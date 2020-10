Marvel’s Avengers : date de sortie, gameplay, vidéos et premières impressions

Encore sous le choc du dénouement d’Avengers: Endgame ? Séchez vos larmes : le studio Crystal Dynamics annonce vos retrouvailles avec la meilleure équipe de super-héros, avec la sortie prochaine de Marvel’s Avengers. L’une des plus grosses attentes vidéoludiques de l’année 2020.

Si vous avez manqué sa présentation officielle et les premières vidéos exposant les nouvelles aventures de la fine équipe, et bien il est difficile de résumer le projet Marvel’s Avengers en quelques lignes. Mélangeant phases d’action et jeu de rôles, vous êtes invité à incarner chacun de vos super-héros favoris dans une toute nouvelle histoire qui prend part dans un Marvel Gaming Universe refondu. Oubliez les films et les futures séries Disney Plus… mais attendez-vous à voir débouler Peter Parker et Miles Morales du jeu PlayStation Marvel’s Spider-Man. Nos personnages alternatifs doivent ici affronter un ennemi bien plus affreux que Thanos : MODOK.

La campagne solo démarre avec l’inauguration du nouveau quartier général des Avengers. Les festivités sont troublées par une attaque terroriste menée par Taskmaster, un super-vilain que l’on découvrira simultanément dans Black Widow, le premier film de la Phase IV du MCU. La ville de San Francisco est rasée, tandis que l’un de nos justiciers tombe au combat. Cinq ans après ces lourdes pertes et leur dissolution, les Avengers doivent unir leurs capacités spéciales à nouveau, car un Mal bien plus grand rôde.

Non seulement, Marvel’s Avengers se bâtit sur une importante composante solo qui vous permet de contrôler et de personnaliser chaque membre de l'équipe, mais il comporte aussi des sessions multijoueurs qui vous permettront de créer des équipes de quatre et venir à bout de missions et de défis facultatifs gratuits.

Vous ne retrouverez pas Chris Evans, Robert Downey Jr, Scarlett Johansson ou Chris Hemsworth au générique. Mais d’autres légendes de l’industrie vidéoludique comme Laura Bailey (Nadine Ross de la série Uncharted), Nolan North (Nathan Drake sur la même franchise) et Troy Baker (le Joker des Batman: Arkham, Joel dans The Last of Us 1 et 2).

Marvel's Avengers connaîtra-t-il le même succès que son alter ego PS4 Marvel’s Spider-Man ? Nous voulons y croire et les premières informations que nous avons collectées nous donnent quelques espoirs.

Marvel’s Avengers en résumé

Marvel's Avengers sortira sur PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia et PC le 4 septembre 2020. On ne sait pas encore s'il sera porté sur PS5 et Xbox Series X.

Le jeu devait initialement être lancé le 15 mai 2020, mais Crystal Dynamics a dû reporter celui-ci, non pas à cause de la pandémie mondiale, mais pour apporter des améliorations majeures et « offrir l'expérience de jeu ultime pour tout fan de l’univers Marvel ».

Nos premières impressions sur Marvel's Avengers

Nous avons eu la chance de tester une première version du jeu durant l’été dernier. Notre prise en main est disponible ici (en anglais). Pour vous livrer notre verdict anticipé, nous sommes ravis d’avoir pu vivre intensément cette ode vidéoludique à l’univers Marvel. Les références au MCU et surtout aux comics sont infinies, et surtout nous avons réellement l’impression d’incarner Hulk, Thor ou Iron-Man, non de vulgaires avatars tout juste bons à servir une franchise juteuse.

Si les cinématiques sont sublimes, le titre ne mise pas tout son potentiel dessus. Les missions sont agréablement variées et la difficulté des combats savamment dosée. Chaque héros a son propre arc narratif, récit qui se veut immersif grâce aux multiples options de personnalisation. Nous aurions apprécié un character design plus photoréaliste mais, qui sait, des éditions PS5 et Xbox Series X ultérieures s’en chargeront peut-être.

