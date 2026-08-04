Ces 5 réglages simples transforment ChatGPT en assistant vraiment utile au quotidien

L’une des façons les plus simples de perdre du temps avec ChatGPT consiste à devoir constamment refaire les présentations. Il faut expliquer son projet, ses préférences, ses objectifs et son style rédactionnel, obtenir une réponse utile, fermer la conversation, puis recommencer tout le processus le lendemain.

Il existe pourtant une meilleure méthode. Plutôt que de considérer ChatGPT comme une page blanche à chaque ouverture, mieux vaut l’envisager comme un espace de travail qui s’organise à la manière d’un ordinateur. Quelques prompts réutilisables, une poignée de documents de référence et un minimum de préparation peuvent réduire considérablement le temps consacré chaque semaine aux mêmes explications.

Autre avantage, aucune de ces idées ne nécessite de maîtriser des techniques avancées de rédaction de prompts ni des fonctions méconnues. Il s’agit simplement d’adopter quelques habitudes afin que ChatGPT passe moins de temps à comprendre la tâche et davantage à aider réellement à l’accomplir.

1. Créer un kit de départ

(Image credit: Future)

La plupart des utilisateurs formulent régulièrement les mêmes demandes. Ils demandent à ChatGPT d’adopter un ton particulier, d’expliquer des sujets techniques avec des mots simples ou de toujours citer ses sources. Au lieu de retaper ces consignes à chaque fois, il suffit de les enregistrer dans un prompt de départ réutilisable.

Il faut commencer par identifier les tâches qui reviennent le plus souvent. Pour rédiger régulièrement certains types d’e-mails, par exemple, un seul prompt peut préciser le ton attendu, la longueur souhaitée et le public visé. Pour obtenir fréquemment des idées de repas, un prompt peut regrouper les préférences alimentaires, le budget disponible et les équipements présents dans la cuisine. Au moment de demander de l’aide, il ne reste alors qu’à coller ce prompt au début d’une nouvelle conversation avant de poser la véritable question.

Cette méthode fonctionne également pour les loisirs. Une personne qui apprend le français peut créer un prompt demandant à ChatGPT de corriger ses erreurs avec bienveillance, sans interrompre le déroulement de la conversation. Un passionné de jardinage peut enregistrer des consignes précisant le climat local, la nature du sol et les plantes déjà présentes dans son jardin. Ces informations ne doivent être rédigées qu’une seule fois, mais elles améliorent toutes les conversations suivantes.

2. Constituer une bibliothèque de référence

(Image credit: Yoobure)

La possibilité de travailler à partir de documents fournis par l’utilisateur fait partie des fonctions les plus souvent négligées de ChatGPT. Il est possible de créer une petite collection de fichiers consacrés aux sujets les plus fréquents. Il suffit ensuite d’importer le document pertinent au début d’une conversation afin que ChatGPT puisse s’appuyer dessus.

Un document peut par exemple réunir les plats préférés de la famille, les allergies et les ingrédients que personne n’apprécie. Il peut ensuite être importé à chaque demande de menu pour la semaine. Un autre fichier peut contenir une liste d’affaires à emporter, des préférences de voyage et les différents programmes de fidélité utilisés. ChatGPT peut ainsi aider à organiser des séjours sans réclamer systématiquement les mêmes informations.

3. Considérer les projets en cours comme des conversations continues

De nombreuses personnes cliquent instinctivement sur « Nouvelle discussion » dès qu’elles souhaitent poser une autre question à ChatGPT. Cette logique se comprend lorsque le sujet du jour n’a aucun rapport avec celui de la veille. En revanche, pour les projets qui s’étendent sur plusieurs jours ou plusieurs semaines, poursuivre la même conversation permet de gagner énormément de temps, puisque toutes les décisions précédentes restent accessibles.

Prenons l’exemple de l’aménagement d’un bureau à domicile. La première conversation peut porter sur le mobilier, la deuxième sur les couleurs des murs et la troisième sur l’éclairage. En regroupant tous ces échanges, ChatGPT connaît déjà les dimensions de la pièce, le budget disponible, le style recherché et le bureau finalement choisi. Il peut donc s’appuyer sur ces décisions au lieu de demander de les répéter.

Cette habitude se révèle également très utile pour apprendre de nouvelles compétences. Une personne qui étudie la guitare peut réserver une conversation entière à sa pratique. Un jour, elle pose des questions sur les changements d’accords. Le lendemain, elle travaille le rythme. Au fil du temps, la conversation devient un véritable suivi de ses progrès, plutôt qu’une succession de cours sans lien entre eux.

4. Donner à ChatGPT un exemple digne d’être reproduit

ChatGPT fournit généralement un meilleur travail lorsqu’un exemple de bonne réponse lui est présenté. Au lieu de décrire un ton comme « chaleureux, mais professionnel », mieux vaut coller un paragraphe, un e-mail ou une description de produit dont le style convient déjà, puis lui demander d’en reproduire le rythme, le niveau de détail et la structure. Cette méthode fonctionne particulièrement bien pour les tâches récurrentes comme les newsletters, les publications sur les réseaux sociaux, les comptes rendus destinés aux clients ou les introductions d’articles. Une demande de style trop vague peut en effet produire un texte soigné, mais étrangement impersonnel.

L’exemple ne doit pas nécessairement traiter du même sujet. Une critique de restaurant peut aider à définir le ton d’un article de voyage, tandis qu’un bon compte rendu de projet peut servir de modèle à de futurs messages internes. Il faut simplement préciser les éléments que ChatGPT doit reproduire et ceux qu’il doit ignorer. Il peut, par exemple, conserver la longueur des phrases et la chaleur du ton, sans reprendre les formulations ni le sujet du texte original.

5. Demander une seconde relecture avec un autre objectif

(Image credit: OpenAI, Apple)

Une bonne première version devient souvent bien meilleure lorsque ChatGPT reçoit un nouveau rôle pour la révision. Après la rédaction d’un texte, il est possible de lui demander de relire sa réponse en adoptant le point de vue d’un éditeur, d’un lecteur sceptique, d’un spécialiste du sujet ou d’un membre du public visé. Chaque perspective permet de repérer un type de faiblesse différent, qu’il s’agisse de formulations maladroites, d’un manque de contexte ou de suppositions qui ne semblent évidentes qu’aux personnes connaissant déjà le sujet.

Après avoir généré un itinéraire de voyage, par exemple, ChatGPT peut le relire en se plaçant dans la peau d’un parent accompagné d’un enfant en bas âge, afin de repérer les trajets ou les enchaînements irréalistes. Après la rédaction d’une proposition commerciale, il peut examiner le document comme un acheteur prudent, à la recherche de tarifs plus clairs et de promesses moins vagues. Cette seconde relecture devient généralement plus utile lorsque le rôle attribué dispose d’une raison concrète de formuler des objections.

Aucune de ces méthodes ne rend ChatGPT plus intelligent. Elles permettent simplement d’éliminer les frictions inutiles qui s’installent dans l’utilisation quotidienne. Au lieu de consacrer les cinq premières minutes à expliquer son identité et ses besoins, la conversation commence beaucoup plus près de l’essentiel. Dès lors que les mêmes bases ne doivent plus être reconstruites chaque jour, le temps peut être consacré à explorer de meilleures idées plutôt qu’à reposer encore et encore les mêmes fondations.