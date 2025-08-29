Fortnite Dino Megazord : date de sortie et ce à quoi s'attendre du nouveau skin Power Rangers

Un skin Fortnite Megazord sera lancé le mois prochain. Il ajoutera l’emblématique robot de combat des Power Rangers, ainsi que des objets supplémentaires à débloquer. Tout cela s’inscrit dans la collaboration Power Rangers en cours dans la Saison 4 Chapitre 6.

Quoi de neuf dans Fortnite ? (Image credit: Epic Games) Fortnite vient de lancer une collaboration avec One Punch Man. Celle-ci introduit un nouvel objet mythique capable de renforcer l’outil de récolte. Les joueurs pourront ainsi éliminer leurs ennemis d’un seul coup de pioche. De nouveaux skins One Punch Man sont également disponibles dans la boutique, ainsi que des objets inédits sur la carte de l’île.

Avec l’arrivée d’une toute nouvelle saison de Fortnite, une carte inédite est désormais accessible, accompagnée d’un système de classement basé sur la chasse aux insectes. Chaque partie permet de progresser dans les rangs et de débloquer un équipement de plus en plus puissant.

La prochaine saison de Fortnite n’est pas attendue immédiatement, mais le jeu propose déjà de nombreuses nouveautés pour patienter. Ce sont justement ces mises à jour régulières qui permettent à Fortnite de rester en tête des meilleurs jeux gratuits.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur le skin Fortnite Dino Megazord, y compris sa date de sortie et les détails sur la manière de le débloquer. Davantage d’informations seront communiquées à l’approche du lancement, et cette page sera mise à jour en conséquence.

(Image credit: Epic Games)

Le skin Megazord de Fortnite sortira le 16 septembre 2025. Cette date est visible dans le calendrier intégré au menu principal avant le lancement d’une partie. Les détenteurs du Passe de combat pourront réaliser des quêtes pour débloquer le skin Dino Megazord ainsi que les cosmétiques associés. Ces quêtes resteront disponibles jusqu’au 1er novembre 2025.

Le meilleur moyen de suivre les mises à jour précises avant le lancement de la nouvelle saison reste le compte Twitter Fortnite Status. Cette page sera également actualisée au fur et à mesure.

Fortnite Battle Royale Chapter 6 Season 4: Shock 'N Awesome | Launch Trailer - YouTube Watch On

(Image credit: Epic Games)

Il sera possible de commencer les quêtes à partir du 16 septembre 2025 afin de progresser vers le skin Dino Megazord dans Fortnite. Comme pour les skins spéciaux précédents, à l’image de Superman, l’accumulation d’XP débloquera progressivement de nouvelles récompenses. Les détails exacts de ces quêtes seront révélés à l’approche du lancement, mais elles devraient logiquement tourner autour des objets, armes et personnages issus de l’univers Power Rangers.