Alexa vous coupe sans cesse la parole ? Amazon y remédie avec une nouvelle mise à jour

Vous aimez poser des questions à Alexa, mais vous êtes souvent frustré par le laps de temps ridicule que vous laisse l’assistant vocal d’Amazon pour lui adresser une requête ? L’ajout d’une nouvelle fonctionnalité disponible depuis l’application mobile Amazon Alexa pourrait mettre fin à ce stress constant, si vous avez pour habitude d’utiliser des appareils domotiques comme l'Amazon Echo ou l'Echo Studio.

Comme le rapporte The Verge, cette option inédite accorde aux utilisateurs des produits compatibles Alexa plus de temps pour énoncer une question ou une commande vocale à l’assistant. Articulez tant que vous voulez, insérez plus de mots dans votre phrase, complexifiez vos requêtes… votre enceinte ou votre écran connectés y répondront sans faire preuve d’impolitesse.

Une autre fonction positive ajoutée sur l’application Android est la possibilité de saisir via votre clavier les demandes adressées à votre assistant vocal. Une alternative idéale si vous ne voulez - ou ne pouvez - pas vous servir de votre voix sur le moment. Cette fonctionnalité est opérationnelle sous iOS depuis la fin de l'année 2020, il aura fallu près d’un an pour qu’elle soit déployée sur les appareils Android. Aux Etats-Unis dans un premier temps, le reste du monde suivra progressivement.



La possibilité de rallonger votre temps de parole semble toutefois un paramètre désactivé par défaut sur l'application Alexa. Pour en bénéficier, il est nécessaire de vous rendre dans la section Paramètres de celle-ci, puis de sélectionner l’appareil compatible actuellement utilisé.

Ces nouvelles fonctionnalités sont particulièrement rafraîchissantes pour Alexa, alors que de nombreuses mises à jour récentes ont été jugées jusqu’ici assez superflues. A l’instar de l’insertion de voix VIP pour animer Alexa - une option qui, en fin de compte, ne contribue guère à améliorer l'accessibilité de vos gadgets domotiques.



Rendre Alexa plus accessible et commune

Un plus grand nombre d'options d'accessibilité pour les appareils domotiques concède toujours un véritable bond en avant. Et le fait d'accorder aux utilisateurs plus de temps pour poser des questions et présenter leurs requêtes vocales à Alexa permet d'obtenir bien plus que ce que l'on pourrait croire.

Cette fonctionnalité pourrait en effet s'avérer précieuse pour les utilisateurs souffrant de troubles de l'élocution. De plus, elle accorde plus de temps en général pour parler naturellement à Alexa, sans se sentir obligé de bredouiller quelques termes ou expressions précipités et tronqués.