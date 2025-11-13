Sony frappe fort au Japon : les 5 annonces du State of Play qui font exploser la hype

Elden Ring Nightreign – The Forsaken Hollows : un DLC annoncé

La dernière présentation japonaise State of Play de Sony s’est conclue sur une avalanche d’annonces. Entre les nouveautés autour de Elden Ring Nightreign et Monster Hunter Wilds, de nouvelles bandes-annonces de titres attendus, et la révélation d’une PS5 Digital Edition exclusive au Japon, les fans de tous horizons ont pu y trouver leur compte lors de ces 40 minutes de diffusion.

Pour celles et ceux qui auraient manqué l’événement, voici les cinq annonces qui ont le plus marqué cette vitrine principalement axée sur des remakes et des contenus additionnels.

Un DLC pour Elden Ring Nightreign

(Image credit: FromSoftware)

Elden Ring Nightreign, le jeu coopératif de survie signé FromSoftware, accueillera dès le 4 décembre son premier contenu téléchargeable payant, intitulé The Forsaken Hollows.

Cette extension ajoutera deux nouveaux cauchemars jouables : le Savant et l’Exécutrice, ainsi que deux boss inédits qui viendront tourmenter la région de Limveld.

Le Savant incarne un érudit aux pouvoirs occultes errant dans l’Entre-terre, tandis que l’Exécutrice, chargée de vaincre le Seigneur de la Nuit, se présente comme une abbesse alliant foi et puissance physique.

Un premier aperçu vidéo évoque également un lieu mystérieux : « Le Grand Gouffre ».

« Une immense cavité dans les profondeurs de Limveld. Le gouffre abrite des ruines exotiques, des temples oubliés, des tours sacrées témoins d’un peuple ancien, et des cristaux diffusant un miasme maudit, aspirant la vie », peut-on lire dans la description officielle.

Marvel Tōkon: Fighting Souls passe en bêta fermée

(Image credit: Sony)

Annoncé plus tôt cette année, Marvel Tōkon: Fighting Souls revient sur le devant de la scène avec la confirmation d’une nouvelle bêta fermée, annoncée par le studio Arc System Works.

La bêta sur PlayStation 5 débutera le 5 décembre à minuit (heure du Pacifique) et restera accessible jusqu’au 7 décembre à 23h59, soit une session de 72 heures.

Les 5 et 6 décembre, il sera possible d’affronter l’IA ou de participer à des matchs en ligne, tandis que le 7 décembre, seuls les affrontements en ligne resteront ouverts.

Spider-Man et Ghost Rider rejoindront le casting pour cette phase de test, portant le nombre de personnages jouables à huit. Deux nouveaux environnements seront également introduits : la Terre Sauvage et le manoir X.

Never Grave: The Witch and The Curse précise sa sortie

(Image credit: Frontside 180)

Pour les amateurs de Hollow Knight: Silksong, Never Grave: The Witch and The Curse semble se présenter comme une alternative idéale dans l’univers du roguelike.

Signé Pocketpair, ce jeu d’action en 2D vient d’être confirmé pour une sortie le 5 mars 2026 sur PS5 et PS4. On y incarne une héroïne accompagnée d’un chapeau maudit.

La dernière bande-annonce a mis en lumière un gameplay renouvelé : exploration nerveuse façon plateforme, affrontements de boss intenses, pouvoirs magiques, et un mode coopératif en ligne jusqu’à quatre joueurs.

Le titre proposera également une progression par arbre de compétences, ainsi qu’une large sélection d’équipements à collecter au fil de l’aventure.

Monster Hunter Wilds : prochaine mise à jour majeure

(Image credit: Capcom)

Capcom a annoncé que la mise à jour 4 de Monster Hunter Wilds sera disponible le 16 décembre.

Ce patch gratuit intégrera de nouveaux contenus, dont le retour du Dragon Hallebarde Géant Gogmazios, un monstre emblématique de la série et Dragon Ancien qui n’était pas réapparu depuis des générations.

Des activités de fin de jeu inédites et de nouveaux événements saisonniers sont également prévus, bien que les détails restent confidentiels à ce stade.

Sony dévoile un nouvel écran gaming pensé pour la PS5

(Image credit: Sony)

En parallèle des annonces logicielles, Sony a présenté un tout nouvel écran de jeu de 27 pouces, spécialement conçu pour la PlayStation 5.

Doté d’un crochet de recharge intégré pour les manettes DualSense et DualSense Edge, ce moniteur QHD utilise une dalle IPS avec une définition de 2560 x 1440 pixels, une compatibilité HDR, ainsi qu’un support du taux de rafraîchissement variable (VRR).

Côté performances, l’écran affiche jusqu’à 120 Hz sur PS5 et PS5 Pro, et grimpe à 240 Hz sur PC ou Mac compatibles.

Aucun tarif n’a été communiqué pour le moment, mais sa sortie est prévue aux États-Unis et au Japon en 2026.