Comment regarder des vidéos Youtube hors connexion et gratuitement ?

Utiliser un téléchargeur de vidéos YouTube gratuit pour enrichir votre bibliothèque de clips ou de tutos n'est pas si compliqué. A condition de se tourner vers la meilleure application possible.

Lire des vidéos YouTube hors connexion devient indispensable lorsque vous vous trouvez dans une zone dépourvue de réseaux 4G/5G ou Wi-Fi - dans un train, un avion ou une ligne de métro par exemple.

Bien que vous puissiez utiliser YouTube Premium pour télécharger des vidéos, il ne les stocke que dans l'application, tandis que la liste de logiciels que nous avons sélectionnée pour vous, vous permet de les stocker et de les télécharger sur le support de votre choix.

Si vous souhaitez convertir l'une d'entre elles en MP3 par exemple, n'hésitez pas à consulter notre guide des meilleurs convertisseurs de vidéos YouTube en MP3.

Le meilleur téléchargeur de vidéos YouTube est ici :

WinX HD Video Converter Deluxe

De tous les téléchargeurs YouTube que nous avons essayés, WinX HD Video Converter Deluxe est le plus impressionnant. Il ne se contente pas de récupérer des vidéos, il peut également les convertir dans pratiquement tous les formats, extraire du contenu de DVD et de Blu-ray et vous permettre de graver les vôtres. Il gère également les vidéos 4K avec simplicité. Il n'est pas gratuit, contrairement aux logiciels ci-dessous, mais vous ne trouverez pas d'outil plus puissant.

Télécharger des vidéos YouTube sur un PC Windows

4K Video Downloader est un téléchargeur gratuit de vidéos YouTube très simple à utiliser. (Image credit: OpenMedia LLC)

1. Obtenir 4K Video Downloader

Pour télécharger des vidéos YouTube sur un PC Windows, commencez par télécharger et installer 4K Video Downloader. Ce logiciel polyvalent est entièrement gratuit, et peut télécharger des playlists entières, ainsi que des vidéos à 360 degrés et en 3D. Une fois l'installation terminée, cochez la case "Lancer" et cliquez sur "Terminer".

Une fois que vous avez copié l'URL de la vidéo depuis votre navigateur, cliquez sur le bouton vert "Coller" dans 4K Video Downloader. (Image credit: OpenMedia LLC)

2. Copiez et collez l'URL de la vidéo

Ouvrez votre navigateur Web, trouvez la vidéo que vous souhaitez télécharger sur YouTube et copiez son URL dans la barre d'adresse. Revenez ensuite sur 4K Video Downloader et cliquez sur le bouton vert "Coller le lien" en haut à gauche.

Le logiciel récupérera des informations sur la vidéo et vous proposera un choix d'options de qualité. Celles-ci varient en fonction de la qualité de la vidéo originale, mais le logiciel peut télécharger des vidéos YouTube en 4K si celle-ci est disponible.

Les options de téléchargement varient en fonction de la qualité de la vidéo originale sur YouTube. (Image credit: OpenMedia LLC)

3. Choisissez la qualité et le format de la vidéo

4K Video Downloader vous permettra de télécharger des vidéos YouTube entières, ou de n'extraire que l'audio. Choisissez votre sélection préférée à l'aide du menu déroulant de gauche, puis choisissez un format à l'aide du menu de droite. Nous préférons le format MP4 pour nos vidéos, parce qu'il offre un bon équilibre entre la qualité et la taille du fichier, et qu'il peut être lu sur pratiquement tous les appareils.

Ensuite, choisissez votre qualité. Pour lire la vidéo sur votre téléviseur ou votre PC, nous vous recommandons de choisir la résolution la plus élevée, mais n'oubliez pas que cela prendra plus de temps et d'espace. Heureusement, vous pouvez vérifier la taille estimée du fichier sur la gauche pour savoir combien d'espace il occupera.

Vous pouvez également choisir l'emplacement qui accueillera la sauvegarde de la vidéo téléchargée, à l'aide du bouton "Parcourir" situé en bas. Une fois que vous êtes satisfait, cliquez sur "Télécharger".

Lorsque vous téléchargez une simple vidéo, 4K Video Downloader vous offre la possibilité de télécharger la chaîne entière. (Image credit: OpenMedia LLC)

4. Téléchargez la vidéo YouTube

La vidéo YouTube sera maintenant téléchargée pour vous. S'il y a d'autres vidéos sur la chaîne du créateur, 4K Video Downloader vous demandera si vous souhaitez les récupérer également. Il peut télécharger jusqu'à 24 vidéos à la fois.