Bande annonce et vidéos de Marvel's Avengers

Le 24 juin dernier, Crystal Dynamics nous a fait grâce d’un lancement vidéo exclusif de 25 minutes intitulé « War Table ». Au sommaire : les premières images de MODOK, le gameplay clairement amélioré (depuis notre preview), ainsi qu’un aperçu plus concret des modes solo et multijoueur.

En octobre 2019, le studio nous détaillait déjà quelques missions du jeu et les options de personnalisation proposées, mais aussi l’arbre de compétences et l’équipement disponible.

Que de chemin parcouru depuis le premier teaser de Marvel’s Avengers, il y a deux ans :

Enfin, nous ne saurions passer à côté de l’exhibition grisante de l’E3 2019, quelques semaines après la sortie éprouvante d’Avengers: Endgame.

Toutes les questions sur Marvel's Avengers

Scot Amos et Ron Rosenberg, co-directeurs de Crystal Dynamics, ont répondu à l’ensemble de nos interrogations sur Marvel’s Avengers. Voici donc toutes les précisions apportées sur les personnages présents, le mode multijoueur, l’existence de micro-transactions, la version PS5, le gros vilain de l’histoire… et le caméo de Stan Lee.

Qui est Ms Marvel, le nouveau membre du groupe ?



Kamala Khan alias Ms Marvel est la dernière super-héroïne à rejoindre les Marvel's Avengers. Crystal Dynamics nous l’a présentée durant le Comic-Con 2019 de New York. Lors de l'événement, le studio a taquiné les fans purs et durs des comics en lui brodant des origines légèrement modifiées et en corrélation avec les premières minutes du jeu. « Exposée à la mystérieuse Brume Terrigène, elle développe des pouvoirs polymorphes extraordinaires, qu'elle dissimule pendant des années... avant de jouer un rôle essentiel dans la reformation des Avengers ».

Les commandes et actions liées au personnage de Kamala sont des plus amusantes. Nous les avons testées pendant l'EGX 2019, les membres extensibles de Ms. Marvel et sa capacité à maximiser sa taille vous permettent d’envoyer de nombreux vilains dans les airs.

Pourra-t-on jouer à une version bêta de Marvel’s Avengers sur PS4 ?

Selon le compte twitter officiel du jeu, Marvel's Avengers disposera d’une version d’évaluation en bêta. Les joueurs PS4 pourront la télécharger, mais nous ne savons pas encore quand et comment nous y accéderons.

Faut-il attendre la sortie de Marvel’s Avengers sur PS5 et Xbox Series X ?

Nous ne connaissons pas encore la date de lancement des consoles next-gen de Sony et de Microsoft. Par ricochet, nous n’avons pas non plus celle de la sortie de Marvel’s Avengers sur ces plateformes. Toujours est-il que, si vous achetez le jeu sur PS4 ou Xbox One, une mise à niveau gratuite sera téléchargeable sur PS5 et Xbox Series X.

Selon Crystal Dynamics, « l'expérience PlayStation 5 sera la plus dynamique, exploitant pleinement le SSD ultra-rapide, le retour haptique avancé de la manette DualSense et le système audio spatial totalement immersif. Pour personnaliser entièrement cette expérience, la PS5 offrira aux joueurs le choix entre un mode graphique avancé ou un framerate extrêmement élevée ».

J’ai un abonnement Google Stadia. Pourrai-je y retrouver Marvel’s Avengers ?

Oui, c’est l’une des sorties hautement attendues sur la plateforme de cloud gaming Google.

Marvel’s Avengers est-il un jeu de rôle ? A quoi correspond l’arbre de compétences ?

Au fur et à mesure de votre progression dans Marvel’s Avengers, vous débloquerez des points de compétences. Un arbre vous permettra de spécialiser votre style de jeu en validant des nouveaux mouvements de combat ou vos capacités surhumaines. Vous pouvez également personnaliser et améliorer votre équipement après chaque victoire.

Qui sont les héros jouables dans Marvel’s Avengers ?

