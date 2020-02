Xiaomi Mi 10 : le lancement annulé à cause du coronavirus ?

Nous nous attendions à un duel choc entre Samsung et Xiaomi en ce début de mois, les deux marques ayant envisagé de présenter leur prochain smartphone phare à la même date, le 11 février. Finalement, Xiaomi pourrait annuler l’introduction officielle du Mi 10, du moins sous la forme d’une convention publique. L’épidémie de coronavirus perturbe en effet le calendrier de nombreux constructeurs chinois.

Selon le site PlayfulDroid, le Mi 10 devrait être annoncé en ligne. Xiaomi retransmettrait l’événement en direct, à destination de ses fans et des médias sur les réseaux sociaux. La compagnie populaire ne souhaite prendre aucun risque en confinant un grand nombre de personnes, au vu de l’urgence sanitaire actuelle. Un changement qui impacte peu le grand public, habitué à la retransmission en ligne de telles conférences. A l’instar des communications en live de Google concernant Google Stadia ou de Sony à propos de la PS5.

PlayfulDroid affirme également que la présentation officielle du Xiaomi Mi 10 aurait lieu le 13 février et non plus le 11. Soit 48 heures après la révélation de la gamme de smartphones Samsung Galaxy S20. Pour compenser ce retard, Xiaomi pourrait ouvrir les précommandes du Mi 10 dès le 10 février. Tandis que les livraisons débuteront le 14 février pour le modèle standard, à partir du 18 février pour la version Pro. Il convient de préciser que ces dates concerneront probablement le public chinois. Et uniquement le public chinois. La commercialisation internationale, elle, ne s’opérerait pas avant le MWC, à la fin du mois.

Si vous attendez avec impatience les futurs appareils mobiles de Xiaomi et de ses pairs, la rédaction TechRadar sera présente au MWC 2020 et couvrira l’ensemble des meilleurs smartphones à venir.