Battlefield 6 dévoile une première saison explosive et 100 % gratuite

La première feuille de route de la saison 1 de Battlefield 6 a été dévoilée

Cette saison inaugurale introduira gratuitement de nombreuses nouvelles cartes, armes et équipements

Les contenus seront déployés en trois vagues, entre la sortie du jeu et la fin de l’année

L’éditeur Electronic Arts a levé le voile sur la feuille de route de la première saison de Battlefield 6, détaillant les contenus gratuits attendus durant les premiers mois qui suivront le lancement de ce jeu de tir à la première personne.

(Image credit: EA)

La saison commencera le 28 octobre avec une nouvelle carte intitulée Blackwell Fields. Cette mise à jour inclura également un nouveau mode multijoueur 4v4, Strikepoint, pensé pour un gameplay d’escouade tactique et resserré.

Trois nouvelles armes seront ajoutées : le fusil carabine SOR-300C, le fusil de précision Mini Fix, et le pistolet GGH-22. Des accessoires inédits pour les fusils et mitrailleuses seront aussi disponibles, ainsi qu’un nouveau véhicule blindé de transport de troupes.

Un deuxième lot de contenus sera déployé le 18 novembre, avec une carte supplémentaire nommée Eastwood. Cette carte se déroulera dans une banlieue américaine huppée, dotée notamment d’un terrain de golf, ce qui apportera un vrai changement de rythme par rapport aux environnements montagneux explorés pendant la bêta.

Les joueurs pourront également tester un nouveau mode 8v8, baptisé Sabotage, et utiliser des Battle Pickups — des armes puissantes avec munitions limitées, disséminées en faible quantité sur les cartes.

D’autres armes viendront enrichir l’arsenal, comme le fusil à pompe DB-12 et le revolver M327. Un nouvel accessoire fera aussi son apparition : une poignée inclinée.

Le troisième et dernier volet de la saison 1 sera lancé le 9 décembre, avec une carte glaciale située dans un Brooklyn hivernal, nommée Empire State. Une arme de mêlée inédite y sera également ajoutée : un piolet d’escalade sur glace. Un événement temporaire appelé Ice Lock sera aussi proposé, avec ses propres mécaniques de jeu spécifiques.

Au final, cette première saison s’annonce particulièrement généreuse en contenu, d’autant plus que l’intégralité de ces ajouts sera gratuite.

La sortie officielle de Battlefield 6 est prévue pour le 10 octobre, soit quelques semaines avant le début de cette première saison.