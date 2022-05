Les 10 meilleures chaînes YouTube High-Tech à suivre en 2022

Pas facile de s’y retrouver dans la jungle étendue de l'actualité High-Tech. Un marché immense regroupant de nombreuses thématiques. Entre la téléphonie, l’informatique, les appareils photo, la télévision et consorts, on est tous plus intéressé par un thème que par un autre et on peut rapidement se perdre. De nos jours, les Youtubeurs High-tech sont de véritables atouts pour les marques. Rhinoshield, un fabricant de coques de smartphone, sponsorise beaucoup d’influenceurs en proposant diverses codes promo. Les constructeurs de smartphone s’appuient aussi beaucoup sur eux pour promouvoir un produit. Mais si certains sont des ambassadeurs, beaucoup d’entre eux restent impartiaux et n’hésitent pas à pointer aussi les défauts de leurs produits testés.

Afin de vous aider à vous y retrouver, nous avons dressé une liste de youtubeurs réputés pour leurs vidéos de qualité.

Steven Lathoud La meilleure chaîne à suivre si vous comptez vous lancer dans la photo Les meilleures offres du jour Visiter le site Des tests réguliers et variés Une réalisation soignée Des évaluations détaillées et pointues... Peut-être un peu trop pointues

Présent depuis 2011 sur la plateforme, STEVEN s’est imposé au fil des années comme un Youtubeur High-Tech de qualité, du haut de ses 960 000 abonnés. Il prend bien le temps de tester le produit en conditions, et ses plans sont agréables à l’œil. Si vous avez des questionnements concernant un appareil, ses vidéos contiennent surement les réponses dont vous avez besoin. Il teste en conditions réelles les capacités des appareils photo professionnels comme amateurs, ainsi que la durée de vie de la batterie avant recharge. Les performances de chaque ordinateur sont aussi évaluées par le biais des jeux les plus gourmands. Il réalise également des tests de moniteurs. Mais son plus grand atout reste la publication de multiples tutoriels de photographie afin de vous aider à soigner vos prises de vue. Ses vidéos très détaillées et explicites en font l’un des youtubeurs les plus agréables à suivre mais aussi des plus techniques.

TechsNews&Tests La meilleure chaîne YouTube pour mettre à jour son PC gaming Les meilleures offres du jour Visiter le site Une excellente représentation des setups gaming les plus récents Prend en compte tous les budgets Une bibliothèque de tests et de conseils qui ne cesse de s'enrichir Sa passion automobile pourra rebuter les technophiles les plus obtus

Romain Lanéry est un youtubeur initialement plus axé setup même s’il s’est beaucoup diversifié. Il présente plusieurs installations High-Tech très appréciées par sa communauté forte de 1 million d’abonnés. Il donne aussi dans l’actualité automobile et il peut même vous aider à choisir votre futur vélo connecté. C’est avant tout un excellent configurateur qui vous permettra de rester à jour pour prendre en charge les meilleurs jeux AAA du moment.

TheiCollection La meilleure chaîne Youtube si vous souhaitez changer de smartphone Les meilleures offres du jour Visiter le site Des tests de smartphone détaillés et clairs Des tutos iOS / Android sont très utiles Des versus intéressants Ses vidéos les plus populaires sont les plus courtes, étonnant !

Ce YouTubeur se fait connaître en 2011 par des présentations de produits dérivés de franchises pop-culture. Il opère très vite un changement de cap pour évaluer divers appareils high-tech et plus spécifiquement des smartphones. Il a entre autres exposé l’iPhone 13, le Samsung Galaxy S22 Ultra ou encore le Google Pixel 6 Pro en action. Il présente aussi des astuces méconnues pour mieux prendre en main votre interface iOS/Android. Sa communauté forte de 850 000 abonnés ne cesse de s’étendre.

JOJOL La meilleure chaîne YouTube pour suivre l'actualité High-Tech avec plus de légèreté. Les meilleures offres du jour Visiter le site Extrêmement actif Plusieurs formats originaux Un vrai touche-à-tout Moins technique

Les vidéos de JOJOL peuvent être addictives, si on ne s’attarde pas trop sur l’aspect technique. Il est le plus connu de cette liste, avec 2,3 millions d’abonnés à ce jour. Il est aussi le plus ancien, puisqu’il a démarré sa chaîne en 2010. Il opère pas mal d’unboxings. Comme les autres, et afin d’élargir son champ d’action et de toucher un plus large public, il a réalisé quelques vidéos avec POG, un célèbre adepte de supercars, ou des essais de véhicules Tesla. Cette diversification a payé puisqu’il se présente comme le plus suivi des youtubeurs high-techs francophones.

