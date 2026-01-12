Cette Garmin dorée pourrait enfin faire de l’ombre à l’Apple Watch

La Garmin Venu X1 se pare d'une nouvelle couleur Soft Gold

La Soft Gold est dotée d'un nouveau bracelet French Gray et conserve son fond en titane

Son prix de départ est de 799,99 €

La Garmin Venu X1 a marqué les esprits l’an dernier, car elle représentait une véritable innovation – à contre-courant de la philosophie habituelle de Garmin. Alors que la majorité des meilleures montres Garmin sont rondes et épaisses, celle-ci affichait un design carré, très fin, avec un écran d’une luminosité exceptionnelle. Et pourtant, elle conservait tous les atouts de la marque : un dos en titane, une lampe LED, un haut-parleur, un micro, un GPS, ainsi que les puissants outils de suivi de santé qui font la réputation de Garmin. Elle se posait en véritable concurrente de l’Apple Watch Ultra 3, tant sur le plan du design que des performances.

En résumé, elle avait reçu une note de 4,5 étoiles à l’issue des tests, et était qualifiée de « montre la plus innovante de Garmin depuis des années ». Et voilà déjà une nouvelle déclinaison de la Garmin Venu X1, alors que l’année vient à peine de commencer. Il ne s’agit toutefois que d’une nouvelle couleur, et non d’une véritable version 2.

Cette nouvelle version adopte le coloris Soft Gold, qui reste fidèle à la philosophie de la gamme Venu : à mi-chemin entre « traqueur de santé puissant » et « montre connectée élégante ». On retrouve un boîtier en polymère gris clair, avec des boutons et un fermoir dorés, ainsi qu’un dos en titane. Le tout est complété par un bracelet en velcro couleur gris français.

Elle est proposée à 799,99 €, comme les autres modèles de la gamme Garmin Venu X1, et elle est déjà disponible à l’achat sur le site officiel de Garmin.

Un signe avant-coureur ?

L’année dernière, Garmin a lancé une multitude de nouvelles montres, renouvelant presque toute sa gamme. Et alors que le CES 2026 s’est achevé sans aucune annonce de montre (seule une fonction de suivi nutritionnel a été ajoutée pour les utilisateurs de Connect+), une tendance semble se dessiner.

Il est probable que le nombre de nouveaux modèles soit réduit cette année, au profit d’ajustements plus modestes comme celui-ci. Cela dit, un modèle devrait faire exception : la Garmin Fenix 9.

La Garmin Fenix 8 avait été lancée en septembre 2024, suivie l’année suivante par la Fenix 8 Pro, dotée d’un écran MicroLED et d’une connectivité satellite. Si l’on devait parier, tout porte à croire que la Garmin Fenix 9 verra le jour en fin d’année, avec une version Fenix 9 Pro prévue pour 2027.