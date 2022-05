Les meilleures chaînes YouTube à suivre si vous êtes passionné d’automobile

Que vous soyez un pilote averti ou tentez de suivre les moindres méandres de l’industrie automobile, vous allez surement trouver votre bonheur sur YouTube. Mais pas facile de s’y retrouver puisque l’automobile est un thème abordé sous de nombreux aspects et par de multiples influenceurs. Entre les youtubeurs techniques, ou ceux qui s’attardent plutôt sur le design, la vitesse ou les technologies embarquées, il y en a pour tous les goûts et toutes les humeurs. Certains vous livrent des tutos pratiques et avancés, d’autres ne jurent que par les supercars et puis il y a les comparateurs d’essais sur route.

Afin de vous aider à mieux trouver votre chemin, nous avons sélectionné 10 youtubeurs auto à suivre impérativement.

1. Vilebrequin La meilleure chaîne YouTube pour optimiser votre conduite. Une belle bibliothèque de vidéos informatives Très proches de leur communauté Un humour décalé... ...Qui ne plaira peut être pas à tout le monde.

Nous ne pouvons pas faire une telle liste sans mentionner Vilebrequin. Sylvain Levy et Pierre Chabrier ont créé leur chaîne en 2017. Ils se sont faits rapidement connaître pour leur humour décalé mais surtout pour leur grande connaissance de l’automobile en général. La chaîne prend véritablement son envol en avril 2018 où ils tentent de franchir un dos d’âne à 130 km/h, sur route fermée bien entendu. Ils ont créé une série sur YouTube intitulée Vulltech où ils apportent des réponses à des questions générales que beaucoup de passionnés se sont déjà posés (Comment réduire sa consommation de carburant ? Comment fonctionne un turbo ?)

Leur chaîne, très complète, s’accompagne également de diverses guides d’achat. Depuis l’année dernière, ils se sont lancés dans un projet fou à travers une cagnotte en ligne qui a atteint une somme inespérée. Ils tentent de créer une Fiat Multipla de course avec un moteur de plus de 1000 chevaux. Vilebrequin peut compter sur sa communauté forte de 1,80 million d’abonnés.

2. Petits essais entre amis La meilleure chaîne YouTube pour admirer les essais des plus grandes marques. Une émission très pro Un nombre conséquent d'essais à la réalisation soignée. Un bref retour après une absence de plus de trois ans Un peu trop sérieuse à notre goût.

Cette chaîne YouTube belge francophone est dirigée par deux passionnés depuis 2016. Très vite, leurs essais se sont montrés qualitatifs, au point d’occuper la grille des programmes de télévisions locales. Ils ont réussi à nouer plusieurs partenariats avec de nombreuses marques. Un ton posé et calme leurs ont permis de comptabiliser plus d’1,5 millions de vues au total. Cependant, leur absence de plus de trois ans s’est fait ressentir, alors que le YouTube automobile est aujourd’hui en pleine expansion. Gageons que leur retour permettra à leur communauté de s’enrichir au-delà des 12 500 fidèles historiques de l’émission.

3. GMK La meilleure chaine auto pour les amateurs de sensations fortes. Des véhicules rares et inédits Quelques personnalités qui interviennent Des prises de vue splendides Le sensationnel prime sur l'informatif

Beaucoup moins technique et favorisant les prises de vues sensationnelles, GMK, de son vrai nom Maroun Kikano, s’est fait connaître vers 2016 sur Facebook et YouTube. Basé à Monaco, il partageait beaucoup de photos de ses voitures sous un camouflage ce qui a attiré l’œil des internautes. Il reste beaucoup dans le sensationnalisme, comme par exemple lorsqu’il roule à 300 km/h sur route ouverte à bord d’une Pagani. Il partage aussi ses récentes acquisitions sous forme de vlogs. La fréquence de sortie de ses vidéos lui a permis de garder une communauté fidèle, mais également de nouer certains partenariats avec de grands constructeurs, comme Koenigsegg. Au fil des années, il est devenu un influenceur incontournable et a commencé à faire intervenir plusieurs personnes dans ses vidéos, comme récemment Gad Elmaleh. L’un de ses grands amis, Akramjunior, intervient de temps en temps. Sa chaîne YouTube comptabilise désormais 1,50 million d’abonnés.

4. Depielo La meilleure chaîne YouTube pour les amoureux de la Formule 1 Une mine d'or pour les passionnés de sport automobile... ... Et pour les gamers Chaîne ouverte au débat Contenu limité à la F1

Beaucoup plus axé sport automobile, Pierre-Olivier Valette s’est fait connaître vers 2015 lorsqu’il lance sa propre chaîne YouTube après avoir suivi des études de commerce et de marketing. Ses premières vidéos portent sur les jeux de simulation automobile et plus précisément sur le jeu F1 2015. Il construit ainsi sa chaîne autour de la compétition automobile, en réalisant de nombreuses vidéos sur les jeux de la série F1, iRacing. C’est à partir d’octobre 2017 qu’il devient youtubeur à temps plein, puisqu’il fait désormais partie par la même occasion de l’équipe professionnelle de sim racing et de Real Championship en tant que directeur de la communication. Début 2019, il ralentit le rythme de sortie de ses vidéos pour en faire des plus qualitatives et en s’améliorant sur l’écriture de celles-ci. Il réalise ainsi des formats plutôt axés sur le monde et les actualités de la Formule 1 tout en alternant avec le gaming. Depielo est ainsi une chaîne YouTube aux 260 000 abonnés tournant autour de la Formule 1.

