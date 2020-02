La production d’appareils photo Sony Alpha est, à son tour, impactée par le coronavirus

L'épidémie de coronavirus en Chine n’en finit plus de causer des dommages. Humains avant tout (nous enregistrons à ce jour 24 000 cas de contamination et presque 500 décès), mais aussi quelques effets collatéraux sur le monde high-tech. Entre autres, des livraisons retardées ou annulées et des lancements de nouveaux produits déprogrammés. Le calendrier Sony est le dernier affecté par le virus.

Une source anonyme a déclaré au site Sony Alpha Rumors que « la présentation des nouveaux produits sera retardée et les volumes de production revus à la baisse ». Nous ne savons pas encore exactement quels produits pourraient être affectés, mais les modèles inédits de la série Alpha seraient les plus à même de subir ce retard. A l’instar du Sony A7S III et de l’A7 IV, dont l’introduction officielle aurait dû prendre place pendant le salon CP+ à Yokohama au Japon, du 27 février au 1er mars prochains.

Les usines de fabrication fortement touchées

Sony possède quatre centres de fabrication en Chine. Le directeur financier de la société, Hiroki Totoki, a annoncé lors d'une conférence de presse - rapportée par Nikkei - que l’entreprise se veut « préoccupée par la propagation du coronavirus » et « ne peut pas nier que la chaîne d'approvisionnement et de vente pourrait être énormément affectée ».

Le géant japonais est loin d'être le seul acteur high-tech susceptible d'être touché par le coronavirus. Nous avons récemment signalé que le lancement du smartphone Xiaomi Mi 10, le 11 février, serait certainement annulé. LG, de son côté, ne participera pas au MWC 2020 pour éviter tout risque sanitaire à ses employés. Quant à Apple qui possède également des fournisseurs en Chine, elle a anticipé des pertes de revenus substantielles au cours du prochain trimestre.

Pour rassurer son public, Sony pourrait continuer d’annoncer les sorties à venir des appareils photo et objectifs Alpha. Nous vous communiquerons, bien entendu, toute présentation officielle le moment venu.