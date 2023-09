5 réglages TV qui dégradent votre image et les solutions pour y remédier

Avez-vous déjà regardé votre TV en vous disant que quelque chose ne tournait pas rond ? Dans certains cas, vous avez raison. Les fabricants de téléviseurs ajoutent souvent des paramètres d'amélioration de l'image, mais le plus souvent, ces paramètres finissent par avoir l'effet inverse, surtout s'ils ne sont pas correctement réglés.

Les meilleurs téléviseurs sont souvent dotés d'une image de premier ordre, mais il arrive que l'image ne soit pas optimale à la sortie de l'emballage. C'est pourquoi les fabricants de téléviseurs ajoutent des modes d'image prédéfinis, qui appliquent des ajustements personnalisés aux paramètres visuels en matière de réduction du bruit et de température pour adapter l'affichage à un type de média particulier.

Ces modes personnalisés conviennent à différents types de contenu, par exemple le mode sport pour regarder du sport, le mode cinéma pour regarder des films, etc. Il existe même un mode Filmmaker, que l'on trouve sur des téléviseurs comme le LG C3, qui est généralement le mode d'image le plus précis pour regarder des superproductions. Cependant, parmi ces modes prédéfinis se cachent des paramètres gênants qui ne font parfois qu'empirer l'image.

Cela ne veut pas dire qu'il faille désactiver tous ces paramètres, mais il faut absolument les ajuster. Si vous avez déboursé une somme conséquente pour l'un des meilleurs téléviseurs OLED, vous souhaiterez avant tout que l'image soit non seulement la meilleure possible, mais aussi qu'elle corresponde à vos goûts.

Nous allons donc passer en revue cinq des paramètres d'image les plus gênants que vous devriez régler sur votre téléviseur pour en tirer le meilleur parti, quels que soient la taille, l'âge et la technologie de l'écran.

1. Lissage de mouvement

La technologie de lissage des mouvements est probablement l'un des plus grands coupables lorsqu'il s'agit de dégrader l'image de votre téléviseur. Cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas utile, mais en général, il s'agit d'un paramètre négligé qui peut causer des maux de tête.

Les meilleurs téléviseurs à 120 Hz n'auront pas de problème avec le traitement des mouvements, mais pour ceux dotés d'écrans à 60 Hz, il se peut que votre téléviseur ait du mal à traiter les images animés de mouvements rapides à l'écran, ce qui se traduit par un effet de flou. Pour tenter d'atténuer ce problème, les téléviseurs sont dotés d'un paramètre de lissage des mouvements, dans lequel le téléviseur analyse l'image et y ajoute artificiellement des trames.

Les pires victimes de ce lissage de mouvement sont les films. Comme ils sont filmés à 24 images par seconde (ips) ou 24 Hz, les gens sont habitués à regarder les films à cette vitesse. Lorsqu'un téléviseur active le lissage de mouvement, il ajoute des images artificielles à l'image pour compenser cette vitesse plus lente, ce qui produit ce que l'on appelle "l'effet feuilleton". Cet effet est dû au fait que l'image obtenue ressemble à une image bon marché et granuleuse provenant d'une vieille série télévisée.

(Image credit: Future)

Comme nous l'avons dit plus haut, un certain lissage des mouvements peut s'avérer utile, en particulier pour les écrans 60 Hz (bien que les cinéphiles ne soient pas d'accord avec nous sur ce point). Cependant, le réglage du lissage des mouvements cache une fonction souvent appelée "réduction des effets de bougé". Avez-vous déjà regardé un match de football et vu un "fantôme" ou un ballon démultiplié qui le suit? C'est la réduction de l'effet de bougé qui tente de lisser l'image et, pour cela, crée ces copies fantômes.

Heureusement, sur certains téléviseurs, vous pouvez désactiver la réduction des vibrations sans désactiver le lissage des mouvements, ce qui vous donne plus de liberté. Toutefois, sur certains modèles, les paramètres sont regroupés derrière un seul paramètre appelé "lissage des mouvements" et, dans ce cas, il est probablement préférable de le désactiver.

Si vous trouvez que vos jeux vidéo sont un peu entravés par ce problème, de nombreux téléviseurs disposent d'un mode Jeu qui désactive les paramètres inutiles, notamment le lissage des mouvements. De nombreux téléviseurs sont également dotés du mode "Filmmaker", que nous avons brièvement mentionné plus haut. Ce mode devrait permettre de réduire les effets secondaires gênants du lissage des mouvements.

2. Température de couleur

La température de couleur affecte la précision des couleurs de l'écran lui-même. Le réglage de la température des couleurs est généralement divisé en trois catégories, comme on peut le voir sur certains anciens téléviseurs LCD de milieu de gamme : froid, neutre et chaud. Pour d'autres téléviseurs, il peut y avoir une variation au niveau de ces noms.

La température de couleur de l'image télévisée est mesurée en Kelvins, une valeur également utilisée en photographie. Plus le nombre de kelvins est élevé, plus la couleur est froide ou bleue, et moins le nombre de kelvins est élevé, plus la couleur est rouge ou chaude. Dans l'industrie cinématographique, la norme est de 6500 kelvins (également appelée D65) et c'est par rapport à cette valeur que la température des couleurs est mesurée dans les films.

