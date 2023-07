Threads : moins de 48 heures après son lancement, le clone de Twitter par Instagram compte plus de 30 millions d'utilisateurs

Le nouveau concurrent de Twitter ne fait pas que des heureux. En effet, Elon Musk veut porter plainte contre Meta, l'accusant d'avoir ouvertement copié Twitter. De plus, Threads pourrait ne jamais débarquer en Europe . Pourtant, Threads, qui a été lancé mercredi dernier , rencontre un succès considérable. Moins de huit heures après sa mise en ligne, le réseau social comptait déjà 10 millions d'utilisateurs. Désormais, Threads compte plus de 30 millions de téléchargements.

Threads était disponible en précommande sur les boutiques d'applications mobiles pour iPhone et systèmes d'exploitation Android, et ce, depuis le 5 juillet dernier. Ce dernier a connu un lancement explosif, atteignant rapidement la dizaine de millions d'utilisateurs. Sur Threads, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a fièrement annoncé : "10 millions d'inscriptions en sept heures".

Threads pourrait bénéficier de l'une des fonctionnalités de Mastodon

Mark Zuckerberg vient cette fois d'indiquer que l'application comptait déjà plus de 30 millions d'inscriptions "depuis ce matin". Ce succès rapide peut s'expliquer par le fait que Threads est fortement lié à Instagram et construit sur la même plateforme, ce qui donne à Meta un moyen efficace d'en faire la publicité. L'application est désormais disponible dans le monde entier à l'exception de l'Europe, qui est actuellement en conflit avec Meta concernant l'utilisation des données des utilisateurs.

Threads est placée sous la responsabilité du PDG d'Instagram, Adam Mosseri, qui prévoit de rendre Threads compatible avec ActivityPub. Ce système est utilisé par le réseau social décentralisé Mastodon, qui vient de se refaire une beauté . Toutefois, l'application de Meta n'est pas dénuée de défauts.

En effet, Threads ne propose pas de flux chronologique, les utilisateurs devant se contenter de ce que l'algorithme de Threads décide de leur proposer. Threads ne permet pas non plus l'édition de posts - ce que Facebook et Instagram proposent tous deux - de hashtags ou encore la possibilité de changement de compte.