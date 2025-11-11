State of Play surprise : Sony va dévoiler ses bombes japonaises ce soir

Une présentation spéciale State of Play Japan sera diffusée ce soir

Prévue pour durer 40 minutes, elle promet des annonces et mises à jour concernant des jeux développés au Japon et dans le reste de l’Asie

Le rendez-vous est fixé au 11 novembre à 23h (heure de Paris), en direct

PlayStation vient tout juste d’annoncer le State of Play Japan, une toute nouvelle présentation qui sera diffusée ce soir.

Relayée sur le blog officiel de PlayStation, l’annonce précise qu’il s’agira « d’un épisode spécial avec des annonces et des mises à jour sur des jeux venus du Japon et d’Asie ».

Présentée par le comédien de doublage japonais Yuki Kaji, cette édition du State of Play sera narrée en japonais, avec des sous-titres en anglais. Elle pourra être suivie en direct sur la chaîne YouTube officielle de PlayStation à partir de 23h (heure de Paris).

La durée annoncée s’aligne sur le format habituel des State of Play, à savoir environ 40 minutes. Ce qui laisse présager un bon nombre d’annonces à venir.

Que peut-on raisonnablement espérer de ce State of Play dédié aux studios asiatiques ?

Un retour du très attendu Marvel Tokon: Fighting Souls développé par Arc System Works en collaboration avec PlayStation Studios sur PS5 et PC semble plausible. Hormis un test en réseau fermé, peu d’informations ont filtré jusqu’ici sur ce jeu de combat.

Le free-to-play Where Winds Meet, signé Everstone Studio, est quant à lui attendu pour le 14 novembre. Une mise à jour juste avant sa sortie pourrait donc être au programme. Du côté de Honkai: Star Rail, développé par Hoyoverse, le cycle de mises à jour 3.x vient tout juste de s’achever : une annonce sur la suite du jeu serait bienvenue.

Cette présentation pourrait aussi offrir à Tekken 8 et Street Fighter 6 l’occasion de dévoiler de nouveaux personnages ou des informations sur les prochaines saisons. Et comme Nioh 3 de Team Ninja est attendu pour début 2026, un nouveau trailer ne serait pas à exclure.

Évidemment, rien ne sera confirmé avant la diffusion. Mieux vaut donc rester connecté pour découvrir en direct toutes les annonces.

Et pour un remake ou un remaster de Bloodborne ? Allons, inutile de rêver.