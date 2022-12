Canon prévoit de lancer cinq appareils photo en 2023, mais pas celui que tout le monde attend

L'année prochaine pourrait être encore plus importante pour les nouveaux appareils photo Canon, de nouvelles rumeurs prévoyant cinq nouveaux lancements en 2023. Mais aussi excitants que soient ces nouveaux arrivants, il y a une absente notable dans la liste - un appareil photo plein format à prix abordable.

La liste de Canon Rumors des appareils photo Canon attendus pour l'année prochaine contient trois appareils APS-C et deux modèles plein format. Parmi les modèles les plus abordables, on trouve le Canon EOS R50 (un modèle économique qui sera apparemment placé sous le Canon EOS R10) et un autre appareil APS-C qui se glissera (on ne sait trop comment) entre ce dernier et le Canon EOS R7. Un Canon EOS R7 C axé sur la vidéo pourrait également être en route, mais c'est moins sûr.

Les offres plein format annoncées sont moins complètes. Ceux qui espéraient un successeur au Canon EOS RP - un appareil photo qui est arrivé en 2019 avec le slogan " le plein format pour le grand public " - pourraient être particulièrement déçus. Les deux modèles figurant sur la liste de Canon Rumors sont le Canon EOS R5 S (qui sera probablement une machine proposant un grand nombre de mégapixels) et le Canon EOS R5 Mark II, qui sera l'un des appareils photo les plus attendus de l'année.

Le Canon EOS RP (ci-dessus) était d'une excellente valeur lorsqu'il a été lancé en 2019, mais il a maintenant presque quatre ans. (Image credit: Future)

Pourtant, cette excitation ne concernera que les professionnels ou les amateurs fortunés disposant d'un gros budget. L'actuel Canon EOS R5 est arrivé au prix de 4499,99 €. Et si l'on en croit les rumeurs concernant son successeur - un nouveau capteur BSI de 61 Mpx, un viseur de 9,44 Mpx et une vidéo 8K/60p figurent parmi les spécifications annoncées - le Mark II pourrait être encore plus cher que cela.

Le successeur du Canon EOS RP pourrait être très populaire dans le climat financier actuel, alors où se trouve-t-il ? Il y a plusieurs réponses possibles. La première, et espérons-le la plus probable, est qu'il est en route, mais qu'il n'a tout simplement pas encore été divulgué. Canon Rumors ne prétend pas que sa liste d'appareils photo pour 2023 soit exhaustive ou complète. Pourtant, la fiabilité historique du site suggère qu'à tout le moins, un nouvel EOS RP de Canon ne figure pas parmi les priorités de Canon. Ce qui laisse quelques explications moins attrayantes.

Quelques explications probables

La première explication est que Canon veut simplement maximiser le potentiel de sa nouvelle gamme d'appareils photo APS-C - et un boîtier plein format à prix abordable compromettrait ce plan.

Pour être juste envers Canon, notre principale plainte concernant sa gamme d'appareils photo hybrides au début de 2022 était le manque de modèles abordables. L'entreprise y a répondu de manière très satisfaisante cette année avec le Canon EOS R7 et le Canon EOS R10, que nous classons actuellement comme le meilleur appareil photo pour les débutants.

Ce qu'il n'a pas encore fait, c'est offrir à ces nouveaux appareils une gamme d'objectifs APS-C natifs. À l'heure actuelle, il n'existe encore que deux objectifs RF-S pour ces appareils, un objectif de kit 18-45 mm et un zoom 18-150 mm. La rumeur du lancement de trois autres appareils APS-C en 2023 suggère que Canon prévoit de remédier à cette situation l'année prochaine. Mais tout cela prendrait du temps et des ressources au détriment d'un éventuel successeur du Canon EOS RP.

Les Canon EOS R10 (à gauche) et EOS R7 (à droite) sont arrivés cette année à des prix relativement abordables. (Image credit: Canon)

Ces dernières années ont été une combinaison de facteurs tels que la baisse de la demande, les problèmes de chaîne d'approvisionnement et la crise du coût de la vie pour les marques d'appareils photo, et Canon ne dispose pas de ressources infinies pour le développement de produits. Comme le suggèrent les rumeurs, l'année prochaine, la société pourrait bien concentrer ces ressources sur les extrémités de sa gamme - avec comme objectif d'éviter la cannibalisation en milieu de la gamme.

Mais l'autre possibilité est simplement que le Canon EOS R8 aura un capteur plein format plutôt qu'un capteur APS-C. Le dernier message de Canon Rumors indique que l'EOS R8 (ou EOS R9) "sera probablement un APS-C", mais les précédentes rumeurs laissaient penser le contraire.

Des messages contradictoires

Le mois dernier encore, un article distinct de Canon Rumors post (s'ouvre dans un nouvel onglet), basé sur un message sommaire publié sur le réseau social chinois Weibo, laissait entendre qu'il y aurait bientôt "un appareil photo plein format en dessous du Canon EOS R6". Et que ce modèle serait probablement le Canon EOS R8.

Les spécifications qui ont fait l'objet de la rumeur - qui comprenaient un capteur plein format de 30,3 Mpx, un processeur Digic X et deux emplacements pour cartes - laissaient en fait entendre qu'il s'agissait davantage d'un successeur du Canon EOS R que d'un nouveau Canon EOS RP. Et il est possible qu'il s'agisse simplement d'une prédiction erronée de ce qui est finalement devenu le Canon EOS R6 Mark II, qui est arrivé le mois dernier.

Le Nikon Z5 (ci-dessus) continue d'être un excellent appareil photo plein format, mais Canon n'a pas de véritable alternative dans sa gamme actuelle. (Image credit: Future)

Quoi qu'il en soit, des doutes importants subsistent quant au type d'appareil photo que sera le Canon EOS R8 (ou EOS R9). Les personnes à la recherche d'un appareil plein format peuvent toujours acheter le Canon EOS RP pour 1099,99 €, mais comme il approche de son quatrième anniversaire, il existe désormais de meilleures options.

Le Nikon Z5, par exemple, est récemment tombé à seulement 1249€ lors des soldes du Black Friday. Même le Sony A7 III, qui reste un appareil photo plein format fantastique, se rapproche rapidement de ce prix.

Canon offrira-t-il à ses fans un appareil plein format capable de rivaliser avec ces offres en 2023 ? Pour l'instant, les rumeurs suggèrent que non, mais nous espérons qu'il a encore quelques surprises dans sa manche pour l'année prochaine.