Montres connectées à ne pas manquer lors de l’Amazon Prime Day 2025

Le Prime Day Amazon 2025 (du 8 au 11 juillet) s’annonce déjà comme l’un des meilleurs moments de l’année pour s’équiper en high-tech sans exploser son budget. Les remises cumulées sur quatre jours transforment souvent le tarif public des gadgets les plus convoités — smartwatches comprises — en véritables prix plancher.

Cette année, les montres connectées profitent d’un contexte particulièrement favorable : l’Apple Watch Series 11 se profile pour l’automne, la Galaxy Watch 8 sera dévoilée dès le 9 juillet, et Google finalise sa Pixel Watch 4. Résultat : les modèles actuels voient déjà leurs étiquettes glisser vers le bas et devraient atteindre leur plus bas historique dès l’ouverture des promotions.

Trois références méritent une attention spéciale : Apple Watch Series 10, Samsung Galaxy Watch 6 Classic et Google Pixel Watch 3. Chacune figure dans les sélections des meilleures montres pour iOS ou Android, affiche d’excellentes notes de test et présente de solides chances d’être mise en avant durant l’événement. Garder ces trois modèles dans sa liste d’envies augmente sérieusement la probabilité de les décrocher au meilleur prix dès le 8 juillet à 09 h 01, heure de Paris.

Apple Watch Series 10

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Si notre test de l’Apple Watch Series 10 devait se résumer en une phrase, ce serait : « le compagnon santé le plus complet jamais glissé sous un boîtier aussi fin ». Apple a étiré l’écran OLED jusqu’aux bords, aminci le châssis de près de 10 % et intégré un S10 SiP plus véloce, tout en ajoutant 64 Go de stockage et de nouvelles alertes d’apnée du sommeil. À l’usage, les superlatifs s’enchaînent : affichage “lighthouse” de 2 000 nits, charge 20 % plus rapide, capteurs de profondeur et de température hérités du modèle Ultra — le tout dans un boîtier aluminium jet-black ou titane élégant et résistant.

Alors pourquoi une montre aussi aboutie devrait-elle fondre sous la barre des 400 € ? Parce qu’Apple suit un calendrier immuable : la Series 11 est attendue pour septembre avec un S11 plus efficient et, peut-être, la toute première détection de tension artérielle. Résultat : Apple et ses revendeurs préparent déjà le terrain en écoulant les stocks actuels. Les premiers « early deals » ont montré des décotes de 100 $ aux États-Unis, et les comparateurs prévoient une nouvelle plongée de prix dès l’ouverture du Prime Day le 8 juillet à 09 h 01 (heure de Paris).

Qu’on surveille son sommeil, son pouls, ses anneaux d’activité ou qu’on réponde à des appels en LTE, la Series 10 couvre tous les besoins sans la moindre concession. Pour la plupart des poignets, elle restera la montre la plus équilibrée de la gamme ; pour les chasseurs de bonnes affaires, elle pourrait devenir la meilleure affaire de l’été.

Samsung Galaxy Watch 6 Classic

Samsung Galaxy Watch 6 Classic (Image credit: Samsung)

Notre test de la Galaxy Watch 6 Classic parlait « d’un parfait mariage entre élégance horlogère et puissance Wear OS ». Samsung a ressuscité la lunette physique pivotante, réduit de 15 % l’épaisseur de la bordure d’écran et glissé un Super AMOLED 1,5″ protégé par du verre saphir. Sous le capot, le nouveau Exynos W930 et 2 Go de RAM rendent l’interface One UI Watch aussi fluide qu’un smartphone, tandis que la batterie 425 mAh assure jusqu’à 80 heures d’autonomie en usage mixte. ECG en temps réel, analyse de composition corporelle BIA, capteur de température de peau et suivi du sommeil avec coaching : la montre coche la totalité des fonctions santé qu’on attend d’un modèle premium.

Pourquoi viser une baisse sous 200 € ? Parce que le 9 juillet, l’événement Galaxy Unpacked lèvera le voile sur la Galaxy Watch 8 – voire sur une Watch 7 si Samsung change sa nomenclature. Tradition maison : le constructeur liquidera massivement la génération précédente pour faire de la place en rayon. Les premières fuites prix évoquent déjà –40 % sur la Classic Bluetooth 43 mm, et Amazon adore propulser ce modèle en « Deal vedette » dès l’ouverture du Prime Day.

Navigation virage-par-virage, paiements Samsung Pay sans contact, appels en LTE (version 4G) et compatibilité avec la nouvelle norme Galaxy AI pour les résumés de messages : la Watch 6 Classic reste une tout-en-un redoutable. Pour les utilisateurs Android comme pour les esthètes attachés au charme de la lunette rotative, c’est probablement la fenêtre de tir la plus avantageuse avant l’arrivée de la prochaine génération.

Google Pixel Watch 3

(Image credit: Google)

Notre test qualifiait la Pixel Watch 3 de « meilleure synthèse entre design minimaliste et santé connectée côté Android ». La version 45 mm offre jusqu’à 48 heures d’autonomie, un écran AMOLED ultra-lumineux, le tout premier capteur approuvé FDA de perte de pouls et une intégration Fitbit qui décortique sommeil, entraînements et rythme cardiaque en temps réel. Le boîtier en acier poli, étanche 5 ATM, accueille la dernière puce Tensor W1 et 32 Go de stockage pour la musique hors-ligne. Autrement dit, aucune fonction-clé ne manque à l’appel : paiements sans contact, GPS double-bande, appels LTE (sur la version cellulaire) et suivi automatique du stress.

Alors, pourquoi viser un tel bijou technologique à moins de 340 € ? Parce que Google s’apprête à dévoiler la Pixel Watch 4 « fin août ou début septembre » selon PhoneArena et TechAdvisor. Fidèle à sa stratégie mobile, la firme pousse déjà des remises anticipées : Android Central recense des « early deals » Prime Day avec –70 $ outre-Atlantique. Amazon France devrait suivre la cadence dès le 8 juillet à 09 h 01 (heure de Paris), histoire d’écouler les stocks avant la relève.

Notifications fluides, navigation Wear OS 5 sans saccade, suivi de santé hyper détaillé : la Pixel Watch 3 reste, à ce prix, l’une des expériences Android les plus complètes du marché. Pour celles et ceux qui rêvent d’un coach Fitbit premium sans payer le prix de la prochaine génération, Prime Day 2025 est la fenêtre idéale.