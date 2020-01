Marvel's Avengers: data d'uscita, compatibilità, caratteristiche, prezzo

Vi mancano i film The Avengers? Bene, il gioco Marvel's Avengers potrebbe riempire quel vuoto. Sviluppato da Crystal Dynamics, Marvel's Avengers è un'avventura d'azione che vi vedrà vestire i panni dei vostri Vendicatori preferiti in una nuova storia ambientata nell'universo Marvel.

L’incipit è burrascoso, il cattivo di turno, Taskmaster, ha ordito un congegno con cui distruggere New York e i nostri eroi cercheranno di porvi rimedio. Purtroppo, durante le loro eroiche gesta, Captain America perde la vita e il gruppo si scioglie. Anni dopo, gli eroi più potenti della Terra sono costretti a riunirsi per affrontare un male più grande.

Sappiamo anche che il gioco avrà una modalità multiplayer insieme alla campagna per giocatore singolo, che vi vedrà prender parte in squadre online da quattro, personalizzare i vostri personaggi e combattere insieme attraverso nuovi scenari. Crystal Dynamics afferma che la campagna sarà gratuita e costantemente aggiornata. Anche se non sappiamo molto del multiplayer, abbiamo provato la modalità per giocatore singolo alla Gamescom del 2019, usando Kamala Khan (Miss Marvel) all'EGX 2019.

Con "un cast stellare" che include Laura Bailey, Nolan North e Troy Baker, alcuni dei doppiatori più importanti nel settore dei videogiochi, Marvel's Avengers potrebbe essere il gioco di supereroi che stavamo aspettando.

Dritti al punto

Che cos'è? Il primo gioco Marvel di Crystal Dynamic

Il primo gioco Marvel di Crystal Dynamic Quando esce? Il 4 settembre 2020

Il 4 settembre 2020 Su quali piattaforme sarà disponibile? Xbox One, PS4, PC e Google Stadia

Data di uscita di Marvel's Avengers

Marvel's Avengers uscirà per PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia e PC il 4 settembre 2020. Non sappiamo se sarà disponibile per PS5 e Xbox Series X.

Il gioco era inizialmente previsto per il 15 maggio 2020, ma Crystal Dynamics ha ritardato la data di uscita per "offrire la migliore esperienza di gioco possibile sui Vendicatori".

Impressioni sul gameplay di Marvel's Avengers

Abbiamo testato Marvel's Avengers alla Gamescom 2019, e questa è la nostra anteprima .

I trailer

Il trailer di ottobre 2019 ci ha fornito una migliore panoramica del gioco e di cosa possiamo aspettarci da esso in termini di storia e gameplay.

Di seguito trovate il suddetto video con cui potrete scoprire le tipologie di missione, sia in giocatore singolo che multiplayer, le modifiche estetiche, le abilità e l’equipaggiamento dei personaggi.

Il primo trailer del gioco è uscito nel 2018. Date un'occhiata qui sotto:

La grande presentazione del gioco è arrivata all'E3 2019, quando Square Enix e Crystal Dynamics hanno svelati molti dettagli e clip del nuovo videogame.

Di seguito trovate il trailer di Avengers mostrato all'E3 2019:

Novità e funzioni di Marvel Avengers

Data d’uscita posticipata

Marvel's Avengers doveva uscire il 15 maggio 2020, ma la data è stata rinviata al 4 settembre 2020, quattro mesi dopo. In una dichiarazione, i co-responsabili dello studio Scot Amos e Ron Rosenberg hanno spiegato che lo studio ha bisogno di più tempo per "offrire la migliore esperienza di gioco sui Vendicatori.

“Come fan, è un onore e un privilegio lavorare con questi leggendari personaggi e sappiamo cosa significano questi supereroi per noi e per gli appassionati in tutto il mondo. Quando abbiamo intrapreso questo progetto, ci siamo impegnati per offrire una campagna basata sulla trama originale, con un gameplay basato sulla cooperazione e contenuti interessanti per gli anni a venire. A tal fine, dedicheremo ulteriore tempo allo sviluppo di questo titolo concentrandoci sugli ultimi dettagli per offrire gli standard più elevati che i giocatori meritano".

