La grosse mise à jour Garmin arrive, mais de nombreuses montres récentes vont rester sur le carreau

La mise à jour des fonctionnalités Garmin pour le deuxième trimestre 2026 est en cours de déploiement

Elle apporte une série de nouvelles fonctions, dont la prise en charge des tags de golf, un suivi des actions en bourse et une fonction de récupération, entre autres, pour certaines montres

Cependant, certaines montres Garmin relativement récentes n’en bénéficient pas

Garmin a annoncé une nouvelle mise à jour pour ses montres, avec une limite notable : seuls les modèles les plus récents en profiteront.

Comme l’a relevé Gadgets and Wearables, la mise à jour du deuxième trimestre 2026 concerne non seulement les montres Garmin, mais aussi les compteurs de vélo. Son déploiement commence dès maintenant et s’étalera sur les prochaines semaines. Comme toujours avec ce type de diffusion progressive, le délai peut varier selon les appareils.

Quelles sont les nouveautés ? Du côté du golf, une des principales évolutions concerne la compatibilité avec les tags Approach CT1 sur certaines montres. Cela permet d’associer ces modèles aux capteurs NFC des clubs Garmin, afin de suivre le club utilisé, la distance des coups et d’autres statistiques.

Les montres suivantes bénéficieront de ces nouveautés grâce à la mise à jour du deuxième trimestre :

Fenix 8

Fenix 8 Pro

Enduro 3

Tactix 8

Quatix 8

Quatix 8 Pro

D2 Mach

D’autres fonctionnalités déjà présentes sur certains modèles sont étendues à de nouvelles montres Garmin avec cette mise à jour. C’est notamment le cas des fonctions Premium Golf (via l’abonnement Garmin Golf), désormais accessibles sur les Garmin Venu 4, Vivoactive 6 et D2 Air X15.

Les utilisateurs d’une Garmin Instinct 3, Instinct Crossover AMOLED ou Instinct E recevront également les fonctions Stocks Tracker et Mobility Activity avec cette mise à jour. Ces modèles bénéficieront aussi du score d’exécution des entraînements, à l’exception de la Garmin Instinct E, qui n’y a pas accès.

Bonus dépannage

(Image credit: Garmin)

Une nouvelle fonction Recovery Mode fait également son apparition. Il s’agit d’un outil de dépannage permettant de restaurer la montre après un problème logiciel. Selon Gadgets and Wearables, cette fonction sera déployée sur plusieurs gammes de montres Garmin, dont les Venu 4, Venu X1, Vivoactive 6, D2 Air X15, Forerunner 570 et 970, ainsi que les modèles Fenix 8 et Fenix E.

Du côté des compteurs vélo, la mise à jour du deuxième trimestre permet de connecter des vélos électriques compatibles équipés du système intelligent Bosch aux appareils Edge. Les utilisateurs peuvent ainsi consulter des informations comme le niveau de batterie, la puissance, la cadence ou encore bénéficier d’un guidage intelligent basé sur l’autonomie restante. Le suivi du matériel directement sur l’appareil est également ajouté à ces compteurs Edge.

Les possesseurs de montres Garmin relativement récentes risquent d’être déçus de ne pas profiter de ces nouveautés. Par exemple, aucune amélioration n’est prévue pour les Venu 3, Vivoactive 5 ou Fenix 7, entre autres.

Cela ne signifie pas que ces modèles sont totalement abandonnés. Même sans nouvelles fonctionnalités, ils continueront de recevoir des correctifs logiciels. Une consolation limitée, toutefois, compte tenu du prix élevé de certains de ces appareils.