Une fois le téléchargement de la vidéo terminé, vous pouvez la trouver dans le dossier de destination ou cliquer avec le bouton droit de la souris dans 4K Video Downloader et sélectionner "Play". À moins que vous ne modifiiez les paramètres, la vidéo restera dans cette liste jusqu'à ce que vous décidiez de la supprimer. Même si vous fermez et redémarrez le logiciel.

Avec Smart Mode, vous pouvez télécharger des vidéos YouTube en un seul clic. Il enregistre vos paramètres pour que vous n'ayez pas à les saisir à chaque fois. (Image credit: OpenMedia LLC)

5. Essayez le mode intelligent

Si vous téléchargez souvent des vidéos au même format, découvrez le mode intelligent (Smart Mode). Celui-ci enregistre vos préférences de téléchargement et les charge automatiquement. Cliquez sur l'icône en forme d'ampoule en haut à droite et la prochaine fois que vous collerez une URL dans 4K Video Downloader, elle sera téléchargée instantanément avec les derniers paramètres que vous avez utilisés.

Télécharger des vidéos YouTube sur un appareil Android

Vous ne pouvez pas télécharger TubeMate depuis le Google Play Store, vous devez donc passer par l'APK. (Image credit: Devian Studio)

1. Installer TubeMate

TubeMate est l'un des outils les plus populaires pour télécharger des vidéos YouTube sur les smartphones Android, et ce pour une bonne raison : il est vraiment facile à utiliser et possède les fonctionnalités dont vous avez besoin sans les notifications inutiles.

Le téléchargeur de vidéos TubeMate n'est pas disponible sur le Google Play Store (Google n'est pas très friand des téléchargeurs YouTube). Vous devez donc tout d'abord autoriser votre appareil Android à installer et exécuter des applications téléchargées depuis d'autres endroits. Soyez prudent lorsque vous activez ce paramètre, car vous devez vous assurer que vous ne téléchargez que des applications dont vous êtes sûr.

Ouvrez "Paramètres" et allez dans "Sécurité". Faites défiler vers le bas et à côté de l'indication " Sources inconnues ", appuyez sur le bouton pour activer ce paramètre. Maintenant, sur votre appareil Android, visitez le site Web TubeMate YouTube Downloader et sélectionnez l'un des sites vérifiés pour le télécharger.

TubeMate ressemble beaucoup à l'application officielle de YouTube. Recherchez la vidéo que vous désirez et lancez la lecture. (Image credit: Devian Studio)

2. Choisissez une vidéo à télécharger

Vous verrez peut-être un message d'avertissement concernant le téléchargement de fichiers APK, cliquez alors sur "OK" pour l'autoriser. Une fois TubeMate téléchargé, exécutez le fichier et appuyez sur "Installer", puis sur "Ouvrir". Vous serez alors informé des autorisations dont le téléchargeur de vidéos a besoin pour fonctionner. Si vous êtes d'accord, laissez faire et l'application se lancera.

TubeMate ressemble beaucoup à l'application officielle YouTube pour Android, avec un fond noir pour distinguer ce service de son modèle. Recherchez une vidéo et commencez à la lire, puis appuyez sur le bouton rouge "Télécharger" qui apparaît en bas à droite.

Lorsque vous avez choisi une vidéo, appuyez sur le bouton rouge, définissez vos paramètres et vous êtes prêt à commencer. (Image credit: Devian Studio)

3. Téléchargez la vidéo

La prochaine chose que vous verrez est une liste de formats. Vous découvrirez des formats vidéo et audio et différentes options de qualité et de résolution pour chacun. Si vous avez un appareil haut de gamme, téléchargez les versions de la plus haute qualité possible, mais n'oubliez pas que plus la résolution est élevée, plus le fichier est volumineux : si votre téléphone ou votre tablette n'a pas beaucoup d'espace libre, les vidéos YouTube auront tôt fait de le remplir.

Lorsque vous êtes satisfait, appuyez à nouveau sur le bouton rouge "Télécharger". La vidéo sera téléchargée en arrière-plan, ce qui vous permettra de continuer à utiliser votre téléphone normalement, même si le téléchargement de vidéos consomme beaucoup de batterie et risque de la vider plus rapidement.

Vous pouvez également ajouter des vidéos YouTube à une file d'attente pour les télécharger plus tard. C'est pratique si vous utilisez actuellement la 4G et que vous voulez attendre d'avoir le Wi-Fi avant de télécharger des fichiers volumineux.

Télécharger des vidéos YouTube sur un iPhone

Le processus de téléchargement des clips YouTube est très légèrement différent selon le système d'exploitation Apple que vous utilisez. Si vous utilisez iOS sur un iPhone, iPad ou iPod touch, vous aurez besoin de notre première méthode, et si vous utilisez OS X ou MacOS sur un Mac, vous aurez besoin de la seconde.

