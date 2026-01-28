Garmin balance (sans le vouloir) son bracelet Cirqa… et c’est du lourd

Le prochain appareil de Garmin pourrait bien être le bracelet connecté Cirqa

C’est ce que laissent entendre des captures d’écran prises par des utilisateurs de Reddit, issues d’une fuite sur le site officiel de Garmin

Le nouvel appareil serait expédié d’ici « 4 à 5 mois »

Le prochain produit de Garmin aurait peut-être fuité, et il ne s’agirait ni d’un successeur à l’un des modèles de notre sélection de meilleures montres Garmin, ni d’un compteur vélo, ni d’un appareil InReach de messagerie satellite, ni de l’un des nombreux équipements pour lesquels la marque est réputée – mais bien de son tracker de fitness sans écran, longtemps pressenti.

D’après Android Authority, des membres de Reddit ont repéré un appareil baptisé « Garmin Cirqa smart band » directement sur le site de Garmin, et ont eu le réflexe de le capturer avant qu’il ne disparaisse. La capture d’écran, visible dans le commentaire Reddit cité, indique une sortie possible d’ici « 4 à 5 mois », soit autour de mai ou juin.

Deux tailles et deux coloris sont mentionnés : noir et gris français. En revanche, aucun prix n’est indiqué pour le moment.

Le site spécialisé The5KRunner a relayé de son côté une autre capture d’écran, issue d’une page indexée par Google avant suppression. Celle-ci confirme que le bracelet est conçu pour être porté au poignet, accompagnée de vignettes provisoires de qualité moyenne et de quelques informations sur les dimensions.

Ces éléments laissent clairement penser qu’il s’agit d’un concurrent de la marque Whoop. Jusqu’ici, l’hypothèse portait sur le Garmin Index Sleep Monitor, mais ce dernier, sorti l’an passé, s’est avéré être un brassard sans écran destiné au sommeil.

Whoop, le voilà

Des rumeurs circulent depuis un moment sur le développement, chez Garmin, d’un concurrent direct du Whoop MG ou du Whoop 5.0. Le concept est simple : un bracelet en tissu tendu sur un capteur de fréquence cardiaque optique, qui mesure passivement les efforts et la récupération, sans nécessiter d’interactions comme une montre connectée – mais ce format connaît un regain d’intérêt ces derniers mois.

Le Polar Loop et l’Amazfit Helio Strap ont été lancés récemment, et les modèles Luna Band et Speediance Strap sont attendus dans l’année. Il n’est donc pas étonnant que Garmin décide d’entrer dans la course – le concept a fait ses preuves au-delà de Whoop, et le moment semble bien choisi.

Malheureusement, du côté de Whoop, l’arrivée d’un concurrent ne devrait pas être accueillie avec enthousiasme. Le site Tom’s Guide, du même groupe, rapportait récemment que Whoop avait tenté de poursuivre Polar en justice à propos de son Polar Loop, pour atteinte présumée à la propriété intellectuelle. Il sera donc intéressant de voir comment la marque réagira à l’entrée de Garmin sur le marché des trackers sans écran.