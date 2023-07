Threads, le concurrent de Twitter par Instagram, sort demain

Elon Musk n'est plus PDG de Twitter , remplacé par Linda Yaccarino. Pourtant, le PDG de Tesla et SpaceX continue à diriger son entreprise. À la surprise générale, celui-ci vient de limiter le nombre de tweets consultables quotidiennement. Ce changement a provoqué une panne du TweetDeck . De plus, cette initiative a déçu de nombreux utilisateurs, les poussant à rejoindre Mastodon, qui vient de se refaire une santé . Mais Meta compte également profiter de la situation.

Threads serait donc une franche copie de Twitter. En effet, selon Meta, vous pouvez suivre et vous connecter directement avec vos créateurs préférés et d'autres personnes qui aiment les mêmes choses. Il est également possible de créer un groupe d'amis afin de débattre de divers sujets. La seule différence est que Threads est directement lié à Instagram. Il suffit donc d'être connecté à l'application pour bénéficier d'un compte Threads.

Threads, un réseau social décentralisé ?

Meta a également ajouté une date de lancement à l'application Instagram. En effet, en tapant "threads" dans le champ de recherche, une icône de ticket apparaît. Une fois sélectionné, un ticket tournant apparaît pour montrer votre nom d'utilisateur Instagram à côté d'une heure de lancement.

Cette option comprend également un code QR qui renvoie à threads.net, le portail web de la nouvelle plateforme de médias sociaux. Celui-ci affiche un compte à rebours indiquant le jour et l'heure de la sortie officielle de l'application de Meta. En France métropolitaine, Threads sera lancé demain, le mercredi 6 juillet à 16h.

Une réunion d'entreprise qui se serait tenue le mois dernier. Au cours de celle-ci, les dirigeants de Meta auraient annoncé qu'Instagram Threads s'intégrerait au protocole de médias sociaux décentralisés utilisé par Mastodon, appelé ActivityPub. Ce système permet d'allouer des milliers de serveurs différents, disposant chacun de leurs propres protocoles de modération. Cette option permet donc de décentraliser le contrôle de l'application, empêchant un patron "tout-puissant", comme Mark Zuckerberg ou Elon Musk, d'exercer un contrôle total.