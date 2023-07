Threads : le clone de Twitter par Instagram dépasse les 100 millions d'utilisateurs

Threads a été lancé jeudi mercredi dernier . Selon le patron d’Instagram, la politique n’a pas sa place sur Threads , contrairement à Twitter. Pourtant, le réseau social de Meta a connu un lancement impressionnant. En effet, moins de 48h après sa mise en ligne, Threads comptait déjà plus de 30 millions d'utilisateurs . De plus, il est important de noter que ces chiffres n’incluent pas les utilisateurs européens, Threads n’étant pas disponible au sein de l’union européenne . Cela n’empêche pas le réseau social d’afficher plusieurs dizaines de millions de téléchargements.

De plus, fait remarquable, Threads fait mieux que le ChatGPT d’OpenAI. En effet, le chatbot a connu des chiffres similaires, mais plus de deux moins après son lancement. Threads a réussi à atteindre les 100 millions d’utilisateurs en à peine plus de cinq jours. Threads afficherait ainsi plus de 95 millions de posts et 190 millions de likes. Le lancement a été "bien au-delà de nos attentes", a déclaré le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, vendredi dernier.

Threads fait mieux que ChatGPT

Selon Adam Mosseri, responsable d'Instagram, Meta n'a pas pour objectif spécifique de remplacer Twitter. En effet, contrairement au réseau social d’Elon Musk, Threads ne se focalise pas sur l’actualité ou les débats politiques. D’ailleurs, Elon Musk soutient activement un candidat républicain sur Twitter.

À titre de comparaison, en novembre dernier, Twitter comptait environ 260 millions d'utilisateurs actifs quotidiens monétisables. Plus récemment, l'entreprise a indiqué aux annonceurs qu'elle comptait approximativement 535 millions d'utilisateurs actifs mensuels monétisables. Mais, de récentes données suggèrent que le trafic de Twitter a connu une tendance à la baisse au cours des derniers mois.

Ce phénomène est sans doute lié aux problèmes techniques qu’a connu Twitter, quand Elon Musk a décidé de limiter le nombre de tweets consultables quotidiennement. Cette initiative a d’ailleurs provoqué une panne du TweetDeck , qui devrait bientôt devenir payant, selon Elon Musk.