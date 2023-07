Twitter : le TweetDeck tombe en panne, la plateforme en crée un nouveau

Bien qu' Elon Musk ait racheté Twitter sous la contrainte , celui-ci a apporté d'étonnants changements. Et bien que le PDG de SpaceX et Tesla ne soit plus PDG de l'entreprise , remplacé par Linda Yaccarino, celui-ci continue d'influencer la plateforme. Le milliardaire a ains i lancé les certifications payantes via Twitter Blue . Mais, plus récemment, l'entrepreneur accusait Microsoft de siphonner les données de Twitter . Elon Musk a alors pris une décision radicale : limiter le nombre de tweets accessibles quotidiennement.

Ce changement soudain a causé bien des problèmes pour Twitter. Et, bien que la plupart des problèmes de la plateforme se soient stabilisés au cours du week-end, TweetDeck reste en panne, à moins que les utilisateurs ne passent à la version bêta. Twitter a donc choisi de rendre cette version bêta principale afin de résoudre le problème au plus vite.

Pourtant, ce "nouveau" TweetDeck s'appelle toujours "TweetDeck Preview" dans l'application. En revanche, la nouvelle interface rétablit les fonctionnalités de base de TweetDeck pour les utilisateurs qui comptent sur ses fonctionnalités. Twitter affirme que les recherches, les listes et les colonnes sauvegardées devraient être transférées instantanément.

Twitter : TweetDeck deviendra une option payante via Twitter Blue

L'entreprise d'Elon Musk se donne un mois afin d'effectuer ce changement. Selon l'assistance de Twitter, la fonctionnalité deviendra bientôt exclusive aux abonnés de Twitter Blue, précisant que "dans 30 jours, les utilisateurs devront être vérifiés pour accéder à TweetDeck".

Elon Musk a décidé de limiter le nombre de tweets consultables quotidiennement par les utilisateurs. Les comptes non vérifiés récents seront limités à 300 tweets, les plus anciens à 600 tweets. Comme à son habitude, Elon Musk privilégie les comptes vérifiés (Twitter Blue). En effet, ceux-ci pourront consulter jusqu'à 6 000 publications par jour. Elon Musk a par la suite affirmé que cette limite passerait "bientôt" à 8 000 tweets pour les utilisateurs vérifiés, 800 pour les non vérifiés et 400 pour les nouveaux comptes non vérifiés.