Threads, le clone de Twitter par Meta, pourrait ne jamais débarquer en Europe

Meta vient tout juste de lancer son application Threads , très similaire à Twitter. Celle-ci connaît déjà un franc succès, profitant probablement de la débandade en cours chez Twitter. Pourtant, Meta, qui procède à des licenciements massifs , est depuis longtemps dans le viseur de l'Union européenne. En effet, l'entreprise de Mark Zuckerberg, qui détient WhatsApp, Instagram, Facebook et désormais Threads, est accusée de ne pas respecter la vie privée de ses utilisateurs. Et même si la nouvelle politique de Facebook protège davantage les mineurs , cela pourrait ne pas suffire à permettre à Threads de débarquer en Europe...

En effet, des données recueillies via iOS montreraient que l'application peut collecter des informations très sensibles sur les utilisateurs afin d'établir le profil de leur activité numérique. Celles-ci incluent notamment des données sur la santé et les finances, la localisation précise, l'historique de navigation, les contacts, l'historique de recherche et d'autres informations sensibles.

Meta partage votre état de santé sans votre consentement

On sait depuis longtemps que la plupart des bénéfices générés par Meta proviennent du profilage des utilisateurs pour vendre leur attention via ses outils de microciblage publicitaire comportemental. Problème : dans l'Union européenne, la base juridique invoquée par Meta pour traiter les données personnelles des utilisateurs de Facebook a été jugée illégale au début de cette année.

Meta a depuis affirmé la légitimité du traitement de ces données à des fins publicitaires. Pourtant, la plus haute juridiction de l'Union européenne a aggravé le sort de Meta en rendant un arrêt imposant à Meta de demander le consentement des utilisateurs. Ainsi, afin de pouvoir lancer Threads en Europe, Meta devra demander et obtenir une autorisation spécifique pour traiter des données sensibles telles que les données de santé.

Actuellement, Meta n'offre même pas aux utilisateurs la possibilité de refuser le suivi et le profilage. L'entreprise de Mark Zuckerberg ne demande pas non plus explicitement s'il peut partager des données sur votre état de santé afin que les annonceurs puissent vous vendre des produits ciblés.