(Image credit: Future)

Ce réglage de la température des couleurs fait exactement ce que l'on attend de lui : il modifie la couleur de l'image du téléviseur en fonction de la catégorie. Les couleurs froides tirent vers le bleu, les couleurs chaudes tirent vers le rouge et les couleurs neutres restent neutres. Dans la majorité des cas, le réglage chaud est considéré comme le meilleur, car il empêche les blancs de la température de couleur de l'image de paraître trop bleus.

Mais en fin de compte, tout dépend des préférences personnelles. Sur certains téléviseurs, le réglage neutre ou normal/standard est plus efficace. Il est préférable de vérifier ce réglage avant de vous habituer à un mauvais réglage, sinon vos yeux auront du mal à supporter le changement.

3. Mode Eco

On pourrait penser que les réglages écologiques sont aujourd'hui bénéfiques pour votre facture d'électricité, car ils limitent la quantité d'énergie consommée par votre téléviseur et, bien que cela soit quelque peu vrai, les réglages écologiques ont un impact négatif réel sur votre téléviseur.

De nos jours, les téléviseurs sortent de l'emballage avec le préréglage du mode éco activé. Depuis quelques années, chez les détaillants de téléviseurs, tous les téléviseurs sont réglés sur ce mode éco et apparaissaient ternes, avec des niveaux de luminosité et des couleurs réduits, ce qui rendait souvent le téléviseur décevant. Lorsque l'on voit le Samsung S95C en vrai, on s'attend à une image vibrante et dynamique, ce qui n'est pas le cas au déballage. Cependant, il est rapidement apparu que les paramètres écologiques, en particulier le mode d'image Eco, étaient en cause. Lorsque ce dernier est désactivé, l'image du S95C prend vie.

Dans certains cas, ce mode éco peut s'avérer très gênant, notamment pour les téléviseurs destinés aux pièces lumineuses. Si vous avez cherché l'un des meilleurs téléviseurs pour le sport afin de regarder un match pendant la journée dans une pièce où la luminosité naturelle est élevée, vous avez probablement acheté ou envisagé d'acheter le Samsung QN90C, en espérant que ses 1 787 nits de luminosité serait la seule solution... Le remède est plus simple : désactivez le mode éco et laissez votre téléviseur irradier !

(Image credit: Future)

4. Réduction du bruit

La réduction du bruit ne concerne pas le bruit au sens audio, mais plutôt le "bruit" à l'intérieur d'une image, c'est à dire au grain d'une image. Il existe un paramètre conçu pour réduire l'excès de bruit dans l'image, qui n'est souvent utile que pour améliorer la qualité d'un contenu à faible résolution ou ancien. Le bruit était souvent un problème sur les anciens téléviseurs analogiques, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui.

Les contenus numériques de meilleure qualité étant désormais plus facilement accessibles et la qualité générale de l'image des téléviseurs s'améliorant, la réduction du bruit interfère en fait avec les détails de l'image lorsqu'elle entre en action pour remédier à ce que le téléviseur iinterprète comme une granulation de l'image. Cela peut donner à l'image un aspect doux et lui faire perdre son aspect de haute qualité. Désactivez la réduction du bruit pour obtenir une image plus naturelle.

Image 1 of 2 Cobra Kai montré ici avec la netteté au minimum (Image credit: Future) La même image de Cobra Kai avec une netteté maximale (Image credit: Future)

5. Netteté

Vous avez certainement intérêt à laisser ce paramètre activé, n'est-ce pas ? Une image plus nette ne peut être qu'une bonne chose, vous devriez donc régler ce paramètre à un niveau élevé. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Le nom de ce paramètre est trompeur, car il signifie en fait qu'il améliore généralement la netteté des bords d'une image. Cela donne l'impression que l'image ressort de l'écran et qu'elle est plus "détaillée", mais si l'on y regarde de plus près, ce n'est pas le cas.

Lorsque la netteté est augmentée, l'image semble plus détaillée, plus nette même, mais lorsque vous regardez de plus près, les détails les plus fins ont été sacrifiés. Les objets de l'image sont également entourés d'un "halo" ou d'un flou, ce qui détourne votre regard de l'image principale et l'oriente vers ces bords accentués.

Dans certains cas, cependant, le fait de désactiver complètement la netteté risque d'adoucir l'image de façon excessive et d'entraîner une perte de l'aspect dynamique recherché. La meilleure façon de vérifier est d'expérimenter et de voir ce qui vous convient le mieux. Une chose est sûre cependant : il ne faut pas que la netteté soit réglée à un niveau élevé, car vous satureriez trop l'image.

Conclusions

Avec la plupart des téléviseurs, il faudra régler l'image jusqu'à ce qu'elle corresponde à vos goûts. Votre environnement domestique est un facteur clé, car les différentes conditions d'éclairage peuvent avoir une influence sur le niveau de ces réglages. Les réglages varient d'un téléviseur à l'autre, ce qui signifie qu'il faudra toujours les expérimenter.

Sur certains téléviseurs, les modes Filmmaker et Game sont vos amis, en fonction du contenu à l'écran, car ils suppriment ces améliorations fastidieuses et règlent l'image des films et des jeux vidéo, respectivement, aux niveaux "prévus" par le réalisateur ou le développeur.

Mais il est possible que vous trouviez quelque chose qui ne vous plaise pas, alors préparez-vous à jouer avec les paramètres. Toutefois, si vous remarquez que quelque chose vous déplaît dans l'image de votre téléviseur, il y a fort à parier que l'un des paramètres ci-dessus en soit la cause.