Captain America, Hulk, Thor, Iron Man et Black Widow sont les premiers personnages jouables. Suivis de Ms Marvel. Vous pourrez les incarner dans des missions « héros » (via la campagne solo) ou au cours de missions « Zones de guerre » (les fameuses sessions multijoueurs). A chaque mission achevée, vous étofferez l’histoire principale et déverrouillerez de nouveaux Avengers.

Qui est le grand méchant de Marvel’s Avengers ?

Crystal Dynamics vient de révéler que les Avengers auront principalement à combattre l’organisation terroriste AIM (alias « Advanced Idea Mechanics ») agissant pour le règne suprême de la Science sur le monde. Dans un univers où les Avengers sont devenus des hors-la-loi, AIM régit la loi et l’ordre aux Etats-Unis. D’autres supervilains viendront compliquer la vie de notre équipe et se révéleront bien plus dangereux que la maléfique société secrète. Tels qu’Abomination et MODOK.

Quel est le prix de Marvel’s Avengers ?

Il est encore trop tôt pour se prononcer sur le prix, qui pourrait évoluer en fonction des plateformes et des différentes éditions proposées (steelbook, collector, prestige…). Au-delà du prix du jeu, des micro-transactions sont possibles et vous permettront d’acheter des costumes ou des skins pour vos héros - dont les skins MCU.

Il a également été confirmé par Scot Amos qu’il n’y aura ni restriction d’accès (nécessitant l’achat de jetons pour avancer), ni loot boxes pour augmenter vos compétences plus rapidement.

Comme beaucoup de jeux Marvel, Marvel’s Avengers sera-t-il un jeu principalement multijoueur ?

Non, Marvel's Avengers offrira aux joueurs la possibilité de jouer hors connexion et seuls. Et ce, malgré l'accent mis sur les heures de jeu additionnelles du mode multijoueur. Pour Scot Amos, la campagne solo est « une expérience unique, complète et incroyablement fun ».

Y aura-t-il un caméo de Stan Lee dans Marvel’s Avengers ?

Pour Crystal Dynamics, Marvel's Avengers est un hommage intégral à Stan Lee, décédé en 2018. Lorsque nous avons demandé si Stan ferait une apparition dans le jeu, la réponse fut timide mais positive. Oui, Mr Excelsior fera une apparition au cours du jeu.

Des extensions du jeu Marvel’s Avengers sont-elles déjà prévues ?

Crystal Dynamics a mis l'accent sur l'idée d'un jeu « en continu » dans un « univers qui ne cesserait de s’étendre ». La sortie de DLC est donc possible et il pourrait débarquer en exclusivité sur PS4, du fait de la proximité entre Square Enix, distributeur du jeu, et Sony. Bonne nouvelle : ce contenu additionnel serait même gratuit. Nous espérons cependant que l’histoire de Marvel’s Avengers ne finira pas diluée comme l’ont été celles d’autres franchises « gratuites ». A l’instar de Destiny, Anthem et The Division 2.

Qui sont les créateurs de Marvel’s Avengers ?

La conception de Marvel’s Avengers a nécessité l'intervention et la collaboration de cinq grands studios internationaux. Scot Amos décrit une ambiance de travail aussi riche que complexe :

« Nous avons dû changer notre façon de travailler, notre organisation naturelle, pour faire appel à un grand nombre de partenaires externes... Parmi eux, il y a Shaun Escayg, LE directeur créatif de Naughty Dogs à qui l’on doit les récits des sagas Uncharted et The Last of Us, nous avions besoin de lui pour nous aider à raconter cette histoire. Dave Fifield, spécialiste des mondes multijoueurs nous a apporté son savoir-faire développé sur Halo et Call of Duty ».

Les cinq studios qui ont œuvré sur Marvel’s Avengers sont : Crystal Dynamics, Crystal North West, Nixxes, Eidos Montréal et Square Enix Japon. Cinq équipes pour donner vie aux cinq Avengers ? Pouvait-on rêver mieux ?