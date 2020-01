Comment protéger votre TV Samsung contre les virus ?

À mesure que nos foyers deviennent de plus en plus connectés, leur vulnérabilité face aux logiciels malveillants et aux virus s'accroît – et pour le réseau domotique que nous utilisons tous les jours, une attaque pourrait être catastrophique.

Vous ne pensez peut-être pas que votre TV est vulnérable à ce type d’attaque, mais si vous disposez d’un téléviseur connecté sur votre réseau WiFi, il pourrait être la cible d’un pirate. Au même titre qu’une enceinte, une caméra de sécurité ou un thermostat.

Mis à part la perspective affolante de perdre l’accès à vos applications streaming comme Netflix et Amazon Prime Video, de nombreux téléviseurs connectés sont livrés avec des microphones intégrés – et l’idée que quelqu’un pirate le vôtre afin d’écouter vos conversations est préoccupante, c’est le moins qu’on puisse dire.

Samsung a récemment mis en garde les possesseurs de TV de la marque contre ce type d’attaques. Le tweet préventif ci-dessous a depuis été effacé. Nous l’avons retrouvé via Archive.org :

« La recherche de virus sur votre ordinateur est importante pour assurer son bon fonctionnement. Cela vaut également pour votre téléviseur QLED s’il est connecté au WiFi ! Empêchez les attaques de logiciels malveillants sur votre téléviseur, en cherchant des virus sur votre téléviseur plusieurs fois par mois ».

Le tweet était initialement accompagné d’une vidéo de démonstration vous montrant comment scanner votre TV Samsung. Malheureusement, celle-ci s’est perdue avec la suppression de la publication.

C’est pourquoi nous avons préparé ce guide pratique pour protéger votre Smart TV Samsung - lisez la suite de ce tuto pour savoir comment procéder.

Crédit photo : Samsung

Scanner votre TV est très facile. Tout d’abord, rendez-vous dans le menu de votre TV Samsung et sélectionnez Général. Cliquez ensuite sur Gestionnaire de système et faites défiler les options jusqu’à celle intitulée Sécurité.

Cliquez dessus puis sélectionner Scanner. Votre TV Samsung devrait commencer à chercher les virus et les logiciels malveillants.

À quelle fréquence dois-je scanner mon téléviseur connecté ?

Le tweet de Samsung reste assez flou sur le sujet. Nous vous recommandons de procéder à un scan de votre TV au moins une fois toutes les trois semaines. Si vous pensez que vous aurez du mal à vous en souvenir, vous pouvez toujours définir un rappel sur votre smartphone.

Crédit photo : Samsung

Votre téléviseur connecté peut-il vraiment être piraté ?

Absolument. En 2018, l’association américaine Consumer Reports a constaté que « des millions de téléviseurs connectés peuvent être contrôlés par des pirates informatiques exploitant des failles de sécurité faciles à localiser », y compris sur les TV Samsung.

Mais vous n’avez pas à paniquer pour autant. Javvad Malik, expert sécurité chez KnowBe4, a déclaré à TechRadar qu’« il n’existe aucun malware référencé et dangereux ciblant les téléviseurs, pour le moment ».

A l’heure actuelle, Samsung fournit un certain nombre de mises à jour sécurité via le système d’exploitation de ses Smart TV : Tizen. Y compris des contrôles de sécurité renforcés sur son clavier et une « mesure de validation améliorée pour le contrôle à distance de la télévision ».

Dans tous les cas, mieux vaut prévenir que guérir et suivre la recommandation de Samsung de scanner votre téléviseur régulièrement.