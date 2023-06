Twitter : voici le premier message de la nouvelle PDG qui remplace Elon Musk

Le rachat de Twitter par Elon Musk, sous la contrainte selon lui , aura laissé des traces. Le milliardaire et patron de SpaceX et Tesla a rendu de nombreuses options payantes via Twitter Blue. De plus, l'entrepreneur a mis en place les articles payants. Pourtant, cela n'a pas réussi à sauver les finances de l'entreprise. En effet, Twitter vaudrait maintenant un tiers de ce qu'il a payé . On espère donc que Linda Yaccarino, qui vient de prendre ses fonctions en tant que PDG de Twitter, compte redresser la barre.

La responsable a ainsi envoyé son premier mémo aux employés, intitulé "Construire Twitter 2.0 ensemble". Et celle-ci ne tarit pas d'éloges à propos d'Elon Musk, qui reste propriétaire de Twitter. Celle-ci déclare ainsi : "De l'exploration spatiale aux véhicules électriques, Elon savait que ces industries avaient besoin d'être transformées, alors il l'a fait [...] Plus récemment, il est devenu de plus en plus évident que la place publique mondiale a besoin d'être transformée pour faire avancer la civilisation grâce à l'échange d'informations non filtrées et à un dialogue ouvert sur les choses qui comptent le plus pour nous."

Twitter : "Nous sommes sur le point d'entrer dans l'histoire"

Elon Musk a déclaré qu'il continuerait à superviser les équipes de produits et d'ingénierie de Twitter, tandis qu'elle dirigerait tout le reste. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, Linda Yaccarino affichant une solide expérience dans le domaine de la publicité. En effet, celle-ci a passé l'intégralité de sa carrière dans les médias, notamment chez NBCUniversal, où elle a occupé des postes de direction de la publicité pendant dix ans.

La responsable ajoute : "Twitter s'est donné pour mission de devenir la source d'information en temps réel la plus précise au monde et une place publique mondiale pour la communication. Nous sommes sur le point d'entrer dans l'histoire, et ce n'est pas une vaine promesse. C'est NOTRE réalité."