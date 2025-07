Fortnite Superman : tout savoir sur la sortie du skin et comment le débloquer rapidement

Un skin Superman devrait débarquer dans Fortnite la semaine prochaine, inspiré de la nouvelle version du super-héros vue dans le film de James Gunn. Fait intéressant, il est déjà possible de le débloquer dès maintenant, même si d’autres éléments cosmétiques seront accessibles lorsque le pass sera disponible pour tout le monde.

Quoi de neuf dans Fortnite ? (Image credit: Epic Games) Fortnite vient de lancer le mode Blitz. Il s’agit d’un mode battle royale condensé, parfaitement adapté aux appareils mobiles. Chaque partie dure cinq minutes, avec des armes mythiques et divers objets à récupérer en chemin. Par ailleurs, une collaboration avec Squid Game introduit des Gardiens, de nouveaux modes de jeu et d’autres récompenses à débloquer. La Saison 3 bat encore son plein, mais une nouvelle saison est attendue dès le mois prochain.

La nouvelle saison de Fortnite est désormais disponible. Une toute nouvelle carte est à découvrir, ainsi qu’un système de classement des super-héros. Chaque match permet de progresser dans les rangs et de débloquer des équipements de plus en plus puissants. Il reste encore un mois avant l’arrivée de la saison suivante, mais les contenus actuels offrent largement de quoi s’occuper d’ici là.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur le skin Superman dans Fortnite, y compris sa date d’arrivée en jeu et les détails sur son déblocage anticipé. Cette page sera actualisée à mesure que de nouvelles informations seront dévoilées.

Le skin Superman sera disponible dans Fortnite à partir du 11 juillet 2025. Cette date figure dans le calendrier intégré au menu principal du jeu. Les détenteurs du Battle Pass pourront débloquer Superman et des objets associés à partir de cette date, en accomplissant des quêtes. Le Super Battle Pass peut d’ores et déjà être complété jusqu’au 8 août 2025.

Pour suivre les mises à jour les plus précises à l’approche de la nouvelle saison, le compte Twitter Fortnite Status reste la source à privilégier. Cette page sera également tenue à jour.

Il est possible de débloquer le skin principal de Superman en avance en achetant le Battle Pass Premium. Celui-ci inclut l’accès au Battle Pass, 25 niveaux supplémentaires et le skin Superman. Le tout coûte 2 800 V-Bucks et débloque immédiatement Superman. Il s’agit du même skin que celui proposé à partir du 11 juillet, mais des cosmétiques supplémentaires seront accessibles via les quêtes une fois le pass activé pour tous.

Fortnite Battle Royale Chapter 6 Season 3: Super | Cinematic Gameplay Trailer - YouTube Watch On

Epic détaille généralement les récompenses associées aux skins bonus comme Superman à l’approche de leur sortie. Lors de son lancement, le skin proposera cinq récompenses à débloquer, avec cinq autres ajoutées une semaine plus tard. C’est ainsi que fonctionnent les skins bonus depuis un certain temps, et Superman devrait suivre la même logique. Si des changements sont annoncés, cette page sera mise à jour en conséquence.