5. Laurent SCHMIDT La meilleure chaîne Youtube pour élargir sa culture auto. Des vidéos thématiques variées Références historiques bienvenues Essais réguliers et complet On l'aurait aimé un poil plus actif

Laurent SCHMIDT est un influenceur/vidéaste qui réalise des vidéos portant initialement sur l’histoire automobile. Il retrace par exemple l’histoire des logos de marque allemandes comme BMW, ou françaises comme Renault. Comme beaucoup, il a su se diversifier. Il s’intéresse aussi au design ce qui lui a permis de réaliser plusieurs vidéos intéressantes sur ce thème, mais aussi quelques essais automobiles.

6. WorldSupercars La meilleure chaîne YouTube consacrée aux véhicules grand luxe Beaucoup de vidéos carspotting impressionnantes et bien filmées Beaucoup de tests d'automobiles récentes... ...Mais aussi des véhicules de prestige Certains véhicules ont bien plus de visibilité que d'autres

Thomas s’est fait connaître en lançant une chaîne YouTube dont la grosse majorité des vidéos portait sur le carspotting. Une activité qui consiste à chercher et à photographier des véhicules rares dans les rues de quartiers huppés de grandes villes européennes comme Paris, Londres ou Monaco. A l’aide de sa caméra, il « carspottait » sous forme de vlogs principalement à Monaco et donnait quelques petites informations sur les voitures qu’il « détectait » (car spotting). Au fil des années, il a noué des liens avec d’autres experts issus de cette discipline. Puis il a su se créer un réseau ce qui lui a permis d’essayer des véhicules de prestige, mais aussi de réaliser des tests de voitures inédites. Il s’est professionnalisé et compte aujourd’hui plus de 400 000 abonnés sur YouTube.

7. POG La meilleure chaîne YouTube pour ceux qui aiment l'auto à l'excès. Des vidéos assez spectaculaires Une chaîne proche de sa communauté Une ligne éditoriale qui expérimente tout et n'importe quoi... ... ce qui déplait parfois

On ne présente plus François alias POG. Cet ancien chef d’entreprise a vendu à un très bon prix sa société et profite depuis de sa vie aux côtés de ses véhicules prestigieux. Il a monté une chaîne YouTube aujourd’hui suivi par plus d’1 million d’abonnés. Ses vidéos déjantées et à l’humour absurde ont attiré de nombreux internautes fans d’automobile. Sa vidéo la plus populaire comptabilise 70 millions de vues. Il a connecté sa Lamborghini Aventador à une Xbox et a réussi à l’utiliser comme manette sur le jeu Forza Motorsport 7. POG est ainsi un influenceur qu’il ne faut pas prendre au sérieux et connu pour ses excès. Il réalise aussi pas mal de vlogs notamment sur les rallyes qu’il a effectué aux côtés d’autres millionnaires, comme le célèbre Gumball 3000.

8. Petites Observations Automobiles (POA) La meilleure chaîne auto pour les inconditionnels d'avis conso. Un contenu extrêmement varié La chaîne met en valeur ses abonnés Une réalisation GoPro efficace Rend rapidement addict

Initialement un média internet consacré à l’automobile créé par Renaud Roubaudi en 2009, Petites Observations Automobiles - ou POA - est arrivé sur YouTube en 2010. L’objectif ici est de mettre sur le devant de la scène les passions automobiles de ses propres abonnés. Le petit média indépendant se démarque par ses présentations originales filmées à la GoPro et donnant ainsi un aspect spontané bien apprécié par le public. L’humour est très présent et permet d’éviter des vidéos redondantes et trop sérieuses. La chaîne est très diversifiée et contient plusieurs essais, des interviews, des reportages, des questions réponses, et la participation des abonnés surnommés « petits observateurs ».

9. Anthony Perrier - PDLV La meilleure chaîne auto pour découvrir ce qui se passe sous votre capot. Met les mains dans le cambouis S'intéresse avant tout aux voitures de M et Mme Tout-le-monde Une large collection de tutos pratiques

PDLV est une chaîne qui a su se démarquer en se concentrant sur les voitures de « monsieur et madame tout le monde », plus particulièrement de leur fonctionnement et de leurs problèmes mécaniques. Au programme de cette chaîne aux 177 000 abonnés, des tutoriels, des essais et des vlogs. Un média vraiment utile pour se familiariser avec les bons usages en termes de carburant, mais aussi les pièces automobiles les plus obscures. Convient parfaitement aux pilotes débutants.

10. Smells like GASOLINE La meilleure chaîne auto pour les fans de rénovation Donne une nouvelle vie aux véhicules abandonnés Parfait vos connaissances en mécanique auto Le binge-watching s'impose très vite Il faut aimer les vieilles épaves

Si vous êtes un pur fana de la mécanique, vous êtes ici au bon endroit. L’objectif premier de la chaîne est d’acquérir des véhicules boudés par les acheteurs et de les remettre en état. Des véhicules presque à l’état d’épave qui retrouvent leur forme d’antan, c’est la magie de ce youtubeur qui s’est spécialisé en restauration automobile. Vous pourrez suivre étape par étape la remise en forme de nombreux véhicules et comme pour une série Netflix, vous allez vouloir suivre jusqu’au bout la rénovation de ces pièces de collection malgré elles.