GTA 6 va tellement tout écraser qu’une entreprise a déjà prévu de fermer le jour de sa sortie

Un constructeur automobile prévoit un arrêt complet de son activité le 19 novembre 2026, en raison d’employés posant un jour pour GTA 6

Burger Motorsports indique que ses services habituels pourraient subir des retards le jour de la sortie de GTA 6

Aucun signe ne laisse encore penser à un éventuel report de la part de Rockstar Games

Rockstar Games tient les joueurs en haleine avec l’un des jeux les plus attendus de tous les temps, GTA 6 étant prévu pour une sortie le 19 novembre — et une entreprise hors du secteur du jeu a déjà pris des dispositions en amont.

Une société spécialisée dans les pièces automobiles et la préparation moteur, Burger Motorsports, a diffusé une note interne indiquant qu’elle mettra en place une « pause opérationnelle à l’échelle de toute l’entreprise » le 19 novembre, plusieurs membres de l’équipe n’étant pas disponibles au moment du lancement de GTA 6.

Il est précisé que plusieurs services, comme le support client, les expéditions, les réseaux sociaux et le traitement des commandes, pourraient subir des retards, tandis qu’un retour à la normale est attendu après la date de sortie, « une fois que les employés auront terminé leur première exploration, accompli au moins une mission et retrouvé le sens des réalités ».

Il reste difficile de savoir s’il s’agit simplement d’une plaisanterie, l’entreprise surfant sur l’engouement autour de la plus grosse sortie jeu vidéo de 2026, ou si elle envisage réellement de mettre en place un arrêt généralisé — et dans ce cas, cela n’aurait rien de surprenant.

(Image credit: Rockstar Games)

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Il va sans dire que la sortie de GTA 6 s’annonce comme un moment capable de tout arrêter, en particulier pour les passionnés de jeux vidéo, et il n’est pas étonnant que de nombreux employés aient déjà ciblé le 19 novembre comme jour de congé. Que cela relève de l’humour ou non, il ne serait pas surprenant que d’autres entreprises suivent le mouvement.

À ce stade, GTA 6 reste bien prévu pour une sortie le 19 novembre. Le PDG de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, a récemment confirmé cette date, tandis que des rumeurs provenant d’un insider réputé fiable, Nate The Hate, indiquent que le jeu arrivera en novembre, sauf événement « inattendu et catastrophique ».

L’attente autour de GTA 6 aura été particulièrement longue, liée non seulement aux 13 années écoulées depuis la sortie de GTA 5, mais aussi à l’annonce officielle de GTA 6 en 2022. Reste à espérer qu’aucun nouveau report ne viendra s’ajouter à ce stade.