Signora Marvel

Kamala Khan a.k.a.Miss Marvel farà parte di Marvel's Avengers, come svelato da Square Enix e Crystal Dynamics al Comic-Con di New York, lo scorso anno. Durante l'evento, lo sviluppatore ha dichiarato di aver parzialmente modificato e origini del personaggio che, secondo Crystal Dynamics, sarà esposta alla misteriosa Nebbia di Terrigen durante l’A-Day (l'evento di apertura del gioco) e "si ritrova a sviluppare straordinari poteri polimorfici, che nasconderà per anni... Man mano che avanzerete nella storia, scoprirete l’importante ruolo di Kamala nel riunire i Vendicatori".

Abbiamo giocato nei panni di Kamala all'EGX 2019 e l'abbiamo trovata molto divertente da usare. Gli arti elastici e la capacità di crescere di dimensioni le consentono di colpire facilmente gli avversari.

PS4 beta

Secondo la pagina Twitter ufficiale del gioco, Marvel's Avengers avrà una beta su PS4 prima della distribuzione ufficiale. Tuttavia, Crystal Dynamics non ha rivelato quando o come potremo accedere alla beta.

Questo è il tweet in questione:

Marvel’s Avengers will release simultaneously for the PlayStation 4 computer entertainment system, the Xbox One family of devices including Xbox One X, Stadia, and PC on May 15, 2020. Play the Beta first on PS4.#EmbraceYourPowers #ReassembleSeptember 10, 2019

Marvel's Avenger sarà disponibile sulle console di nuova generazione?

Durante la conferenza alla Gamescom 2019, abbiamo chiesto a Crystal Dynamics se Marvel's Avengers sarà disponibile anche su PS5 e Xbox Series X, considerando che usciranno quest'anno e il team ha in programma di supportare questo titolo per diversi anni. Sebbene gli sviluppatori non abbiano confermato o negato apertamente, le loro reazioni suggeriscono che il porting avrà luogo..

Google Stadia

Crystal Dynamics ha confermato che Avengers arriverà su Google Stadia.

Albero delle abilità

Man mano che avanzerete sbloccherete punti abilità e opzioni con cui personalizzare il vostro personaggio. Le abilità includono sia classici che nuove mosse e sono così classificate: primarie, specialità, capacità e utilità.

Guadagnate e potenziate il vostro personaggio

Potrete personalizzare l'equipaggiamento del vostro eroe a piacimento. Le armi e le armature disponibili saranno innumerevoli e potrete equipaggiarle sui vostri personaggi man mano che avanzerete nel gioco.

Tavolo di guerra

Qui i giocatori potranno scegliere le missioni degli eroi (campagna per giocatore singolo incentrata su un eroe) o le missioni della zona di guerra (possono essere giocate con qualsiasi eroe in una squadra di un massimo di quattro persone). Le missioni degli eroi arricchiranno la storia e vi permetteranno di sbloccarne di nuovi, mentre le missioni della zona di guerra espandono la narrazione.

Chi è il cattivo?

Crystal Dynamics ha fatto sapere che i Vendicatori combatteranno principalmente contro una società chiamata "Advanced Idea Mechanics" (aka AIM), che ritiene la scienza l’ancora di salvezza per il mondo. Con i supereroi messi al bando in seguito all'incidente di A-Day, AIM li ha rimpiazzati con un’intelligenza artificiale, che tiene sotto controllo anche questi ultimi.

Microtransazioni cosmetiche

I Vendicatori avranno uno store dedicato in cui i giocatori potranno acquistare i cosiddetti cosmetici, variazioni estetiche che non danno vantaggi nel gioco. Alcuni abiti si possono sbloccare, ma altri si dovranno necessariamente comprare con denaro reale. Secondo Crystal Dynamics, le skin sono ispirate alle storie dei fumetti, dei programmi TV, dei film della Marvel e altro ancora.

Comic-Con di San Diego

Il Comic-Con di San Diego ha portato con sé importanti novità per i fan di Marvel's Avengers. In una conferenza, il direttore creativo Shaun Escayg, ha spiegato ai partecipanti che il titolo oltre alla trama “classica” è stato ampliato con una storia inedita. Sarà disponibile una campagna principale in cui vestirete i panni dei vari Vendicatori, e poi c’è la modalità cooperativa online in cui sarà possibile personalizzare il vostro personaggio.

Gameplay offline e solo

È stato confermato che Marvel's Avenger offrirà ai giocatori la possibilità di divertirsi offline e da soli, nonostante l'attenzione riservata all'esperienza multiplayer. In un'intervista a GamesIndustryBiz, il capo di Crystal Dynamics, Scott Amos, ha affermato che i giocatori "potranno avere un'esperienza completa e divertirsi" anche senza connettersi.

