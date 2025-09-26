Daft Punk débarque dans Fortnite pour une expérience musicale jamais vue

Une nouvelle collaboration entre Fortnite et Daft Punk vient d’être annoncée

L’événement "Daft Punk Experience" proposera une immersion totale dans un univers décrit comme un "terrain de jeu entièrement interactif"

Un nouveau pack Daft Punk sera disponible dès le 25 septembre

Epic Games a dévoilé un événement spécial en partenariat avec le duo de musique électronique Daft Punk, prévu pour ce week-end.

Baptisée Daft Punk Experience, cette nouvelle expérience immersive rend hommage à l’iconique duo récompensé aux Grammy Awards. Les joueurs y embarqueront pour un voyage cosmique, du monde de Battle Royale à l’univers singulier de Daft Punk.

Contrairement aux collaborations musicales précédentes, ce crossover proposera un véritable "terrain de jeu interactif", réparti en plusieurs salles, chacune offrant une façon différente de vivre la musique du groupe.

L’ouverture officielle est programmée le 27 septembre à 20h (heure de Paris), avec une salle d’attente accessible dès 19h30 pour un pré-événement.

"Daft Punk Experience offre aux fans et aux joueurs l’opportunité d’entrer dans un univers rétro-futuriste célébrant l’héritage du groupe, repensé pour le monde virtuel", précise Epic Games.

Il sera possible de remixer les morceaux déjà sortis de Daft Punk et de créer des mashups directement dans Fortnite grâce au Dream Chamber Studios, de repousser des vagues de robots à l’aide d’un laser sonore dans la Robot Rock Arena, de réaliser un clip LEGO sur Around the World, ou encore de danser jusqu’au lever du jour au Daft Club. Des éléments de mobilier signés Hervet Manufacturier, partenaires de longue date du groupe, seront également disséminés dans l’expérience.

En plus de l’événement principal, un pack Daft Punk sera mis en vente dans la boutique Fortnite dès le 25 septembre. Il comprendra le casque GM08, une tenue assortie et ses accessoires, ainsi que le casque TB3, une autre tenue et ses accessoires, sans oublier des instruments et la piste Jam Track de "Get Lucky" (feat. Pharrell Williams et Nile Rodgers). Tous les objets seront disponibles dans les styles Fortnite et LEGO.

Epic Games a aussi laissé entendre qu’une afterparty serait au programme, mais les détails seront communiqués ultérieurement. L’ensemble des informations peut être consulté sur le blog officiel du jeu.