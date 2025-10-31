Windows 11 : une mise à jour choc en 2026… mais pas pour tout le monde

Windows 11 pourrait recevoir une mise à jour en début d’année prochaine

Elle pourrait porter le nom de mise à jour 26H1, bien que Microsoft pourrait choisir d’éviter cette appellation

Quoi qu’il en soit, cette version serait réservée aux ordinateurs portables équipés de puces Snapdragon X2 Elite — les fonctionnalités qu’elle contient seraient ensuite intégrées à tous les PC Windows 11 lors de la mise à jour 26H2

Windows 11 25H2 vient à peine d’arriver, et déjà les regards se tournent vers la grande mise à jour de l’an prochain — avec l’hypothèse de deux mises à jour majeures pour l’année 2026.

Pour l’heure, il ne s’agit que d’une rumeur repérée par Neowin — et même la source à l’origine de ces spéculations ne peut affirmer avec certitude qu’il y aura une version 26H1 et une version 26H2 l’an prochain — mais une mise à jour majeure de Windows 11 semble prévue pour début 2026.

Dans une vidéo publiée sur YouTube, le leaker PhantomOfEarth indique que cette mise à jour ne concernera pas la majorité des utilisateurs. Elle viserait uniquement les PC Copilot+ dotés de puces Arm. Plus précisément, Microsoft devrait déployer cette nouvelle version de Windows 11 en parallèle du lancement des ordinateurs portables Snapdragon X2 Elite, attendu pour le début de l’année 2026.

Selon PhantomOfEarth, « il semble qu’une version 26H1 de Windows 11 soit en préparation uniquement pour le lancement des Snapdragon X2 Elite (elle ne sera PAS proposée sur les PC actuels, cela arrivera avec la version 26H2). »

Dans un autre message, il précise que cette version spécifique de Windows 11 est bien en cours de développement — même s’il convient de rester prudent avec ce type d’information — et qu’elle concernera exclusivement les ordinateurs équipés de puces X2 Elite. Le nom 26H1 ne serait d’ailleurs pas forcément retenu.

Toutefois, une référence à « 26H1 » aurait bel et bien été repérée, ce qui constitue un indice tangible quant à l’existence de cette mise à jour. En tout état de cause, une mise à jour majeure de Windows 11 est attendue pour début 2026, même si la plupart des ordinateurs ne la recevront pas immédiatement.

Un lot de nouveautés pour les PC Arm — mais tout le monde y aura droit, tôt ou tard

(Image credit: Future)

Pour la majorité des utilisateurs, la mise à jour majeure de l’an prochain sera donc Windows 11 26H2, comme prévu.

Une des raisons pour lesquelles Microsoft pourrait éviter d’appeler la première mise à jour de 2026 « 26H1 » serait d’éviter que certains aient l’impression de passer à côté de quelque chose. D’un autre côté, cette stratégie de nommage pourrait aussi renforcer l’image des ordinateurs Snapdragon X2 Elite en les positionnant comme les fers de lance de l’écosystème Microsoft, et potentiellement stimuler les ventes (notamment auprès de ceux qui migrent depuis Windows 10 — ils restent nombreux à ne pas avoir encore effectué le saut).

Dans les faits, cette approche ne serait pas si différente de celle adoptée précédemment par Microsoft lors de l’introduction des premiers ordinateurs Snapdragon X. Pour rappel, ces appareils avaient reçu Windows 11 24H2 avant tous les autres lors de leur sortie à la mi-année. (La version 24H2 n’avait été déployée pour l’ensemble des utilisateurs de Windows 11 qu’en octobre 2024, plusieurs mois après l’arrivée des premiers PC Copilot+).

Il est quasiment certain que Windows 11 26H2 intégrera toutes les avancées contenues dans la version 26H1 (ou peu importe son nom), ce qui signifie simplement que les possesseurs de PC non-Arm devront patienter un peu plus longtemps — une habitude désormais.

La mise à jour prévue début 2026 devrait avant tout assurer la compatibilité et les performances optimales des nouvelles puces Snapdragon X2 Elite. (Là encore, comme ce fut le cas avec 24H2, qui embarquait des changements fondamentaux nécessaires au bon fonctionnement des puces Snapdragon X sur Windows 11).

Il est également probable que les machines Snapdragon X2 profitent de quelques nouveautés exclusives bien visibles.