Samsung Galaxy Z Fold 7 : les caractéristiques clés pressenties

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 pourrait arriver très bientôt, avec plusieurs fuites et rumeurs indiquant une sortie dès le mois de juillet. Ce nouveau modèle s’annonce comme une évolution majeure par rapport au Samsung Galaxy Z Fold 6.

Parmi les points forts évoqués : un nouveau capteur photo de 200 MP, une puce plus puissante et des écrans plus grands. Et ce n’est pas tout : voici les caractéristiques supposées du modèle, ainsi que quelques hypothèses éclairées sur les éléments encore non dévoilés.

Samsung Galaxy Z Fold 7 : Caractéristiques attendues

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Caractéristiques attendues du Samsung Galaxy Z Fold 7 Affichage 8 ou 8,2 pouces AMOLED (interne), 6,5 pouces AMOLED (externe) Résolution 1856 x 2160 pixels+ (interne), 968 x 2376 pixels+ (externe) Taux de rafraîchissement 120Hz Chipset Snapdragon 8 Elite Caméras arrière 200 Mpx large, 12 Mpx ultra-large, 10 Mpx téléobjectif (zoom 3x) Caméras avant 10MP, 4MP+ RAM 12Go Stockage 256Go, 512Go, 1To Batterie 4,400mAh

Les caractéristiques attendues et prévues du Samsung Galaxy Z Fold 7 sont résumées dans le tableau ci-dessus, mais la nouveauté la plus marquante et enthousiasmante serait l’intégration d’un capteur principal de 200 MP.

Ce capteur remplacerait celui de 50 MP présent sur le Galaxy Z Fold 6, et il s’agirait probablement du même que celui utilisé sur le Samsung Galaxy S25 Ultra.

Cette information revient à plusieurs reprises dans les fuites, renforçant sa crédibilité. Ce serait une avancée très attendue, d’autant que les Galaxy Z Fold 4, 5 et 6 se contentaient déjà d’un capteur principal de 50 MP.

Côté photo toujours, le Galaxy Z Fold 7 pourrait également bénéficier d’une amélioration de la caméra sous l’écran. Aucune précision n’a été donnée à ce sujet pour le moment, mais le Galaxy Z Fold 6 n’en possède qu’une de 4 MP ; il est donc envisageable que la résolution soit revue à la hausse.

En revanche, selon certaines sources, les autres capteurs arrière ne changeraient pas : on retrouverait donc un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 10 MP avec zoom optique 3x, comme sur le Z Fold 6.

Du côté des écrans, une évolution serait aussi envisageable, avec une augmentation des tailles. Le grand écran interne pourrait atteindre 8 ou 8,2 pouces, et l’écran externe 6,5 pouces, contre respectivement 7,6 et 6,3 pouces sur le Galaxy Z Fold 6.

Aucune information n’est encore disponible sur la définition d’image, mais celle-ci devrait au moins égaler – voire dépasser – celle du Fold 6 : 1856 x 2160 pixels pour l’écran pliable et 968 x 2376 pixels pour l’écran de couverture. Les deux écrans devraient logiquement conserver un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

L’autre grande amélioration attendue concerne la puce : le Samsung Galaxy Z Fold 7 devrait embarquer la Snapdragon 8 Elite.

C’est la même puce que celle utilisée dans la série Galaxy S25, ce qui semble cohérent puisque c’est le successeur logique de la Snapdragon 8 Gen 3 intégrée au Galaxy Z Fold 6.

Ce nouveau chipset pourrait être accompagné d’une chambre à vapeur plus grande, ce qui améliorerait nettement les performances. En revanche, aucune hausse de la mémoire vive n’est prévue, avec plusieurs sources indiquant le maintien à 12 Go de RAM. Côté stockage, là aussi, pas de changement attendu : les modèles de 256 Go, 512 Go et 1 To seraient toujours au programme.

Enfin, la batterie ne devrait pas gagner en capacité : une batterie de 4 400 mAh est évoquée, comme sur le Z Fold 6. Toutefois, les écrans seraient plus économes en énergie, ce qui pourrait compenser l’absence d’évolution sur ce point.

Aucune précision n’a encore filtré concernant la vitesse de charge, mais si Samsung suit la même logique que pour le Fold 6, on peut s’attendre à une charge filaire de 25 W et sans fil de 15 W au minimum.

