Garmin Fenix 9 et Enduro 4 pourraient arriver bien plus vite que prévu

La Garmin Enduro 4 est apparue comme une référence dans le code interne de l’application Garmin Connect

Le code ne précise pas de date de sortie, mais il s’agit d’un nouvel ajout dans la dernière mise à jour de l’application

Cela pointe vers un lancement de l’Enduro 4 et de la Fenix 9, les versions précédentes de ces deux modèles ayant été lancées ensemble

Toutes les informations disponibles sur la gamme Garmin Fenix 9 et sa date de lancement sont scrutées de près. La Fenix 8 s’est rapidement imposée parmi les meilleures montres Garmin après sa sortie, en devenant le modèle premium de référence de la marque.

De son côté, la série Enduro correspond à une version plus axée sur l’autonomie des montres Fenix, tout en restant très puissante. L’Enduro 3 a été lancée en même temps que la Garmin Fenix 8 en 2024. Dans notre test de la Garmin Enduro 3, il était indiqué que « la gamme Enduro met l’accent sur l’autonomie tout en conservant la majorité des fonctionnalités de la série Fenix », avec près d’un mois d’autonomie obtenu sur une seule charge.

Ces premiers signaux autour de la Garmin Enduro 4 sont donc particulièrement intéressants, car ils suggèrent que toute la gamme Fenix 9 pourrait arriver prochainement.

Les dernières informations proviennent du site Gadgets & Wearables, qui a réalisé une analyse du fichier APK en examinant le code de la version 5.26 de l’application Garmin Connect sur Android. La mention « Enduro 4 » a été repérée dans un registre d’appareils.

Cette référence n’apparaissait pas dans la version 5.25, ce qui suggère un ajout récent et laisse penser qu’un lancement pourrait être proche.

Cela renforce les rumeurs récentes autour d’une arrivée imminente de la Fenix 9. Le PDG de Garmin, Cliff Pemble, a d’ailleurs indiqué plus tôt dans l’année s’attendre à « une performance plus forte sur la seconde moitié de l’année en raison du calendrier des lancements de produits », évoquant également « une année très active pour l’outdoor ».

La gamme outdoor de Garmin inclut la série Fenix, ainsi que d’autres modèles majeurs comme la série Garmin Instinct. Étant donné que la Garmin Instinct 3 est sortie l’an dernier et que la Fenix 8 commence à dater, les indices convergent. Davantage d’informations devraient suivre prochainement.