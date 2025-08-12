Nouvelles fuites sur la Pixel Watch 4 révèlent des capteurs et un système de charge repensés

Nous attendons deux tailles pour la Pixel Watch 4, comme pour la Pixel Watch 3.

De nouvelles informations ont fuité concernant la Pixel Watch 4

On peut distinguer de nouveaux capteurs ainsi que des contacts de recharge

La montre connectée devrait être lancée le 20 août

La Pixel Watch 4 sera très probablement présentée en même temps que la série Pixel 10 et les Pixel Buds 2a le mercredi 20 août. Google n’a cependant confirmé que la date, sans préciser quels produits seront annoncés. Une nouvelle fuite apporte toutefois davantage de détails sur cette montre connectée.

Des images publiées sur Reddit (relayées par 9to5Google) semblent issues de diapositives marketing officielles. Elles mettent en avant des améliorations en matière de durabilité, d’autonomie et de précision du suivi d’activité, grâce à un « Gen 3 sensor hub ».

Il s’agirait d’une évolution par rapport aux capteurs intégrés dans la Google Pixel Watch 3, avec à la clé une meilleure précision pour des mesures comme la fréquence cardiaque. La confirmation viendra une fois l’appareil testé en conditions réelles.

On distingue également à nouveau le système de recharge latéral atypique déjà aperçu dans une précédente fuite, avec des contacts placés sur le côté du boîtier : c’est visiblement de cette manière que la Pixel Watch 4 pourra être rechargée.

"Avancées technologiques"

La Pixel Watch 3 a été lancée en août 2024. (Image credit: Google)

Sans surprise, le ton des documents marketing se veut positif. La montre promettrait des « avancées technologiques significatives » par rapport au modèle précédent, associées à un « design premium ».

L’autonomie annoncée atteindrait 30 heures entre deux charges, soit une amélioration de 25 % par rapport à l’actuelle génération. Ce point avait déjà été évoqué dans de précédentes fuites, ce qui laisse espérer un réel gain d’endurance.

Les deux tailles prévues, 41 mm et 42 mm, sont également mentionnées. L’intégration de Gemini est au programme, tout comme un GPS « double fréquence », gage d’une localisation plus précise et plus rapide.

Avec l’ensemble des fuites récentes, la Pixel Watch 4 s’annonce comme une candidate sérieuse pour figurer parmi les meilleures montres connectées, une fois sa présentation officielle effectuée.