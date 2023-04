Twitter n’existe plus, c’est officiel

Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, le moins que l’on puisse dire, c’est que l’expérience offerte par le réseau social s’est dégradée . De plus, les utilisateurs ont voté pour la démission du milliardaire , également patron de Tesla et SpaceX. Mais cela n’a pas suffi à freiner les ambitions de l’homme le plus riche du monde. Désormais, l'entreprise elle-même n'est officiellement plus une entité à part entière. En effet, Twitter vient d’intégrer la X Corp d’Elon Musk.

Toutefois, l’entreprise n’a pas confirmé cette information. Cette allégation provient en effet de Laura Loomer, candidate au Congrès. Celle-ci a précédemment poursuivi Twitter et son ancien PDG, Jack Dorsey, ainsi que Mark Zuckerberg et Meta, pour avoir supprimé son compte de leurs plateformes. Cependant, Elon Musk a tweeté "X", comme pour confirmer ce que les documents judiciaires indiquent officiellement.

Twitter : Elon Musk veut en faire une “super-application”

X Corp est par ailleurs détenue par la société de holding X Holdings Corp. Celle-ci serait basée à San Francisco, en Californie. La marque "X" d’Elon Musk représente depuis longtemps sa volonté de créer ce qu’il qualifie défini une "application pour tout", s’inspirant des géants chinois en la matière. En effet, le propriétaire de Twitter a déjà largement cité WeChat en exemple.

Peu de temps apres l’aquisition de Twitter, Elon Musk iniquait ainsi : "C’est en fait une excellente application, mais qu'il n'y avait pas de mouvement WeChat en dehors de la Chine. Et je pense qu'il y a une réelle opportunité de le créer. En Chine, on vit essentiellement sur WeChat parce qu'il est si utile et pratique.”

WeChat est un exemple d'application monopolistique, permettant notamment les paiements en ligne. Toutefois, Tencent, le propriétaire de WeChat, a été critiqué en Occident pour s'être plié à l'appareil de censure et de surveillance du gouvernement de Pékin. De son côté, TikTok pourrait tout simplement être banni du territoire américain pour des raisons similaires.