6. ZeratoR La meilleure chaîne gaming pour les passionnés d'eSport Les meilleures offres du jour Visiter le site (opens in new tab) Un contenu vaste Des replays funs Un large volume d'interview, toujours passionnantes Une couverture de tournois impressionnante Certains jugeront ZeratoR trop généraliste

ZeratoR, alias Adrien Nougaret, est un célèbre vidéaste et youtubeur français. Il commence les streams en 2010 en commentant de multiples matchs StarCraft 2 au sein de structures spécialisées comme aAa. Devenu pro, il rejoint ensuite Millenium avant de créer sa chaîne Youtube en 2011. Celle-ci est devenue extrêmement vaste et diversifiée au fil du temps, intégrant un flux considérable d’interviews de personnalités du monde gaming. Elle compte aussi des rediffusions de tournois remarquablement prenantes.

7. Eckinox La meilleure chaîne gaming pour les aficionados des circuits virtuels Les meilleures offres du jour Visiter le site (opens in new tab) L'expert des simulations de course automobile Vidéos rythmées et facile à regarder très actif (environ une vidéo par jour en ce moment) Très bien informé sur le futur des franchises suivies Des échanges plutôt espacés avec sa communauté

Eckinox est une chaîne aux 115 000 abonnés qui a débuté en 2016 avec des séquences appréciées sur Forza Horizon 3, la simulation de course automobile en monde ouvert développé par Playground Games et édité par Microsoft Studios. Il est resté au fil du temps accroché à ce genre, en élargissant les franchises traitées à l’instar de Forza Motorsport, The Crew et Gran Turismo. Ses vidéos sont agréables à regarder et vous tiennent au courant des nouveaux contenus à venir sur ce type de licences (voitures inédites, DLC, événements spéciaux…). Il n’hésite pas non plus à vous donner ses ressentis sur chaque voiture qu’il possède (virtuellement), ses points forts et ses défauts à travers des vidéos qualitatives et bien rythmées.

8. Joueur du Grenier (JDG) La meilleure chaîne gaming pour replonger en enfance (ou dans celle de ses parents) Les meilleures offres du jour Visiter le site (opens in new tab) Pour les nostalgeeks Vidéos drôles et au rythme effréné (peu de temps morts) De temps en temps des tests de jeux modernes Un ton éditorial qui ne conviendra peut-être pas à tout le monde

JDG est une émission née sur YouTube animée par deux passionnés de rétrogaming. Fred Molas est le maître loyal du programme et une référence incontournable pour les fans de rétrogaming. La chaîne s’est distinguée par son contenu très original, en nous faisant découvrir des jeux vidéo classiques mais aussi méconnus. Durant la majorité des séquences, Frédéric Molas se filme face caméra assis sur son canapé en train de jouer. Il est reconnaissable grâce à une chemise jaune à palmiers verts qu’il porte quasi tout le temps. La chaîne aux 3,6 millions d’abonnés est présent sur YouTube depuis 2009, et a séduit un large public au fil des ans notamment grâce à ses easter eggs geeks et son humour absurde. L’émission est très populaire auprès des jeunes adultes amateurs de pop-culture.

9. Falpix La meilleure chaîne gaming pour repousser l'invasion zombie Les meilleures offres du jour Visiter le site (opens in new tab) Pour celles et ceux qui veulent se défouler Idéal pour les joueurs n'ayant pas percé tous les secrets de Call of Duty De nombreux tutoriels pratiques Très actif Chaîne peu enthousiasmante si les morts-vivants vous rendent malade

Flapix est un youtubeur qui s’est spécialisé dans les différents modes Zombie de la franchise Call of Duty à travers les âges… et c’est passionnant. Il a commencé par décortiquer World at War en 2008 et ses premières maps Zombies Nacht Der Untoten, Zombie Verrükt, Shi No Numa et Der Riese. Avant de se prendre d’affection pour cette campagne spéciale au sein des épisodes successifs de Call of Duty. Il vous montre comment accéder et déverrouiller les secrets éparpillés sur chaque carte, comme la map Moon de Black Ops 1 remasterisée pour la sortie de Black Ops 3. Ou encore les meilleures armes à exploiter pour achever chaque manche avec brio. Si vous jouez à Vanguard en ce moment, il révèle de nombreux tips et demeure LE guide à suivre.





10. Game Movie Land La meilleure chaîne gaming... pour ceux qui ne veulent pas jouer Les meilleures offres du jour Visiter le site (opens in new tab) Plaira aux joueurs qui privilégient l'histoire au gameplay Permet de découvrir les toutes dernières sorties avant même de les acheter Peut vous faire économiser quelques dizaines d'euros sur des productions ratées Un concept rejeté par les hardcore gamers

Une sélection un peu particulière pour ce dixième et dernier choix, mais c’est une chaîne qui se révèle extrêmement pratique pour ceux qui veulent directement découvrir un jeu sans toucher une manette, un clavier ou une souris. Game Movie Land parcourt en effet chaque sortie vidéoludique, de la première seconde d’ouverture à la dernière des crédits, en exposant chaque campagne solo comme un long métrage à part entière. Les titres concernés – souvent des jeux AAA - sont joués et enregistrés d’une seule traite pour proposer aux internautes de visionner son « adaptation cinématographique » en VF. Les vidéos sont légèrement retravaillées pour couper les moments de gameplay sans grand intérêt et ne nuisant pas à la compréhension de l’histoire. Chaque film est proposé en résolution 4K 60 FPS, du moins pour les plus récents. La chaîne propose également des Let’s play pour présenter un jeu sans le spoiler intégralement. C’est un concept qui fonctionne très bien puisque plus de 550 000 internautes y sont aujourd’hui abonnés. Cerise sur le gâteau, la chaîne est très active, puisqu’elle accueille trois à quatre nouvelles vidéos par semaine.