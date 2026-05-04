Fortnite sort l’artillerie lourde pour Star Wars Day avec une vague de nouveaux jeux tirés de la galaxie lointaine

Les célébrations du Star Wars Day dans Fortnite ont officiellement commencé

Trois nouveaux modes de jeu créés par Epic et Lucasfilm ont été ajoutés, ainsi que des centaines d’autres conçus par des créateurs

De nouveaux cosmétiques et événements Star Wars seront proposés tout au long du mois de mai

Epic Games a dévoilé la feuille de route de ses célébrations Fortnite x Star Wars Day, qui s’étendront sur un mois et incluront « une galaxie de nouveaux jeux Star Wars » ainsi que de nombreux contenus destinés à occuper les fans.

Si le Star Wars Day débute officiellement ce 4 mai, trois nouveaux modes de jeu créés par Epic et Lucasfilm, ainsi que des centaines d’îles conçues par des créateurs à l’aide de la boîte à outils officielle Star Wars, sont déjà disponibles dans Fortnite depuis quelques jours.

« Après des années à créer des expériences Star Wars avec Disney et Lucasfilm, nous avons mis les héros, les mondes et les ressources de Star Wars à disposition des créateurs Fortnite afin qu’ils puissent construire les expériences dont ils ont toujours rêvé. Il est désormais possible de créer une variété illimitée de jeux dans l’univers Star Wars, auxquels tous les joueurs de Fortnite peuvent participer », a déclaré Adam Sussman, président d’Epic Games.

Les trois modes conçus par Epic et Lucasfilm sont les suivants : Galactic Siege, un mode inspiré de Battlefront proposant des combats JcJ à grande échelle, basés sur des classes, en 10 contre 10 sur des planètes emblématiques de Star Wars.

Vient ensuite Escape Vader, un mode coopératif à quatre joueurs dans lequel il faut se cacher, fuir et survivre face à Dark Vador. Enfin, Droid Tycoon permet aux joueurs de construire et personnaliser des droïdes à partir de plans authentiques Star Wars, de gérer leur atelier et leurs systèmes de production, et de débloquer des composants rares ainsi que des missions spéciales.

A Galaxy of New Star Wars Games are Coming to Fortnite — More than Ever Before - YouTube Watch On

« Le divertissement interactif devient rapidement l’une des forces majeures qui façonnent la manière dont les publics vivent les histoires, et Disney adopte pleinement cette évolution », a ajouté Sean Shoptaw, vice-président exécutif de Disney Games and Digital Entertainment. « Les jeux offrent un moyen particulièrement puissant d’approfondir l’engagement, d’élargir nos univers et de se connecter aux fans en temps réel. À mesure que ce secteur se développe, nous voyons un potentiel extraordinaire pour enrichir la narration Disney de façon innovante, sociale et adaptée à la manière dont les gens jouent aujourd’hui. »

La sortie de ces modes s’accompagne également de nouvelles quêtes Star Wars, avec d’autres prévues chaque semaine en mai, offrant toutes des récompenses gratuites une fois complétées.

De nouveaux skins et accessoires inspirés de The Clone Wars pour Ahsoka Tano et Anakin Skywalker sont également disponibles dès aujourd’hui dans la boutique d’objets, aux côtés du retour d’autres tenues Star Wars. Les joueurs peuvent aussi débloquer gratuitement le dos décoratif Carbonite Fishstick en reliant leur compte à MyDisney.

(Image credit: Epic Games)

Le 14 mai, Lego Fortnite Odyssey bénéficiera de sa propre mise à jour Star Wars avec l’ajout d’un nouveau Hover Bricker, de véhicules volants, du Mandalorien et de Grogu, ainsi que d’ennemis issus de Star Wars.

Par ailleurs, le 19 mai, les joueurs pourront se connecter et rejoindre l’île Watch Party The Mandalorian and Grogu pour découvrir un message spécial du créateur Jon Favreau et profiter d’un aperçu exclusif de dix minutes de Star Wars : The Mandalorian and Grogu avant sa sortie en salles le 22 mai.

Cependant, les joueurs devront d’abord collecter des primes, défendre la ville contre des vagues d’ennemis, retrouver Grogu et passer vingt minutes à explorer Nevarro afin de débloquer l’écran de chargement exclusif Mandalorian Sanctuary.

Enfin, le 26 mai, les joueurs pourront se rendre dans l’amphithéâtre de l’île pour assister à une session de questions-réponses avec Favreau consacrée au film et à la création de l’île Watch Party The Mandalorian and Grogu.