Un nouvel Halo sur le point d’être dévoilé par ses créateurs

Halo Studios a confirmé qu’un panel “deep dive” serait organisé lors du Halo World Championship 2025, le 24 octobre prochain

Le studio précise que les fans “ne voudront pas manquer ça”

Ce rendez-vous pourrait enfin lever le voile sur ce que le studio, propriété de Microsoft, prépare en coulisses

L’avenir de la franchise Halo pourrait être dévoilé dès le mois prochain. Halo Studios a en effet confirmé la tenue d’un nouveau panel “deep dive”, susceptible de révéler les projets en cours.

Dans une publication sur le blog officiel Halo Waypoint, le studio a annoncé qu’un panel spécial serait présenté lors du Halo World Championship 2025, un événement esport programmé pour le 24 octobre. Un rendez-vous que les fans “ne voudront pas manquer”, selon les mots du studio.

“En juin dernier, la communauté a été informée que la discussion entamée lors du HaloWC précédent, autour de la vidéo ‘A New Dawn’, allait se poursuivre. De nouvelles informations sur notre travail en cours allaient être partagées”, indique Halo Studios.

“Comme l’année passée, une présentation aura lieu sur la scène principale, mais cette fois un panel ‘deep dive’ est également prévu sur la scène communautaire. Il ne faudra surtout pas passer à côté.”

Aucun autre détail n’a été communiqué, et les actualités majeures concernant Halo se font rares depuis un moment.

Lors du Halo World Championship 2024, en octobre dernier, 343 Industries avait annoncé son changement de nom pour devenir Halo Studios, et confirmé que plusieurs projets étaient en développement.

Il avait alors été révélé que le studio allait abandonner le moteur Slipspace de Halo Infinite au profit de l’Unreal Engine. Ce nouveau panel pourrait-il enfin permettre d’en découvrir davantage ? L’espoir est permis.

Des rumeurs circulent également au sujet d’une possible arrivée de Halo: The Master Chief Collection sur PS5 et Nintendo Switch 2. Microsoft Flight Simulator 2024, par exemple, a récemment obtenu une date de sortie sur PS5.

Le Halo World Championship 2025 semble en tout cas offrir le moment idéal pour officialiser ce type de portage.