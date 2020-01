Même le coronavirus ne stoppera pas le MWC 2020

La GSM Association, qui représente les 800 opérateurs et constructeurs mobiles à travers le monde, vient de confirmer que le Mobile World Congress (MWC 2020) se déroulera à Barcelone, comme prévu, du 24 au 27 février. Malgré la crise actuelle du coronavirus.

Nous comptons aujourd’hui plus de 6000 cas confirmés, touchés par l’épidémie. Le virus semble majoritairement localisé en Chine - ou 132 décès ont déjà été recensés - mais 16 autres pays ont depuis constaté l’évolution du coronavirus à l’intérieur de leurs frontières.

Dans ce contexte, la crainte d’une propagation express via le MWC s’avère critique. La grande messe de l’industrie mobile attire, en effet, plus de 100 000 visiteurs internationaux à chaque nouvelle édition. L’espace confiné de la Foire de Barcelone pourrait ainsi, malgré lui, devenir un vecteur privilégié du virus.

Barcelone sous haute sécurité

Les organisateurs se montrent cependant catégoriques. Ils suivront les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), du gouvernement chinois et des autorités espagnoles. Tout en fournissant un soutien médical drastique. Des produits désinfectants seront également présents sur la totalité du site. Les exposants, qui annuleraient leur participation physique au MWC, auraient tout de même la possibilité d’y participer via visioconférences.

Au plus haut point de l’épidémie, de nombreux gouvernements ont commencé à rapatrier leurs citoyens résidant dans la ville de Wuhan, épicentre du coronavirus, et plus largement dans la province de Hubei. Le ministère des Affaires Etrangères français a conseillé de reporter tout voyage vers la Chine. Mais n’a donné aucune directive pour les déplacements inter-européens.

Le MWC débutera dans quelques semaines. Les rédactions de TechRadar vous relaieront toutes les actualités et éditions majeures de l’édition 2020.