Sur iOS, l'astuce consiste à installer une petite application intelligente appelée Documents. Il s'agit d'un gestionnaire de fichiers, mais il est également capable de télécharger des clips YouTube. Le processus est un peu plus compliqué mais reste relativement simple.

Tout d'abord, trouvez le clip que vous souhaitez télécharger dans l'application YouTube pour iOS ou dans Safari. Une fois que vous l'avez trouvé, appuyez sur l'icône "Partager", puis sur "Copier le lien".

Pour télécharger une vidéo YouTube sur un iPhone, copiez le lien depuis l'application YouTube, puis utilisez savefrom.net et Documents pour l'enregistrer sur votre appareil. (Image credit: Readdle Inc)

Ouvrez Documents et recherchez l'icône de son navigateur Web, qui est la petite boussole en bas à droite de l'écran. Appuyez dessus et allez sur savefrom.net. Collez l'adresse du clip YouTube dans le grand champ de saisie, choisissez les options de qualité que vous préférez et le fichier commencera à se télécharger.

Lorsqu'il est terminé, il apparaît dans la section Téléchargements de Documents, à partir de laquelle vous pouvez le faire glisser vers "Photos > Camera Roll" pour qu'il soit disponible en dehors de l'application Documents5.

Télécharger des vidéos YouTube sur un Mac

Vous pouvez télécharger des vidéos YouTube sur un Mac avec MacX YouTube Downloader (Image credit: Digiarty Software)

Sur un Mac, il existe des tas d'options, mais l'une des plus simples est MacX YouTube Downloader (également disponible pour Windows). Il vous suffit d'ajouter le lien et de choisir les options de qualité, et vous pouvez télécharger plusieurs clips à la fois.

Lisez la suite pour en savoir plus sur les formats vidéo et les paramètres de qualité lors du téléchargement de vidéos YouTube.

Quelques conseils supplémentaires

Le téléchargement d'une vidéo YouTube est-il légal ? L'utilisation d'applications tierces pour télécharger des vidéos YouTube va à l'encontre des conditions d'utilisation de YouTube, qui stipulent que vous ne pouvez diffuser des vidéos que directement depuis ses serveurs. Le téléchargement de vidéos YouTube peut également donner lieu à une violation potentielle des droits d'auteur, sauf si vous avez l'autorisation du détenteur des droits d'auteur, si la vidéo est dans le domaine public ou si vous en êtes le propriétaire. Cela dit, YouTube propose des moyens de télécharger des vidéos via son service Web et ses propres applications. Dans ce guide, nous vous expliquerons comment procéder et vous présenterons les autres options disponibles pour iPhone, Android, Mac et PC.

Comment télécharger des vidéos avec YouTube Premium ? Si vous avez un abonnement YouTube Premium, vous bénéficiez de divers avantages, notamment la possibilité de télécharger des vidéos pour les regarder hors ligne sans logiciel tiers. Vous pouvez le faire en utilisant les applications YouTube, YouTube Music et YouTube Gaming. N'oubliez pas que vous ne pouvez regarder les vidéos téléchargées qu'à l'aide de l'application. Vous ne pouvez pas déplacer le fichier vidéo vers un autre appareil, ni le regarder avec un autre lecteur. Commencez à regarder une vidéo, puis appuyez sur le bouton "Télécharger" (une flèche grise) sous le lecteur et choisissez un paramètre de qualité. Une fois que la vidéo a été téléchargée avec succès depuis YouTube, vous pouvez la trouver dans votre Bibliothèque ou dans l'onglet Compte. Vous devez être connecté à votre compte pour regarder des vidéos téléchargées, et vous ne pouvez pas répondre aux vidéos par des commentaires ou des appréciations lorsque vous les regardez hors ligne.

Dans quels formats puis-je télécharger les vidéos YouTube ? Les applications de téléchargement de vidéos vous offrent généralement un choix de formats de fichiers. Les plus courants sont MP4, 3GP, AVI et MOV. Le choix du format et des paramètres de qualité aura une incidence sur le support sur lequel vous pourrez regarder votre vidéo et sur la qualité de la vidéo. Si vous n'êtes pas trop regardant sur la qualité vidéo, le 3GP est le format de fichier qu'il vous faut. Il est parfait pour les téléphones mobiles à petit écran et ne convient pas aux autres appareils, mais les fichiers sont minuscules, ce qui est important pour les vieux téléphones mobiles, car ils ne disposent généralement pas d'une grande capacité de stockage ou d'une capacité d'extension de mémoire. Pour les autres appareils, MOV est le format vidéo d'Apple et fonctionne sur tous les Mac, AVI a été développé par Microsoft et fonctionne sans problème sur les PC, et MP4 est l'équivalent vidéo de MP3 et fonctionne sur à peu près tout. Pour une compatibilité maximale, nous vous suggérons de vous en tenir au format MP4.