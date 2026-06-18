Pour la première fois, ChatGPT tombe sous les 50 % de part de marché et Gemini en profite

La part de marché de ChatGPT tombe à 46,4 % tandis que Gemini grimpe à 27,7 %

Un accord avec le Department of War a provoqué une hausse des désinstallations de ChatGPT

L’écosystème Google constitue un avantage majeur pour Gemini

De nouveaux chiffres indiquent que la part de ChatGPT sur le marché mondial des assistants IA est sous pression après être passée sous les 50 % pour la première fois depuis son lancement, face à une concurrence accrue.

Même si ChatGPT perd des parts de marché en proportion, il reste nettement en tête avec plus de 1,1 milliard d’utilisateurs actifs mensuels, ce qui en fait de loin le plus grand assistant au monde.

Dans le même temps, Gemini progresse fortement et représente 27,7 % du marché en mai 2026, contre 46,4 % pour ChatGPT.

ChatGPT reste leader, mais Gemini le talonne à la deuxième place

Les données proviennent de Sensor Tower, qui observe une forte croissance récente du côté des utilisateurs de Claude. Le chatbot d’Anthropic ne représente toutefois encore que 10,3 % du marché. Grok, Perplexity, DeepSeek et Meta AI affichent des parts bien plus faibles.

« Claude a connu une croissance explosive, portée par une forte présence sur le web, et sa part d’audience réelle aux États-Unis a plus que triplé », ajoute l’entreprise.

Le temps passé sur les applications d’IA générative a également plus que doublé en un an, passant de 17,2 milliards d’heures au premier semestre 2025 à 36 milliards d’heures au premier semestre 2026.

À l’inverse, l’entreprise souligne aussi une forte hausse des désinstallations de ChatGPT après l’accord conclu avec le Department of War, signe d’une baisse de confiance des utilisateurs. Depuis, ces désinstallations sont revenues vers un niveau plus proche de la moyenne.

Dans l’ensemble, les données montrent que les utilisateurs ne restent pas suffisamment longtemps fidèles à un chatbot pour développer une loyauté marquée. Ils se montrent plutôt prêts à changer en fonction des capacités des modèles et des nouveautés, de l’écosystème et des intégrations tierces, des prix, voire de la politique des entreprises.

Concernant la progression de Google, ses liens avec l’ensemble de son écosystème constituent un avantage majeur, avec des intégrations couvrant Android, Search, Workspace, Health et d’autres services.