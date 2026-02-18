Feuille de route d'Arc Raiders : voici la date de sortie de la prochaine mise à jour majeure

Arc Raiders a déjà bénéficié de plusieurs mises à jour majeures depuis son lancement, et cela devrait se poursuivre en 2026. Ce shooter d’extraction relativement récent a offert une expérience intense et rafraîchissante, aussi agréable en solo qu’en escouade avec des amis. De nombreuses mises à jour sont également prévues pour l’avenir, maintenant que la feuille de route d’Arc Raiders a été dévoilée.

Après avoir testé de nombreux autres shooters d’extraction, il est possible d’affirmer qu’Arc Raiders suscite un véritable engouement pour le genre, pour la première fois. La coopération et la bienveillance d’autres joueurs surprennent particulièrement, et les affrontements tendus qui éclatent en fin de partie sont d’une intensité remarquable. Si Arc Raiders continue d’évoluer au fil du temps, il a de fortes chances de figurer en bonne place dans notre sélection des meilleurs jeux PC de 2025 d’ici la fin de l’année.

Ci-dessous se trouve la dernière feuille de route d’Arc Raiders, couvrant le début de l’année 2026 jusqu’en avril. Plus loin, des informations détaillent également les mises à jour précédentes.

Arc Raiders : Feuille de route

Un flux régulier de nouveaux contenus Arc Raiders est prévu au début de l’année 2026. Plusieurs mises à jour de cartes, incluant de nouveaux lieux et des conditions météorologiques inédites, arriveront dans les prochains mois. De nouveaux projets pour les joueurs, des quêtes ainsi que diverses améliorations de confort de jeu sont également attendus.

Anciennes feuilles de route et mises à jour d'Arc Raiders

La feuille de route d’Arc Raiders est visible dans l’image intégrée ci-dessus. Elle s’étend jusqu’à la fin de l’année 2025, avec certaines mises à jour déjà annoncées pour une période ultérieure. Voici les éléments clés :

Cold Snap (16 décembre) : condition de carte enneigée, événement Flickering Flames, fenêtre de départ d’Expédition, nouveau Raider Deck, nouvelles quêtes

condition de carte enneigée, événement Flickering Flames, fenêtre de départ d’Expédition, nouveau Raider Deck, nouvelles quêtes En continu : nouvelles conditions de carte, nouveaux exploits et épreuves, nouveaux cosmétiques, mises à jour QOL

La mise à jour Cold Snap arrive le 16 décembre, avec des modifications apportées aux cartes et un événement intitulé Flickering Flames. Un nouveau Raider Deck sera également disponible, ce qui garantit quasiment l’ajout de nouveaux skins et autres éléments cosmétiques. Voici la liste complète des ajouts :

Condition de carte enneigée

Événement Flickering Flames

Fenêtre de départ d’Expédition

Nouveau Raider Deck

Nouvelles quêtes

La réinitialisation d’Expédition d’Arc Raiders débutera le 17 décembre 2025. Il sera nécessaire d’avoir contribué suffisamment de ressources dans l’onglet « Projects », avant d’envoyer son Raider vers de nouveaux horizons. La fréquence prévue de ces réinitialisations dans Arc Raiders n’a pas encore été confirmée, mais il n’y a pas lieu de se précipiter pour celle-ci si le niveau maximal n’a pas encore été atteint.

Il est en revanche confirmé que la préparation sera possible jusqu’au 22 décembre, date à laquelle l’option de participer à l’Expédition expirera. Les détails complets sont disponibles dans cet article de blog Arc Raiders.

Arc Raiders : FAQ sur la feuille de route

Les futures mises à jour d'Arc Raiders seront-elles gratuites ? Nous avons contacté les représentants d'Embark Studios et pouvons confirmer que le contenu présenté dans la feuille de route d'Arc Raiders (cartes, événements, armes, ARC, etc.) sera gratuit et accessible à tous les joueurs. Veuillez noter que les objets cosmétiques font exception à cette règle et pourraient être proposés à l'achat dans la boutique en ligne du jeu.

Quand aura lieu la prochaine mise à jour d'Arc Raiders ? À l'heure actuelle, la mise à jour de février est la plus récente, elle est arrivée le 10 février 2026. Les mises à jour majeures semblent être déployées toutes les quatre semaines, donc la prochaine mise à jour importante devrait arriver vers le 10 mars.