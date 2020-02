LG ne participera pas au MWC 2020, à cause du coronavirus

Les nouveaux smartphones de la marque seront présentés plus tard dans l’année.

LG Electronics vient officiellement de retirer sa participation au MWC 2020, en invoquant des problèmes de sécurité sanitaire liés à l'épidémie de coronavirus et à sa propagation au-delà des frontières chinoises.

« Se souciant de la sécurité de ses employés et du public en général, LG a décidé de ne pas participer au MWC 2020 qui se déroulera plus tard ce mois-ci à Barcelone, en Espagne », peut-on lire dans un communiqué récent de la marque. « Nous souhaitons éviter d’exposer inutilement des centaines de collaborateurs à des vols aériens déconseillés par la plupart des experts santé ».

Se privant de la grande messe de l’industrie mobile pour dévoiler ses futurs smartphones, LG a prévu d’organiser une ou plusieurs conventions « dans un avenir proche » afin d’introduire ses différentes sorties high-tech planifiées sur l’année 2020.

Quelques heures auparavant, son concurrent ZTE avait également annoncé qu'il annulait sa conférence de presse. Dans un entretien accordé à The Verge, le porte-parole du constructeur chinois a bien entendu évoquer le coronavirus comme cause évidente de ce repli. Mais surtout les dommages collatéraux provoqués par l’épidémie. A savoir des contraintes plus lourdes pour obtenir un visa en tant que ressortissants chinois et une xénophobie latente. Un stand ZTE sera néanmoins accessible à l’intérieur du salon.

Avant les retraits successifs de LG et de ZTE, la GSMA, organisation qui représente les 800 constructeurs mobiles à travers le monde et fondatrice du MWC, a tenté de rassurer ses membres sociétaires en publiant que le coronavirus « a un impact minimal sur l'événement jusqu'à présent ».

Certains, comme Huawei et Qualcomm, ont réitéré leur confiance à l’association et confirmé leur présence du 23 au 28 février prochains. Comme le relaie Shara Tibken, journaliste pour CNET.

#MWC2020, the world's biggest mobile tech show, may have attendance problems later this month because of coronavirus. @LGUS has pulled out, via @lynnlaaa. @Huawei, @Qualcomm tell me they're still on track to attend as normal https://t.co/47WQ3SktOUFebruary 4, 2020