Léo Duff La meilleure chaîne YouTube pour les Apple Addicts Les meilleures offres du jour Visiter le site Sait rester impartial Pointe avec précision les problèmes des produits évalués Quasi uniquement centré sur les innovations Apple Cadence de sortie assez lente

Léo Duff a bâti sa réputation en réalisant des vidéos autour des produits de la marque à la pomme. Mac, iPhone, iPad, AirPods, mises à jour iOS, tout passe au crible de l’œil avisé du vidéaste. Dans sa dernière vidéo, il expose les problèmes du Studio Display, l’immense moniteur d’Apple à 1700€. Ainsi, Léo Duff sait traiter le moindre produit testé avec le recul nécessaire. Il n'hésite pas à énumérer les défauts de ces sujets d’étude. La cadence de sortie de ses vidéos demeure assez lente (une à deux vidéos tous les deux mois) et le format relativement court. Néanmoins, il peut toujours compter sur une communauté de 340 000 abonnés fidèles au poste.

Nowtech La meilleure chaîne YouTube pour les technophiles les plus pointilleux Les meilleures offres du jour Visiter le site Des points de vue détaillés Souvent à contre-courant Traités avec humour Peut-être un peu trop old school

Nowtech est une chaîne YouTube collaborative, tenue par quatre contributeurs aux domaines de compétences variés. En plus de tests extrêmement détaillés, ils concèdent de nombreuses analyses sur les tendances tech (Windows 11, fairphone) ou les polémiques du moment (Twitter vs Elon Musk). Sans oublier des comparatifs et des tutos vidéo souvent mis à jour. Idéal pour les personnes souhaitant dormir moins bête en se couchant le soir.

ArtBen La meilleure chaîne YouTube pour les inconditionnels de l'unboxing Les meilleures offres du jour Visiter le site Curieux et pédagogique Ses déballages sont passionnants Des astuces basiques mais essentielles Des vidéos souvent (trop) courtes

Ce jeune homme de 22 ans s’est fait connaître grâce à ses unboxings. Il s’est rapidement diversifié, produisant des vlogs et des tests sur une multitude de smartphones. Bien qu’il ait arrêté les vlogs aujourd’hui, il reste encore actif et propose des formats assez convaincants comme « les 5 raisons d’acheter » ou des astuces d’utilisation sur une gamme de produits tech très variée. Appareils connectés, matériel audio, aspirateurs robots… vous découvrirez même des achats auxquels vous n’auriez jamais pensés.

Monsieur GRrr La meilleure chaîne YouTube pour les amoureux du détail Les meilleures offres du jour Visiter le site Un vrai travail de fond Des tests complets et réalisés avec précision Des comparatifs utiles On cherche encore

Il se définit avant tout comme un journaliste plutôt qu’un influenceur. Aurélien a une chaîne YouTube qui comptabilise près de 530 000 abonnés et donne un avis constructif sur les produits qu’il teste afin d’informer au mieux les consommateurs. A la manière de STEVEN, il prend le temps nécessaire pour inspecter un produit sous toutes ses facettes et livrer le test le plus objectif possible. Ses essais sont variés puisqu’il évalue des montres connectées, des drones, des smartphones ou même des téléviseurs. Il a rejoint YouTube en 2015.

Léo - TechMaker La meilleure chaîne YouTube pour les amateurs de tops Les meilleures offres du jour Visiter le site Des classements variés et étonnants Répond à toutes les questions du consommateur Un suivi original de l'actualité High-Tech Des vidéos parfois un peu trop survolées

Astuces, conseils, tests et surtout tops en tout genre sont au programme de la chaîne de Léo alias TechMaker. Il adore classer les produits tech, particulièrement les plus insolites, tout en donnant son avis éclairé sur le marché. Mais c’est surtout un fin pédagogue qui prend plaisir à répondre aux questions de consommation liées aux usages connectés du quotidien. Arrivé en 2015 dans le YouTube Game, sa chaîne comptabilise presque 700 000 abonnés.

André Martin La meilleure chaîne YouTube pour télécharger les applications les plus indispensables Les meilleures offres du jour Visiter le site Il peut clairement enrichir votre logithèque Beaucoup de tutoriels pour mieux utiliser votre équipement Couvre tous les écosystèmes Beaucoup de vidéos courtes

Ce créateur de contenus a su se démarquer de la plupart des YouTubeurs Hich-Tech en choisissant les logiciels et applications comme cheval de bataille. Ce qui ne l’empêche pas de parler hardware en présentant de nombreuses astuces pour mieux utiliser votre équipement de bureau comme mobile. Il décrypte aussi l’actualité tech mais aussi les rumeurs qui circulent au sujet de futures sorties matérielles… et logicielles.