Nessun paywall o loot box

Scott Amos ha anche confermato che non ci saranno paywalls né Loot Box. Le entrate deriveranno solamente dall’acquisto di cosmetici, proprio come avviene in Fortnite. Ciò consentirà ai giocatori di investire nei loro eroi preferiti e farli apparire esattamente come vogliono. "Vogliamo che siate in grado di personalizzare il vostro eroe nei minimi dettagli, dall’aspetto al gameplay", ha detto Amos. "La vostra Vedova Nera potrebbe essere diversa dalla mia, a seconda delle skin e dell'equipaggiamento che selezionerete. "Naturalmente, i giocatori potranno anche guadagnare oggetti di personalizzazione mentre giocano.

Presentazione ufficiale

Marvel's Avenger è stato presentato alla conferenza stampa di Square Enix all’E3 2019; gli sviluppatori hanno mostrato qualcosa di concreto per la prima volta, dall’annuncio del 2017.

Un "omaggio” a Stan Lee

Crystal Dynamics ha rivelato che Marvel's Avengers è un tributo a Stan Lee, scomparso nel 2018. Quando abbiamo chiesto se Stan sarebbe apparso nel gioco, lo sviluppatore ci ha lasciato intendere che vedremo la leggenda fare una comparsa.

Concentrati sulla storia

Marvel's Spider-Man ci ha lasciato senza fiato, nel 2018, con una storia emozionante, personaggi coinvolgenti e alcune sequenze sensazionali. Speriamo che Square Enix e Crystal Dynamics possano fare anche meglio, considerando la vastità dell’universo Marvel e la popolarità di questo brand.

Per fortuna, sembra che stiano facendo proprio questo con Marvel’s Avengers.

Da quello che abbiamo visto finora, gli eroi "principali" del gioco sono Thor, Hulk, Black Widow, Iron Man e Captain America (ma Kamala Khan sembra la vera protagonista).

Marvel's Avengers comincia durante l'A-Day, una giornata in cui i Vendicatori vengono pubblicamente ringraziati per il loro servizio alla comunità. Tuttavia, questo giorno di giubilo viene rapidamente rovinato quando Taskmaster e i suoi compari attaccano San Francisco (dove si svolgono le celebrazioni), provocando la morte di Captain America e lo scioglimento della squadra. Anni dopo, i Vendicatori sono costretti a riunirsi per il bene dell'umanità ed ha così inizio la storia.

Aggiornamenti costanti?

Crystal Dynamics ha enfatizzato l'idea di un gioco "continuo" in un "mondo in continua espansione". I nuovi contenuti potrebbero arrivare prima su PS4 grazie a un accordo tra Square Enix e Sony, ma saranno comunque gratuiti e disponibili su ogni piattaforma. I titoli basati su questo sistema, Destiny, Anthem e The Division 2, non sono stati esattamente elogiati per il comparto narrativo, quindi speriamo che i nuovi contenuti non saranno solo un'occasione per aumentare le entrate.

È il più grande gioco di Crystal Dynamics di sempre

In un'intervista, il capo dello studio Crystal Dynamics, Scott Amos, ha dichiarato a GamesIndustry.biz che questo è il più grande gioco su cui la sua azienda abbia mai lavorato, e che ha richiesto l'intervento di ben cinque studi: "Abbiamo dovuto cambiare il modo in cui lavoriamo, la nostra organizzazione, abbiamo coinvolto professionisti di altre software house e così via. Abbiamo dovuto assumere esperti come Shaun Escayg, che è il nostro direttore creativo. Ha scritto le storie per Uncharted e The Last of Us , avevamo bisogno del suo aiuto per scrivere la nuova trama. Dave Fifield era il game director di Halo e Call of Duty, e il suo aiuto è stato indispensabile per lo sviluppo della modalità multiplayer", ha detto Amos.

I cinque studi che lavorano al titolo sono Crystal Dynamics a Redwood Shores, un nuovo studio a Bellevue chiamato Crystal North West, i partner di Crystal Dynamics nei Paesi Bassi, Nixxes, Eidos Montreal e persino Square Enix Japan.

Cinque squadre per dare vita ai cinque Vendicatori? Sembra ragionevole.