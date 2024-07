Garmin Fenix 8 : les premières fuites laissent entrevoir la date de sortie

Les premiers détails de la Garmin Fenix 8 ont apparemment été divulgués par le biais d'une annonce sur une boutique en ligne finlandaise, avec des dates de sortie apparemment confirmées.

La Garmin Fenix 7 et sa sœur à écran AMOLED, la Garmin Epix Pro, sont toujours considérées comme les meilleures montres Garmin jamais sorties, et nous attendons la nouvelle d'une Garmin Fenix 8 depuis plusieurs années. Le leaker Florian, du site Fitness Tracker Test, aurait repéré la fuite sur la façade de la boutique finlandaise Multitronic, qui affirme que la nouvelle montre sera lancée en septembre 2024.

La fuite présumée mentionne également la Fenix 8 en 43 mm, 47 mm et 51 mm, ce qui correspond à la taille de la Fenix 7, et des couleurs intitulées "acier gris ardoise" et "noir" avec le préfixe "w/blk bnd", signifiant probablement "avec un bracelet noir".

Florian écrit qu'il pense que le nom Epix sera abandonné, et que la Fenix 8 sera équipée d'un écran AMOLED en standard, par rapport à l'écran MIP à faible polarité de la Fenix existante.

Florian suggère également des détails sur les prix potentiels sur son blog, ainsi qu'un modèle Fenix moins cher, équipé d'un écran MIP pour réduire le coût initial, appelé Garmin Fenix E. Cependant, la fuite de Multitronic ne confirme aucun détail autre que les dates et les informations sur le modèle partagées ci-dessus.

Ce que nous attendons de la Garmin Fenix 8

(Image credit: Future)

Soyons clairs : la Garmin Epix Pro est sans doute la meilleure montre de course à pied haut de gamme du marché, et ma montre de course à pied préférée. Elle est incroyable et fait vraiment tout ce qu'il faut pour la course à pied.

Une mise à jour de la Fenix 8 devrait apporter un écran AMOLED légèrement mis à jour en ligne avec la série Garmin Forerunner plus récente, un capteur de fréquence cardiaque mis à jour pour une plus grande précision, et (peut-être inévitablement) il faudra apporter une sorte d'élément d'IA dans Garmin Connect pour concurrencer l'Apple Watch Ultra 2 et d'autres montres d'aventure.

Garmin utilise déjà largement des algorithmes de personnalisation sophistiqués pour recommander des séances d'entraînement quotidiennes, générer des itinéraires pour les courses et les randonnées, et créer des programmes d'entraînement. L'utilisation de l'IA ne fera que rendre ces processus plus efficaces et plus rapides et permettra d'ajouter des détails et des informations supplémentaires.

Un modèle Solar doté de la technologie Power Glass de Garmin, qui permet de prolonger la durée de vie de la batterie, serait également une excellente chose, à condition que Garmin parvienne à faire fonctionner sa technologie Power Glass avec un écran AMOLED.

