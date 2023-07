Alors que Twitter rencontre des problèmes, Mastodon se refait une santé

Elon Musk, qui aurait racheté Twitter sous la contrainte , fait encore parler de lui. En effet, plus tôt cette année, le milliardaire accusait Microsoft de siphonner les données de Twitter . Celui-ci, qui n'est plus PDG de l'entreprise , a alors pris une étonnante décision : limiter le nombre de tweets consultables quotidiennement. Ce changement a eu de lourdes conséquences pour Twitter, provoquant une panne de TweetDeck. Mastodon, lui, se porte plutôt bien.

La nouvelle version de Mastodon, sortie ce week-end, présente une refonte complète de Material You, ainsi que des fonctionnalités remaniées telles que les barres d'onglets, les paramètres ou encore un écran de composition. La nouvelle application Android propose ainsi de nombreuses façons de personnaliser l'expérience de l'utilisateur dans le nouvel écran de paramètres.

Mastodon vient de gagner des centaines de milliers d'utilisateurs

Les utilisateurs de Mastodon ont désormais la possibilité de changer la langue de publication par défaut et peuvent maintenant masquer les compteurs "boost" et "favorite". Les utilisateurs d'Android peuvent également accéder à des informations sur le serveur auquel ils sont connectés et consulter ses règles. En effet, dans le réseau social décentralisé de Mastodon, chaque serveur a son propre administrateur et ses propres directives de modération.

D'ailleurs, les problèmes rencontrés par le réseau social d'Elon Musk semblent avoir poussé de nombreux utilisateurs à quitter Twitter et migrer vers Mastodon. En effet, le fondateur et PDG de Mastodon, Eugen Rochko, affirme que le nombre d'utilisateurs actifs de Mastodon avait augmenté de 294 000 au cours du week-end, tandis que l'activité de publication avait presque triplé.

Mastodon atteindrait ainsi désormais une base d'utilisateurs actifs de 1,4 million d'utilisateurs mensuels, selon les propres données de l'entreprise. Ce chiffre est en hausse de 19 %, mais il est en baisse par rapport au pic de popularité de Mastodon suite au rachat de Twitter par Elon Musk à la fin de l'année dernière. Mastodon comptait alors 2,5 millions d'utilisateurs mensuels.