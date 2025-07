Les spécifications et les prix de la Galaxy Watch 8 fuitent à nouveau avant l'annonce officielle

De nouveaux détails viennent d’émerger concernant les prochaines montres Galaxy

Trois modèles devraient être dévoilés le 9 juillet

Les caractéristiques techniques et les tailles attendues commencent à se préciser

Le prochain grand événement Samsung Galaxy Unpacked aura lieu ce mercredi 9 juillet – un lien permettra d’y assister en ligne – et une nouvelle fuite particulièrement complète vient d’éclairer l’un des produits attendus : la Samsung Galaxy Watch 8.

Cette fuite, relayée par Dealabs (via 9to5Google), couvre presque tous les aspects des montres à venir, même si la traduction automatique depuis le français reste approximative dans certaines parties.

D’après les informations disponibles, trois modèles de montres connectées seraient prévus cette année. Il s’agirait de la Galaxy Watch 8, de la Galaxy Watch 8 Classic, et de la Galaxy Watch Ultra 2. Aucun modèle Classic n’avait été lancé l’an dernier, mais Samsung avait bien présenté la Galaxy Watch 7 et la Galaxy Watch Ultra.

Selon cette fuite, la Galaxy Watch 8 disposerait de 32 Go de stockage interne, tandis que les deux modèles supérieurs bénéficieraient de 64 Go. Côté formats, la Galaxy Watch 8 serait proposée en 40 mm et 44 mm, la Watch 8 Classic en 46 mm, et la Galaxy Watch Ultra 2 en 47 mm.

Accessoires et tarifs

Nous pourrions voir une autre Galaxy Watch Ultra cette semaine. (Image credit: Future / Matt Evans)

Tous ces modèles seraient équipés de 2 Go de RAM et embarqueraient la puce maison Exynos W1000 de Samsung. Il s’agit du même processeur que celui utilisé sur les modèles de l’année dernière, ce qui signifie que ces nouvelles montres ne seront pas plus rapides – un point qui reste secondaire pour ce type d’appareils.

La Galaxy Watch 8 serait livrée avec un "bracelet sport en silicone", la Galaxy Watch 8 Classic avec un "bracelet hybride premium", et la Galaxy Watch Ultra 2 avec un "bracelet sport extrême", toujours selon les éléments dévoilés.

Les prix pour la France seraient les suivants : 379,99 € (Galaxy Watch 8 – 40 mm), 429,99 € (Watch 8 – 40 mm avec LTE), 409,99 € (Watch 8 – 44 mm), 459,99 € (Watch 8 – 44 mm avec LTE), 529,99 € (Watch 8 Classic), 579,99 € (Watch 8 Classic avec LTE), et 699,99 € (Galaxy Watch Ultra 2).