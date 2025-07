Windows 11 bénéficie d’une nouvelle mise à jour facultative

Elle est conséquente, avec une multitude de nouvelles fonctionnalités

Parmi elles figurent un agent IA intégré aux paramètres, une option de récupération rapide pour les PC qui ne démarrent plus, ainsi que des fonctions d’intelligence artificielle étendues dans plusieurs applications Windows 11

Une nouvelle mise à jour est disponible en préversion pour Windows 11, et son volume conséquent s’explique par l’ajout de nombreuses fonctionnalités, dont beaucoup reposent sur l’intelligence artificielle (réservées aux PC Copilot+ dotés de puissants NPU).

Il s’agit du correctif KB5062660 pour la version 24H2 de Windows 11. Il convient de rappeler que cette mise à jour est facultative (en préversion), ce qui signifie qu’elle est encore en phase de test, avec des fonctionnalités susceptibles de présenter des bugs (l’installation se fait donc à ses risques et périls).

L’ensemble devrait être stabilisé d’ici au déploiement officiel prévu en août, moment où toutes ces nouveautés seront diffusées – du moins en principe, certaines étant soumises à un déploiement progressif.

En attendant, voici un aperçu des nouveautés majeures de cette mise à jour facultative (et de ce que proposera la mise à jour complète du mois prochain), en gardant à l’esprit que certaines sont réservées aux PC Copilot+.

Smarter Settings with Windows Agent - YouTube Watch On

1. Un agent IA dans les paramètres

La fonctionnalité phare, réservée dans un premier temps aux PC Copilot+, est l’arrivée du tout premier "Windows Agent". Il s’agit d’un agent intelligent intégré à l’application Paramètres, permettant de trouver et de modifier les options système de manière bien plus intuitive.

Jusqu’à présent, rechercher un réglage impliquait d’utiliser une fonction de recherche peu fiable. Avec l’agent IA, il devient possible de poser une question en langage naturel sur ce que l’on souhaite accomplir dans Windows 11, et l’agent est censé faire apparaître immédiatement le bon paramètre.

Mieux encore, l’IA ne se contente pas d’indiquer le bon réglage : elle peut aussi proposer des ajustements pertinents à effectuer. Une démonstration vidéo (voir plus haut) montre le fonctionnement de cette nouveauté.

Ce déploiement commence sur les PC Copilot+ équipés de puces Snapdragon (ARM), mais la compatibilité avec les processeurs AMD et Intel devrait suivre rapidement. Pour le moment, la prise en charge se limite à l’anglais.

Il s’agit là de l’un des usages les plus prometteurs de l’IA dans Windows 11, à l’instar des fonctions de recherche intelligente depuis le bureau (valables à la fois sur les PC Copilot+ et les autres machines). Microsoft semble avancer dans la bonne direction pour améliorer globalement les capacités de recherche via l’IA.

(Image credit: Getty Images)

2. Les avantages de "Click to Do"

"Click to Do" désigne l’ensemble des options contextuelles basées sur l’IA dans Windows 11 (pour les PC Copilot+). De nouveaux raccourcis s’ajoutent ici, notamment pour du texte ou des images sélectionnés.

Parmi eux figure l’accès à Reading Coach, une application gratuite (via le Microsoft Store) qui aide à améliorer ses compétences en lecture, notamment la prononciation.

Autre ajout : Immersive Reader. Il permet d’afficher un texte dans un environnement sans distraction, avec des options pour ajuster la taille, la police ou l’espacement. Il facilite également la lecture grâce à des outils comme le découpage en syllabes ou le dictionnaire illustré.

Enfin, la fonction "Rédiger avec Copilot" fait son entrée dans Word (pour les abonnés à Microsoft 365 Copilot), permettant de transformer une simple phrase ou un résumé en un texte complet rédigé par l’IA.

(Image credit: xavier gallego morell / Shutterstock)

3. Récupération rapide après échec du démarrage

La fonction Quick Machine Recovery (QMR) est désormais proposée à tous les PC, y compris ceux qui ne sont pas Copilot+. Elle permet de résoudre un problème empêchant le système de démarrer.

Dans ce scénario redouté, l’utilisateur peut accéder à l’environnement de récupération Windows. QMR permet alors l’envoi de données de diagnostic à Microsoft, dans l’espoir de recevoir un correctif ciblé.

Cette méthode de dépannage automatisé constitue une avancée appréciable, et son efficacité réelle sera à observer de près. Même si personne ne souhaite devoir utiliser cette fonction, elle représente une sécurité supplémentaire bienvenue.

One Click, Perfect Pic | Snipping Tool’s AI Screenshot on Copilot+ PCs - YouTube Watch On

4. De nouvelles capacités IA pour les images dans Photos, Paint et Outil Capture d’écran

Une série de fonctionnalités basées sur l’IA arrive pour la gestion des images (sur PC Copilot+), comme déjà observé en phase de test.

L’application Photos reçoit une option "Relight", permettant de placer des sources de lumière virtuelles et de modifier l’éclairage d’une image. Dans Paint, l’IA permet désormais de sélectionner automatiquement un objet donné, évitant une sélection manuelle fastidieuse.

Une fonction similaire, baptisée "capture parfaite", débarque dans l’Outil Capture d’écran. Elle permet de sélectionner grossièrement une zone à capturer, puis d’obtenir automatiquement un recadrage précis de l’élément voulu. Une démonstration est visible dans la vidéo mentionnée plus haut.

(Image credit: Microsoft)

Autres évolutions – et une correction importante

Comme évoqué, cette mise à jour est dense. Parmi les ajouts notables figure le déploiement de la fonction Recall en Europe. Ce moteur de recherche IA, basé sur des captures d’écran régulières, n’était pas encore disponible dans l’Espace économique européen (EEE). C’est désormais le cas.

Une nouvelle option permet aussi d’exporter les "instantanés" vers des applications tierces de confiance ou des sites web – en clair, où l’utilisateur le souhaite.

En parallèle, tous les utilisateurs de Recall bénéficient maintenant d’un bouton de réinitialisation, qui supprime l’ensemble des données associées et remet la fonction dans son état initial. Utile pour repartir de zéro, voire pour désactiver totalement l’outil.

Autre nouveauté visuelle : l’écran noir de la mort remplace officiellement l’écran bleu bien connu en cas de plantage sévère de Windows 11. Un changement qui pourra diviser, mais qui est désormais acté.

Le clavier virtuel de Windows 11 en mode manette (Gamepad layout) profite également d’une navigation améliorée, avec des suggestions de mots, une meilleure gestion des menus, et la possibilité de se connecter depuis l’écran de verrouillage à l’aide d’une manette (via le panneau de code PIN).

Enfin, cette mise à jour corrige un bug présent dans la version de mai 2025 de Windows 11, qui provoquait des instabilités sur certaines machines. Microsoft précise qu’il s’agissait d’un problème "rare", mais visiblement sévère. Sa résolution devrait donc être accueillie avec soulagement.