Le prochain événement Galaxy Unpacked de Samsung aura lieu le 9 juillet et constituera la grande vitrine estivale de la marque.

C’est à cette occasion que sont attendus les successeurs des Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, accompagnés probablement d’autres nouveautés, notamment une mise à jour de la gamme Galaxy Watch.

Ce Galaxy Unpacked sera le troisième événement de l’année. Le premier avait lancé les Galaxy S25, suivi d’un deuxième dédié au lancement complet du Galaxy S25 Edge. Voici donc comment regarder le prochain Galaxy Unpacked et ce qu’il faut en attendre.

La prochaine conférence Galaxy Unpacked se tiendra le mercredi 9 juillet à 16h (heure de Paris).

La diffusion en direct sera accessible sur le site officiel de Samsung. L’alternative la plus simple consistera à se rendre sur la chaîne YouTube de la marque, ou à utiliser la vidéo intégrée ci-dessous.

TechRadar sera également présent sur place et proposera des mises à jour en direct via son compte TikTok. Le site couvrira l’événement en temps réel, avec des actus, analyses, réactions, et bien plus encore.

Galaxy Unpacked July 2025: Official Livestream - YouTube Watch On

À quoi s'attendre lors du Galaxy Unpacked du 9 juillet

Les événements Unpacked de l’été sont généralement consacrés aux nouveaux smartphones pliants de Samsung, et celui-ci devrait suivre cette tradition avec les Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, et peut-être un troisième modèle, comme un éventuel Galaxy Z Fold Ultra.

Dans l’ensemble, les rumeurs évoquent pour l’instant des évolutions progressives du design et quelques améliorations techniques, mais rien de profondément révolutionnaire du côté du style ou des performances. Samsung devrait en profiter pour mettre en avant de nouvelles fonctions Galaxy AI, en prenant ces modèles pliables comme vitrines technologiques, même si ces fonctionnalités devraient ensuite arriver sur d’autres appareils Galaxy.

Du côté des montres connectées, de nouveaux modèles sont aussi attendus, notamment la Galaxy Watch 8 et sa version Classic, voire une Galaxy Watch Ultra 2.

Un design retravaillé serait prévu pour la Watch 8, avec une silhouette "squircle" – mi-carrée, mi-arrondie – dans l’esprit de la Galaxy Watch Ultra, et le possible retour de la lunette rotative. De nouvelles fonctions orientées IA, centrées sur la forme et la santé, pourraient également faire leur apparition dans le logiciel, avec une diffusion probable sur d’autres modèles de la gamme Galaxy Watch.