Whoop lance Meridian, un bracelet inspiré de la joaillerie conçu pour ne jamais quitter votre poignet

Whoop lance Meridian, son tracker fitness inspiré de la joaillerie

Il s’agit essentiellement d’un Whoop 5.0 avec une maille métallique milanaise et des finitions premium

Il « conserve les mêmes capteurs et la même précision de suivi que le bracelet standard »

S’il y a bien une chose que Whoop déteste, c’est que les utilisateurs retirent leur tracker fitness. Après tout, chaque retrait signifie des données perdues.

C’est notamment pour cette raison que le Whoop MG utilise un module de recharge qui se fixe directement sur le tracker pendant qu’il reste au poignet. C’est aussi pourquoi l’application Whoop envoie une notification dès qu’il est retiré, en indiquant qu’il est « hors du corps ». Certaines occasions rendent néanmoins un bracelet Whoop en tissu moins approprié, comme un mariage ou un dîner élégant.

C’est là qu’intervient Whoop Meridian, un tracker fitness métallique et épuré doté d’une maille milanaise et d’une silhouette effilée, conçu pour ressembler davantage à un bijou qu’à un accessoire de salle de sport.

Selon Whoop, « Meridian est conçu pour combler l’une des principales lacunes des wearables de santé : la plupart des utilisateurs les retirent précisément lorsque le suivi continu devient important, qu’il s’agisse de la qualité du sommeil hors routine, de la récupération pendant les jours de repos ou du stress lors d’événements sociaux ».

(Image credit: Whoop)

Il propose les mêmes capteurs et la même précision de suivi qu’un Whoop 5.0 standard. Il peut également être acheté comme accessoire supplémentaire plutôt que comme un Whoop complet. En théorie, les membres Whoop peuvent donc remplacer leur bracelet standard par le Meridian lorsque nécessaire et continuer à suivre leurs données sans interruption, du jour à la nuit.

Le bracelet est disponible en quatre coloris : Gold, Rose Gold, Alloy, une finition métallique générique, et Black. En France, il est proposé à 129 € et disponible dès aujourd’hui, jeudi 27 août.

Les fabricants de wearables ont déjà essayé de reprendre l’esthétique de la joaillerie, avec plus ou moins de réussite. Le Fitbit Luxe constitue un exemple notable, tout comme Apple avec les éditions Hermès de ses Apple Watch.

Le résultat proposé par Whoop est plutôt réussi. Certaines finitions comme Rose Gold et Gold ressemblent simplement à des bracelets classiques, tandis que les versions plus sombres et robustes rappellent davantage des bracelets de montre. Pour ceux qui refusent de perdre plusieurs heures de précieuses données, Meridian pourrait donc constituer une solution particulièrement élégante.