Twitter : dites adieu au petit oiseau bleu, Elon Musk le remplace par un "X"

Plus tôt cette année, Twitter était absorbé par le groupe X Corp d'Elon Musk . Et tandis que Threads, le clone de Twitter par Instagram, connaît un succès mondial avec plus d'une centaine de millions de téléchargements , l'entreprise va prendre des mesures radicales. Elon Musk a souvent évoqué son engouement pour les super-applications chinoises comme WeChat, capables de proposer une multitude de services. Il semblerait ainsi que le milliardaire veuille en faire de même pour Twitter.

S'il n'est officiellement plus PDG de Twitter, Elon Musk a déjà changé le nom de l'entreprise en X Corp. Hier, le milliardaire tweetait : "Bientôt, nous ferons nos adieux à la marque Twitter et, progressivement, à tous les oiseaux". Plus tôt cette année, Elon Musk cédait sa place de PDG de Twitter à Linda Yaccarino , qui soutient ouvertement les choix du milliardaire.

Twitter va-t-il devenir le nouveau WeChat ?

Linda Yaccarino, PDG de Twitter, confirme ainsi : "C'est une chose exceptionnellement rare - dans la vie ou dans les affaires - que vous ayez une seconde chance de faire une autre grande impression. Twitter a fait une énorme impression et a changé notre façon de communiquer. Maintenant, X va aller plus loin, en transformant la place publique mondiale".

Elon Musk, actuel PDG de SpaceX et Tesla, espère ainsi transformer Twitter en une "super-app", en s'inspirant, par exemple, de WeChat en Chine. De cette façon, Twitter pourrait héberger de nombreuses possibilités qui pourraient inclure le tweet, la messagerie, les services bancaires, les paiements, la livraison de repas, le covoiturage, les achats, et bien plus encore. De son côté, Microsoft serait également en train de préparer une super-app relativement similaire.

Les ambitions de Twitter quant à ce changement semblent conséquentes. Linda Yaccarino ajoute ainsi : "Il n'y a absolument aucune limite à cette transformation. X sera la plateforme capable de fournir, eh bien... tout. @elonmusk et moi-même sommes impatients de travailler avec nos équipes et chacun de nos partenaires pour faire connaître X au monde entier."