Garmin sur le point de dévoiler un objet révolutionnaire

Garmin a publié (puis rapidement retiré) un nouveau teaser

Le prochain appareil de la marque annonce « le futur des objets connectés »

Il pourrait s’agir d’un bracelet sans écran ou d’une nouvelle montre connectée

Un nouveau prétendant à la liste des meilleures montres Garmin pourrait bien débarquer avant la fin de l’année. Garmin a en effet publié un teaser évoquant « le futur des objets connectés » sur sa page Facebook officielle en Inde.

La publication a depuis été supprimée, mais elle a été repérée par l’utilisateur Reddit u/Eastern-Signal-1778, puis relayée par GSMArena. On y découvre un aperçu d’un appareil inédit, présenté comme « élégant », « intelligent » et « à venir très bientôt ».

Au premier regard, le produit évoque un bracelet façon Whoop, sans écran. Plusieurs rumeurs antérieures faisaient déjà état d’un tel développement chez Garmin, certains évoquant même un modèle baptisé Garmin Recovery Band.

En juin dernier, Garmin a bien lancé un bracelet sans écran, l’Index Sleep Monitor, dédié au suivi du sommeil. Ce dernier se porte sur le haut du bras et reste assez volumineux. Mais un produit plus proche des modèles Whoop ou Polar Loop pourrait être en préparation.

Surveillez cet espace

Une analyse plus poussée de l’image, menée par le célèbre informateur the5krunner, suggère qu’il pourrait plutôt s’agir d’une montre connectée fine, équipée d’une LED. Il reste cependant difficile de dire à quelle gamme actuelle cet appareil pourrait appartenir.

Le slogan évoquant « le futur des objets connectés » laisse penser qu’il ne s’agit pas d’une simple mise à jour. Que ce soit une montre ou un bracelet sans écran, ce produit semble marquer une rupture par rapport aux générations précédentes.

Le site Gadgets & Wearables avance l’hypothèse d’un bracelet dépourvu d’affichage, dans l’esprit de Whoop, avec une LED latérale servant à indiquer certaines informations – comme le niveau de batterie, par exemple.

Quoi qu’il en soit, les choses devraient se préciser rapidement. Si Garmin commence à teaser ce produit sur les réseaux sociaux – même un peu trop tôt – c’est sans doute qu’une annonce intéressante se prépare d’ici la fin de l’année 2025.