Fortnite ressort l’arme la plus détestée de tous les temps

Fortnite OG fera son grand retour le 11 décembre avec le Chapitre 1 Saison 7

Ce mode battle royale rétro permettra de retrouver la surpuissante Lame de l’Infini

La mise à jour introduira également de nouveaux changements sur la carte ainsi qu’un nouveau butin

Epic Games a confirmé le retour de la surpuissante Lame de l’Infini dans Fortnite OG cette semaine.

Les joueurs pourront replonger dans Fortnite OG, un mode nostalgique basé sur le battle royale d’origine, à l’occasion de son retour avec le Chapitre 1 Saison 7 dès le 11 décembre.

Dans une nouvelle publication sur les réseaux sociaux, Epic a dévoilé un aperçu de la mise à jour à venir, incluant des modifications de la carte avec les zones de Polar Peak, Happy Hamlet et Frosty Flights, un tout nouveau Passe de Combat OG sur le thème de Noël, de nouveaux planeurs, ainsi que des objets dans le butin.

Mais ce qui enthousiasme le plus les joueurs, c’est l’annonce du retour de la Lame de l’Infini « plus tard dans la saison », après sept années d’absence. Il s’agit d’une arme mythique qui n’apparaît qu’une seule fois par partie et confère à celui qui la manie des bonus de déplacement et de santé.

You Better Watch Out…OG Season 7. December 11. pic.twitter.com/pLYqXN066ADecember 8, 2025

Cette arme est particulièrement controversée, principalement en raison de ses statistiques (source : Fortnite Wiki), avec 200 points de vie et 200 points de bouclier, soit un total de 400 PV. Elle permet aussi de récupérer 1 PV effectif par seconde et 50 PV effectifs après chaque élimination.

Elle augmente aussi considérablement la vitesse de déplacement du joueur et inflige 75 points de dégâts par coup dans une large zone d’impact. Dans l’ensemble, cette arme est extrêmement puissante et offre un net avantage pour décrocher une Victoire Royale.

Epic n’a pas encore précisé si la Lame de l’Infini avait été affaiblie pour la prochaine saison. Si ce n’est pas le cas, son porteur pourra à nouveau semer le chaos.

En parallèle, Fortnite Chapitre 7 Saison 1 : Déferlante est officiellement lancé. Le guide du Chapitre 7 de Fortnite est disponible pour découvrir les prochaines mises à jour, les modifications de la carte, les nouveaux skins, et bien plus encore.